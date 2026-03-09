Bueno, bonito y barato: tiendas en el Centro de la CDMX para estrenar traje de baño

“Sol, arena y mar… es todo lo que quiero ahora”. Si esa frase ya te ronda la cabeza es porque las vacaciones de Semana Santa están cada vez más cerca y, con ellas, las escapadas a la playa, al balneario o a una alberca para refrescarse del calor.

Pero antes de pensar en el viaje, hay algo básico que no puede faltar en la maleta: un buen traje de baño. Si este año quieres estrenar, o necesitas comprar varios para toda la familia, el Centro Histórico puede ser un gran aliado.

Y es que comprar trajes de baño en el Centro Histórico de la CDMX puede ser más fácil y económico de lo que imaginas. En esta zona de la ciudad hay decenas de locales con diseños para todos los gustos: bikinis, trajes completos, shorts para hombres, opciones para niños e incluso accesorios para natación.

Además, muchas de estas tiendas están a unos pasos de estaciones del Metrobús como Teatro del Pueblo y Mixcalco, o bien, la estación de Metro Zócalo, lo que facilita llegar sin complicaciones.

Trajes de baño en el Centro Histórico CDMX: tiendas para comprar modelos baratos

Si tu plan es buscar trajes de baño en el Centro Histórico de la CDMX, estas tiendas pueden ser un buen punto de partida para encontrar variedad de diseños y tallas.

Lumina Traje de Baño

Una de las tiendas donde puedes encontrar trajes de baño en el Centro Histórico CDMX es Lumina, un local que ofrece modelos para toda la familia.

En este lugar hay distintos estilos y tallas, incluyendo opciones pensadas para líneas curvy. Además de trajes de baño, también venden artículos para actividades acuáticas como goggles, gorras, zapatos para agua, nariceras y tapones para los oídos.

También cuentan con trajes especiales para natación o terapia en agua.

Dirección: Moneda 19, interior Local 12 y 13, planta baja, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Aguazul Swimwear

Otra alternativa para comprar trajes de baño en el Centro Histórico CDMX es Aguazul Swimwear, una tienda que ofrece modelos para diferentes integrantes de la familia.

Aquí puedes encontrar distintas opciones de trajes de baño para mujeres, hombres y niños, lo que puede resultar práctico si estás buscando comprar varias prendas en un solo lugar.

Dirección: Plaza del Sol Fashion Center, Gral. Miguel Alemán 40, Local 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX.

Umi Beach Wear

Si buscas variedad, Umi Beach Wear es otra tienda donde venden trajes de baño en el Centro Histórico de la CDMX.

Entre sus productos hay bikinis, trikinis, tankinis, trajes completos y shorts de playa para hombres, además de modelos para niños y niñas.

Uno de sus servicios es la posibilidad de personalizar tu traje de baño, lo que permite ajustar algunos detalles del diseño.

Dirección: Calle Rodríguez Puebla 32, Local 51, Centro Histórico, CDMX.

Sea Blue Swimwear

Sea Blue Swimwear es una marca mexicana dedicada a la elaboración de trajes de baño para toda la familia.

En su catálogo hay distintos estilos y tallas, pensados para responder a las necesidades de quienes buscan sentirse cómodos y seguros en la playa o la alberca.

La empresa señala que busca mantenerse a la vanguardia en diseños y demostrar que el estilo no depende de una talla específica.

Dirección: República de Venezuela 123, esquina con Leona Vicario, Local 12, Centro Histórico, CDMX.

By Impact Swimwear

Otra opción para explorar si estás buscando trajes de baño en el Centro Histórico CDMX es By Impact Swimwear.

En este local también es posible encontrar distintos modelos de trajes de baño y ropa de playa.

Dirección: Justo Sierra 61, piso 1, Centro Histórico, CDMX.

Idalid Modas

Otra tienda donde se pueden encontrar trajes de baño en la zona es Idalid Modas, ubicada cerca del Centro.

De acuerdo con algunos comentarios de usuarios, la tienda suele tener principalmente modelos dirigidos a un público joven.

Dirección: Héroe de Nacozari 1, Centro, Venustiano Carranza, CDMX.

Por qué buscar trajes de baño en el Centro Histórico de la CDMX

Recorrer el Centro para comprar trajes de baño en el Centro Histórico CDMX puede tener varias ventajas.

Una de ellas es la gran variedad de tiendas que se concentran en pocas calles. Esto permite comparar modelos, precios y estilos sin tener que desplazarse largas distancias.

Otra ventaja es que muchas tiendas ofrecen opciones para toda la familia, desde bikinis y trajes completos hasta shorts para hombres o modelos para niños.

Así que si ya estás pensando en las próximas vacaciones, tal vez valga la pena darse una vuelta por el Centro Histórico para encontrar ese traje de baño que te acompañará en tu próximo viaje al mar o a la alberca.