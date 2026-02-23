Mito o realidad: ¿Funciona el azúcar para desinflamar golpes?

En muchos hogares de México y Latinoamérica circula un consejo que ha pasado de generación en generación: poner azúcar en un golpe para que “baje la bolita”, “se desinflame” o “no salga el moretón”. La recomendación suele aplicarse especialmente cuando se trata de niños, quizá porque se busca una solución rápida y accesible.

Sin embargo, en medicina la palabra “golpe” puede referirse a situaciones distintas: desde un moretón (hematoma bajo la piel) hasta una herida abierta (raspón o cortada). Y esa diferencia es fundamental, porque cambia por completo lo que puede funcionar y lo que no.

La pregunta entonces es clara: ¿el azúcar realmente desinflama los golpes en los niños o estamos frente a un mito?

¿El azúcar ayuda a desinflamar los golpes en los niños? Canva

¿El azúcar ayuda a los golpes en los niños o es un mito?

Un moretón ocurre cuando pequeños vasos sanguíneos debajo de la piel se rompen a causa de un impacto. La sangre se filtra y se acumula en el tejido, formando la típica mancha azulada o morada que cambia de color conforme pasan los días.

Kaiser Permanente explica que los moretones suelen aparecer tras golpes o caídas, pueden causar dolor y sensibilidad, pero en la mayoría de los casos no son graves y desaparecen por sí solos en un periodo de dos a cuatro semanas.

En este tipo de golpe —llamado golpe cerrado— no existe una herida expuesta. El daño ocurre debajo de la piel, por lo que espolvorear azúcar sobre la superficie no actúa sobre el hematoma ni modifica el proceso inflamatorio interno.

La confusión surge porque sí existe literatura médica sobre el uso de azúcar como apósito en heridas abiertas, particularmente en contextos clínicos específicos o en entornos con recursos limitados.

Un resumen en el WCET Journal señala que el azúcar ha sido utilizada históricamente en el tratamiento de heridas por su capacidad para absorber humedad y limitar el crecimiento bacteriano en determinadas condiciones.

Sin embargo, ese uso está relacionado con heridas abiertas, no con moretones

El azúcar en medicina se ha estudiado como tratamiento tópico para ciertas heridas, bajo criterios clínicos específicos.

Un golpe con moretón implica sangrado interno superficial y respuesta inflamatoria del tejido, donde la prioridad es controlar dolor e hinchazón con medidas físicas y observación.

Son situaciones distintas y no deben confundirse.

De dónde salió el remedio del azúcar y por qué se sigue usando

El uso del azúcar como “remedio para golpes” probablemente persiste por dos razones principales.

La primera es la tradición. Muchos remedios caseros se transmiten en el entorno familiar y se aplican sin distinguir con claridad el tipo de lesión.

La segunda es la confusión entre herida y hematoma. En el lenguaje cotidiano, “golpe” puede incluir un raspón o una cortada. En esos casos, algunas personas aplican azúcar pensando que ayudará a cerrar o curar la piel.

No obstante, las recomendaciones pediátricas actuales son claras: un raspón requiere limpieza adecuada con agua y jabón, y vigilancia de signos de infección; un moretón requiere control de inflamación con frío local y observación.

Aplicar azúcar de cocina sobre piel lesionada no sustituye los primeros auxilios adecuados y puede incluso dificultar la limpieza o favorecer contaminación.

Qué recomiendan médicos y guías de primeros auxilios

Las recomendaciones de instituciones médicas coinciden en un enfoque práctico y basado en evidencia.

1) Frío local durante las primeras 24 horas

Stanford Medicine Children’s Health indica que aplicar una compresa fría durante las primeras 24 horas puede ayudar a disminuir la hinchazón y aliviar el dolor. Es importante no colocar hielo directamente sobre la piel; debe envolverse en una tela o toalla fina.

Boston Children’s Hospital respalda esta medida y agrega que, después de uno o dos días, puede utilizarse calor suave si persiste la molestia. También recomienda evitar masajear o presionar la zona golpeada.

2) Tiempo y observación

Kaiser Permanente señala que la mayoría de los moretones desaparece sin tratamiento específico en un periodo de dos a cuatro semanas. Durante ese tiempo pueden cambiar de color —de morado a verde o amarillo— como parte del proceso natural de curación.

3) Primeros auxilios basados en evidencia

Las Guías de primeros auxilios de la American Heart Association y la American Red Cross, elaboradas con revisión estructurada de evidencia científica (ILCOR), establecen recomendaciones para el manejo inicial de lesiones comunes.

Estas guías no incluyen el uso de azúcar para golpes cerrados y priorizan medidas como protección del área, frío local y vigilancia de síntomas.

En resumen, ante un golpe común en niños, las medidas con mayor respaldo científico son físicas (frío y reposo relativo) y la observación, no los remedios caseros.

Señales de alarma

No todos los golpes son iguales. Existen situaciones que requieren valoración médica.

Si el golpe fue en la cabeza

Las instituciones pediátricas aconsejan consultar si:

El dolor es intenso o empeora con el tiempo.

Hay inflamación importante o deformidad visible.

El niño no puede mover adecuadamente la extremidad.

Aparecen moretones frecuentes sin causa clara.

La observación cuidadosa es clave para identificar complicaciones.

Qué no hacer en casa

Algunas prácticas pueden empeorar la lesión:

Aplicar azúcar en un moretón cerrado, ya que no existe un mecanismo que desinflame el hematoma.

Masajear o frotar con fuerza la zona recién golpeada, lo que puede aumentar la inflamación.

Colocar hielo directamente sobre la piel sin protección.

Ignorar síntomas tras un golpe en la cabeza.

La idea de que el azúcar desinflama los golpes en los niños no cuenta con respaldo científico cuando se trata de moretones o hematomas cerrados. La evidencia disponible sobre el uso de azúcar se relaciona con el tratamiento de ciertas heridas abiertas en contextos clínicos específicos, no con golpes bajo la piel.

Las recomendaciones médicas actuales priorizan el uso de frío local durante las primeras 24 horas, evitar presión sobre la zona afectada y vigilar la evolución de los síntomas. En caso de señales de alarma, la valoración profesional es la medida adecuada.