En muchas cocinas mexicanas hay un ingrediente que aparece casi sin pensarlo en sopas, arroz, guisos y hasta frijoles: el caldo de pollo en polvo. Aunque suele verse como un básico práctico para darle sabor a la comida, no todas las marcas ofrecen la misma calidad ni contienen los ingredientes que prometen en sus etiquetas.

Para aclarar cuáles productos realmente cumplen con lo que venden, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado análisis a distintos sazonadores y caldos concentrados comercializados en México, revisando aspectos como contenido de sodio, información nutrimental, calidad sanitaria y veracidad en el etiquetado.

Dentro de estas evaluaciones, una de las marcas que más suele destacar por cumplimiento y aceptación entre consumidores es Knorr Suiza, particularmente en sus versiones clásicas de caldo de pollo en polvo. El producto ha sobresalido por cumplir con el contenido declarado y mantener estándares adecuados de calidad sanitaria, aunque Profeco también advierte sobre su elevado contenido de sodio, algo común en este tipo de productos.

El caldo de pollo que más convence por sabor y calidad

El caldo de pollo en polvo se ha convertido en uno de los condimentos más utilizados en México porque permite intensificar sabores rápidamente y ahorrar tiempo al cocinar. Sin embargo, Profeco señala que muchos consumidores no revisan realmente qué contienen estos productos.

En el caso de Knorr Suiza, las evaluaciones muestran que cumple con los niveles de calidad sanitaria y con la información nutrimental declarada en el empaque. Además, mantiene una presencia dominante en el mercado gracias a su sabor concentrado y facilidad de uso en distintos platillos.

Uno de los aspectos que más valoran los consumidores es su rendimiento, ya que pequeñas cantidades bastan para condimentar grandes porciones de comida. A esto se suma su disponibilidad prácticamente en cualquier supermercado o tienda de abarrotes.

Aun así, especialistas recuerdan que este tipo de productos deben usarse con moderación debido a su alto contenido de sodio. El exceso de sal puede relacionarse con problemas como hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares si se consume constantemente.

Profeco también recomienda leer cuidadosamente las etiquetas, ya que algunos productos contienen potenciadores de sabor, grasas vegetales y aditivos que muchas veces pasan desapercibidos para el consumidor.

Otras marcas de caldo de pollo bien evaluadas

Además de Knorr Suiza, existen otras marcas que han logrado buenas evaluaciones entre consumidores y análisis de calidad en el mercado mexicano.

Maggi aparece frecuentemente como una de las opciones más populares por su sabor intenso y su larga tradición en cocinas mexicanas. Algunos consumidores incluso prefieren su perfil de sabor para sopas y guisos caseros.

También hay marcas menos comerciales que destacan por ofrecer versiones con menor cantidad de sodio o formulaciones más simples, dirigidas a personas que buscan opciones un poco más equilibradas.

Sin embargo, Profeco insiste en que ningún caldo de pollo en polvo sustituye ingredientes frescos o caldos naturales preparados en casa. Aunque estos productos ayudan a ahorrar tiempo y aportar sabor rápidamente, su consumo excesivo puede elevar considerablemente la ingesta diaria de sodio.

Por ello, expertos recomiendan utilizarlos como complemento y no como base principal de la alimentación cotidiana. También sugieren combinar su uso con especias naturales, verduras y hierbas aromáticas para reducir la cantidad necesaria en cada preparación.

El mejor caldo de pollo no solo es el que hace más sabrosa la comida, sino el que ofrece transparencia en sus ingredientes y puede integrarse de manera equilibrada en la cocina diaria.