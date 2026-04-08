¿Planes con niños? Obras de teatro y espectáculos infantiles de abril y mayo
Si buscas qué hacer con tus hijos, estas obras de teatro, danza y espectáculos infantiles en CDMX pueden ser el plan perfecto para divertirse en familia.
¿A tus hijos les gusta el teatro? Estas obras y espectáculos infantiles son perfectos para abril. Si estás buscando planes para niños en la Ciudad de México, el teatro puede ser una gran opción para despertar su imaginación, creatividad y amor por el arte.
Durante abril habrá diversas actividades infantiles que van desde teatro, danza y espectáculos multidisciplinarios, ideales para que los más pequeños se diviertan mientras descubren historias llenas de emoción, aprendizaje y fantasía.
Aquí te contamos qué obras y eventos puedes disfrutar con tus hijos, con fechas, horarios y sedes.
Teatro para niños en CDMX
El Misterio de Belisa
Esta obra aborda, de manera sensible y accesible para los pequeños, la problemática de la desaparición de menores vinculada a la explotación laboral. Está pensada para niños a partir de los 4 años.
La puesta en escena cuenta con la dirección de José Uriel García Solís y texto de Berta Hiriart, quienes presentan una historia que invita a reflexionar mientras se disfruta del teatro.
- Fechas: Del 4 al 19 de abril. Sábados y domingos a las 13:00 horas.
- Dónde: Teatro Sergio Magaña
- Costo: Entrada general de 212 pesos. Hay descuentos que pueden consultarse en sus redes sociales.
Isla Popotes o la historia de cuando quise abrazar un ave
En esta historia, los personajes emprenden la búsqueda del último ejemplar del “Ave del Paraíso”. Durante su aventura surge una pregunta importante: ¿deberían capturarla o dejarla libre?
Este dilema hará que los niños también reflexionen sobre el respeto por la naturaleza y los animales, mientras siguen una historia divertida y emocionante.
- Horarios: Miércoles 29 y jueves 30 de abril a las 11:00 horas.
- Dónde: Teatro del Pueblo
- Entrada: Es libre con cupo limitado.
Pedro y Julián
Esta historia sigue a Paloma, una niña que regresa a Mérida junto a su mamá. Sin embargo, su vida cambia cuando descubre que deberá cuidar de Pedro y Julián, dos pequeños que han pasado por situaciones difíciles.
A través de la danza, el espectáculo muestra emociones, empatía y crecimiento, en una puesta en escena pensada para conmover a chicos y grandes.
- Horarios: Del 25 de abril al 17 de mayo. Sábados y domingos a las 13:00 horas.
- Dónde: Teatro Benito Juárez
- Costo: Entrada general de 212 pesos. Hay descuentos que pueden consultarse en sus redes sociales.
Eventos para niños en CDMX
Allegrizzimo Nuova Era
Bajo la dirección de Gustavo Franco, este espectáculo mezcla música, teatro y diversión, creando una experiencia ideal para el público infantil.
La historia invita a los niños a soñar en grande y luchar por sus metas, dejando un mensaje positivo mientras disfrutan de un show lleno de energía.
- Fechas:
30 de abril
9 y 10 de mayo
- Horarios: Sábados y domingos a las 13:00 horas.
- Dónde: Teatro Sergio Magaña
- Costo: Entrada general de 212 pesos. Hay descuentos que pueden consultarse en sus redes sociales.
Historias de Pared: Contando Pintores
Este espacio combina poesía, cuentos y arte para acercar a los niños al mundo de la pintura. A través de historias se pintan lagunas, bichos y pájaros, los pequeños conocerán a importantes artistas que para este ciclo los seleccionados son: Xul Solar, Vincent Van Gogh y Salvador Dalí, convirtiendo el espectáculo en una experiencia educativa y creativa.
- Horarios: Del 4 al 26 de abril. Sábados y domingos a las 13:00 horas.
- Dónde: Foro A Poco No
- Costo: Entrada general de 235 pesos. Hay descuentos que pueden consultarse en sus redes sociales.
Cartelera danza CDMX
Yao y la leyenda del país sin color
Se trata de un explorador solitario que viaja por el mundo en busca de comida, agua y un lugar para vivir. Los niños seguirán su historia quien junto con Tuk Tuk tienen la misión de regresar los colores al país.
- Horarios: Del 4 al 12 de abril. Sábados y domingos a las 13:00 horas.
- Dónde: Teatro del Pueblo
- Costo: Entrada general de 145 pesos. Hay descuentos que pueden consultarse en sus redes sociales.
Ahora ya lo sabes. Si buscas actividades para niños en CDMX, estas obras y espectáculos pueden ser una excelente opción para pasar tiempo en familia mientras los pequeños descubren el mundo del teatro, la danza y el arte.