VIVA MÉXICO’: la apuesta de Viva para conectar futbol, cultura y emoción nacional

En el momento donde México se prepara para convertirse en el centro de atención del mundo deportivo, Viva decidió llevar el entusiasmo nacional a otro nivel con la experiencia “VIVA MÉXICO”, una iniciativa que mezcla entretenimiento, identidad cultural y tecnología inmersiva. El evento, realizado en FlyOver México, se convirtió en una celebración colectiva donde la música, el futbol y el orgullo nacional fueron protagonistas.

La experiencia reunió a miles de asistentes en un recorrido sensorial que buscó despertar emociones profundamente ligadas a la identidad mexicana. La participación de artistas como Molotov, EMJAY y MC Davo reforzó el mensaje de unión y pertenencia que Viva ha impulsado desde el inicio de su campaña nacional.

Más allá de una estrategia promocional, la aerolínea apuesta por construir una conexión emocional con los viajeros en un contexto donde el turismo y los eventos deportivos generan nuevas oportunidades de posicionamiento. La frase “VIVA MÉXICO” funciona como un símbolo cultural que trasciende el futbol y se convierte en una expresión de celebración colectiva.

La campaña también refleja cómo las marcas buscan integrarse a las conversaciones culturales de manera auténtica. En vez de limitarse a patrocinios tradicionales, Viva creó una experiencia multisensorial capaz de vincular entretenimiento, tecnología y emociones, fortaleciendo su presencia en uno de los momentos más relevantes para el país.

FlyOver México y la nueva forma de vivir el turismo inmersivo

Uno de los elementos más innovadores de la experiencia fue el Flying Theatre, un simulador que permite recorrer virtualmente algunos de los destinos más emblemáticos del país. Desde las calles de la Ciudad de México hasta las playas del sureste mexicano, el proyecto combina movimiento, efectos visuales y estímulos sensoriales para crear una sensación real de vuelo.

La colaboración entre Viva y FlyOver México también evidencia la evolución del entretenimiento turístico en México. Hoy, las experiencias inmersivas no solo buscan entretener, sino también despertar orgullo cultural y motivar el interés por recorrer el país. En este contexto, la aerolínea fortalece su narrativa como una empresa que conecta personas, destinos y emociones.

Además, la estrategia de Viva para este torneo, se complementa con acciones dentro de sus vuelos. La presencia del legendario Enrique 'Perro' Bermúdez en anuncios de abordaje y aterrizaje, así como el uso del jersey oficial de la Selección Nacional por parte de la tripulación, convierten cada trayecto en una extensión de la experiencia futbolera.

Con iniciativas como “VIVA MÉXICO”, Viva demuestra que el turismo, el entretenimiento y la identidad cultural pueden integrarse para crear campañas memorables. En un entorno donde las marcas compiten por generar experiencias auténticas, la aerolínea apuesta por algo profundamente valioso: hacer que los mexicanos se sientan orgullosos de volar, celebrar y compartir lo que representa México ante el mundo.