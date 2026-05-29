¿Buscas qué hacer en CDMX? Los monólogos de Carlota y Maximiliano vuelven a Chapultepec

Los monólogos de Carlota y Maximiliano regresan a uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México: el Castillo de Chapultepec, ofreciendo una experiencia teatral única que transporta al público a uno de los capítulos más fascinantes de la historia de México.

Si disfrutas de las obras históricas y las experiencias inmersivas, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Aquí te contamos las fechas, horarios y dónde conseguir tus boletos.

Monólogo del Imperio

Una de las producciones más esperadas de la temporada es Imperio, una obra teatral inmersiva basada en la novela homónima de Héctor Zagal.

La puesta en escena es dirigida por Rodrigo González y protagonizada por Antón Araiza, quien interpreta a Maximiliano de Habsburgo. Además, cuenta con música original de Alonso J. Burgos, que acompaña al público durante este recorrido histórico.

¿Cuándo ver el monólogo de Carlota e Imperio en Chapultepec? Foto: La Infinita Compañía

¿Cuándo será obra Imperio?

Si deseas asistir a esta experiencia, toma nota porque solo habrá dos funciones programadas, por lo que debes de apartar las fechas.

Las presentaciones se realizarán los domingos 7 de junio y 5 de julio de 2026, ambas a las 19:00 horas.

Monólogo de Carlota

Para quienes aún no han visto esta obra, Carlota ofrece un recorrido por la vida de la emperatriz a través de las cartas que escribió desde los 16 años hasta sus últimos días, cuando falleció a los 86 años en el Castillo de Bouchout, Bélgica.

La puesta en escena es protagonizada por Alejandra Chacón y producida por La Infinita Compañía. La música original corre nuevamente a cargo de Alonso J. Burgos, con la colaboración especial de la diseñadora de joyería Indra Ortiz.

¿Cuándo ver el monólogo de Carlota e Imperio en Chapultepec? Foto: La Infinita Compañía

¿Cuándo ver el monólogo de Carlota en Chapultepec?

La temporada de Carlota se presentará todos los sábados de junio y julio de 2026 a las 20:00 horas en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec.

Los boletos para ambas producciones pueden adquirirse a través de Ticketmaster, en la taquilla del Castillo de Chapultepec y en el Teatro Varsovia. Puedes pedir informes en WhatsApp: 55 6417 1988

¿Dónde está el Castillo de Chapultepec?

El Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec se encuentra en: Av. Heroico Colegio Militar 172, Bosque de Chapultepec Primera Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La estación del Metro Chapultepec de la Línea 1 es la más cercana.

¿Cuándo ver el monólogo de Carlota e Imperio en Chapultepec? Foto: La Infinita Compañía

Si buscas qué hacer en la CDMX durante junio y julio, estos monólogos son una excelente opción para disfrutar de una noche diferente, rodeado de historia, teatro y uno de los escenarios más impresionantes de la capital.