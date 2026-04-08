¿Planes con niños? Obras de teatro y espectáculos infantiles de abril y mayo

¿A tus hijos les gusta el teatro? Estas obras y espectáculos infantiles son perfectos para abril. Si estás buscando planes para niños en la Ciudad de México, el teatro puede ser una gran opción para despertar su imaginación, creatividad y amor por el arte.

Durante abril habrá diversas actividades infantiles que van desde teatro, danza y espectáculos multidisciplinarios, ideales para que los más pequeños se diviertan mientras descubren historias llenas de emoción, aprendizaje y fantasía.

Aquí te contamos qué obras y eventos puedes disfrutar con tus hijos, con fechas, horarios y sedes.

Teatro para niños en CDMX

El Misterio de Belisa

Esta obra aborda, de manera sensible y accesible para los pequeños, la problemática de la desaparición de menores vinculada a la explotación laboral. Está pensada para niños a partir de los 4 años.

La puesta en escena cuenta con la dirección de José Uriel García Solís y texto de Berta Hiriart, quienes presentan una historia que invita a reflexionar mientras se disfruta del teatro.

Fechas : Del 4 al 19 de abril. Sábados y domingos a las 13:00 horas.

: Del 4 al 19 de abril. Sábados y domingos a las 13:00 horas. Dónde : Teatro Sergio Magaña

: Teatro Sergio Magaña Costo: Entrada general de 212 pesos. Hay descuentos que pueden consultarse en sus redes sociales.

Isla Popotes o la historia de cuando quise abrazar un ave

En esta historia, los personajes emprenden la búsqueda del último ejemplar del “Ave del Paraíso”. Durante su aventura surge una pregunta importante: ¿deberían capturarla o dejarla libre?

Este dilema hará que los niños también reflexionen sobre el respeto por la naturaleza y los animales, mientras siguen una historia divertida y emocionante.

Horarios : Miércoles 29 y jueves 30 de abril a las 11:00 horas.

: Miércoles 29 y jueves 30 de abril a las 11:00 horas. Dónde : Teatro del Pueblo

: Teatro del Pueblo Entrada: Es libre con cupo limitado.

Teatro, danza y arte para niños: eventos infantiles en CDMX Foto: Secretaría de Cultura

Pedro y Julián

Esta historia sigue a Paloma, una niña que regresa a Mérida junto a su mamá. Sin embargo, su vida cambia cuando descubre que deberá cuidar de Pedro y Julián, dos pequeños que han pasado por situaciones difíciles.

A través de la danza, el espectáculo muestra emociones, empatía y crecimiento, en una puesta en escena pensada para conmover a chicos y grandes.

Horarios: Del 25 de abril al 17 de mayo. Sábados y domingos a las 13:00 horas.

Dónde: Teatro Benito Juárez

Costo: Entrada general de 212 pesos. Hay descuentos que pueden consultarse en sus redes sociales.

Teatro, danza y arte para niños: eventos infantiles en CDMX Foto: Secretaría de Cultura

Eventos para niños en CDMX

Allegrizzimo Nuova Era

Bajo la dirección de Gustavo Franco, este espectáculo mezcla música, teatro y diversión, creando una experiencia ideal para el público infantil.

La historia invita a los niños a soñar en grande y luchar por sus metas, dejando un mensaje positivo mientras disfrutan de un show lleno de energía.

Fechas :

​30 de abril

​9 y 10 de mayo

: ​30 de abril ​9 y 10 de mayo Horarios : Sábados y domingos a las 13:00 horas.

: Sábados y domingos a las 13:00 horas. Dónde : Teatro Sergio Magaña

: Teatro Sergio Magaña Costo: Entrada general de 212 pesos. Hay descuentos que pueden consultarse en sus redes sociales.

Teatro, danza y arte para niños: eventos infantiles en CDMX Foto: Secretaría de Cultura

Historias de Pared: Contando Pintores

Este espacio combina poesía, cuentos y arte para acercar a los niños al mundo de la pintura. A través de historias se pintan lagunas, bichos y pájaros, los pequeños conocerán a importantes artistas que para este ciclo los seleccionados son: Xul Solar, Vincent Van Gogh y Salvador Dalí, convirtiendo el espectáculo en una experiencia educativa y creativa.

Horarios : Del 4 al 26 de abril. Sábados y domingos a las 13:00 horas.

: Del 4 al 26 de abril. Sábados y domingos a las 13:00 horas. Dónde : Foro A Poco No



: Foro A Poco No Costo: Entrada general de 235 pesos. Hay descuentos que pueden consultarse en sus redes sociales.

Cartelera danza CDMX

Yao y la leyenda del país sin color

Se trata de un explorador solitario que viaja por el mundo en busca de comida, agua y un lugar para vivir. Los niños seguirán su historia quien junto con Tuk Tuk tienen la misión de regresar los colores al país.

Horarios : Del 4 al 12 de abril. Sábados y domingos a las 13:00 horas.

: Del 4 al 12 de abril. Sábados y domingos a las 13:00 horas. Dónde : Teatro del Pueblo

: Teatro del Pueblo Costo: Entrada general de 145 pesos. Hay descuentos que pueden consultarse en sus redes sociales.

Teatro, danza y arte para niños: eventos infantiles en CDMX Foto: Secretaría de Cultura

Ahora ya lo sabes. Si buscas actividades para niños en CDMX, estas obras y espectáculos pueden ser una excelente opción para pasar tiempo en familia mientras los pequeños descubren el mundo del teatro, la danza y el arte.