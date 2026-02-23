Tapalpa, el pueblo mágico de Jalisco donde se escondía “El Mencho”

En los últimos días hemos visto constantemente el nombre de Tapalpa en las noticias. Este pueblo no tan conocido de Jalisco cobró importancia tras la caída de “El Mencho”. Pero, ¿qué tiene para ofrecer este Pueblo Mágico?

El domingo 22 de febrero México amaneció con la noticia del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervante, alias "El Mencho", quien fuera líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los criminales más buscados.

Esto se logró tras un operativo del Ejército Mexicano que lo ubicó en el municipio de Tapalpa, en la Sierra de Jalisco.

Pero lo que pocos saben es que, pese a no tener la fama de Tlaquepaque, Tequila o Puerto Vallarta, Tapalpa es un destino turístico muy importante para Jalisco y en 2002 fue reconocido como Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo (Sectur).

Aunque es menos conocido que Tequila y otros destinos de Jalisco, Tapalpa también es un Puebblo Mágico Canva

¿Dónde está Tapalpa?

Tapalpa se localiza en la región sur de Jalisco, dentro de la Sierra Madre del Sur, aproximadamente a 118 kilómetros de Guadalajara. Es decir, que, de la capital del estado a este Pueblo Mágico, debes viajar poco más de dos horas por carretera.

Uno de sus principales atractivos, es su clima cálido y ligeramente húmedo, pues se encuentra a una altitud promedio de 2 mil 60 metros sobre el nivel del mar.

En cuanto a su geografía, Tapalpa tiene extensos bosques de pino y encino, barrancas, formaciones rocosas y terrenos montañosos, lo que lo hace perfecto para realizar senderismo y otros deportes de montaña.

Tapalpa se encuentra al sur de Jalisco Canva

Historia y evolución de Tapalpa

Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Tapalpa proviene del náhuatl y se traduce como “tierra de colores” o “lugar en la tierra alta”. Antes de la llegada de los españoles, la habitaban grupos indígenas como los otomíes y posteriormente los nahuas.

En la época colonial se convirtió en un importante centro minero, pues entre los siglos XVI y XVII se explotaron minas de oro y plata en la región, impulsando su crecimiento económico.

Además de tener un gran auge minero, en el siglo XIX entró triunfalmente a la industria papelera. De hecho, cerca del municipio se estableció una de las primeras fábricas de papel en América Latina.

Sin embargo, con los años, la actividad minera e industrial comenzó su declive y Tapalpa dirigió su atención a los sectores de servicios y el turismo, que hoy son claves en su economía.

Una prueba es el nombramiento que hizo la Sectur de Tapalpa como Pueblo Mágico, un título que se da a las localidades que conservan atributos simbólicos, historia, tradiciones, arquitectura y patrimonio cultural.

Durante mucho tiempo, Tapalpa fue un importante centro minero Canva

¿Por qué Tapalpa es pueblo mágico?

Tapalpa fue una de las primeras localidades en recibir el nombramiento de Pueblo Mágico por su arquitectura tradicional con casas blancas de techos de teja roja, su atmósfera colonial y su entorno natural privilegiado.

De hecho, gran parte del valor histórico de Tapalpa viene de su arquitectura. Desde el centro histórico, que conserva construcciones de adobe y madera, así como sus calles empedradas, hasta la Parroquia de San Antonio de Padua, construida en el siglo XVII.

Asimismo, destaca el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, conocido como “La Ermita”, una construcción de estilo neoclásico ubicada en una colina con vista panorámica.

Pero la arquitectura no es lo único que hace especial a este pueblo, también sus tradiciones y festividades patronales, como las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe y a San Antonio de Padua, que forman parte de la identidad cultural de la región.

Además, destacan sus artesanías, como la elaboración de productos de madera y textiles.

Su arquitectura fue uno de los factores que le ganó el título de Pueblo Mágico a Tapalpa Facebook Tapalpa Pueblo Mágico

¿Qué hacer en Tapalpa?

Visita Las Piedrotas

También conocidas como El Valle de los Enigmas, es uno de los sitios más emblemáticos de Tapalpa. Como su nombre lo revela, se trata de enormes formaciones rocosas de origen volcánico situadas a pocos kilómetros del centro.

Este espacio es perfecto para realizar senderismo, ciclismo de montaña y tomar fotografías de paisajes.

Recorre su centro histórico

No hay mejor forma de conocer un lugar que caminándolo. Mientras recorres el centro de Tapalpa, podrás apreciar su tradicional arquitectura y visitar tiendas de artesanías para llevarte tu favorita como recuerdo a casa.

Explora sus actividades de aventura

Tapalpa se ha posicionado como un destino de turismo de aventura. En este destino puedes, desde realizar recorridos a caballo, hasta practicar tirolesa, escalada en roca y parapente.

Además, la región cuenta con muchos senderos naturales, lo que ha llevado a las autoridades a promover proyectos de turismo sustentable.

Lo mejor es que hay una amplia oferta de cabañas en medio del bosque, así podrás desconectarte del caos de la ciudad y conectar con la naturaleza.

Disfruta la gastronomía de Tapalpa

Jalisco es uno de los estados que destaca por su gastronomía y Tapalpa no es la excepción. Aquí podrás disfrutar del borrego al pastor, el platillo más representativo de este pueblo mágico.

Para acompañarlo, nada como unos frijoles charros y un ponche de granada, hecho con granada agria y tequila o mezcal. Además, Tapalpa es conocida por sus productos derivados de leche, así que no te puedes perder sus quesos.

Aunque la atención mediática ha volteado los ojos a Tapalpa de forma negativa, no olvidemos que cada uno de los rincones de México tiene mucho más para ofrecer. Cuando todo se calme, dale la oportunidad a este Pueblo Mágico y enamórate de su belleza natural.