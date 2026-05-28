¡Nadie lo vio venir! Supermodelo paraliza la pasarela de Chanel con un anuncio inesperado

El más reciente desfile Métiers d’Art de Chanel en Seúl no solo confirmó el poder creativo de la maison francesa, sino que también dejó uno de los momentos más comentados de la temporada: la aparición de la supermodelo Choi Sora, quien desfiló embarazada y convirtió su paso por la pasarela en un gesto inesperado.

Sora Choi anuncia su embarazo en la pasarela de Chanel

La estética de Chanel fue redefinida bajo la óptica de Matthieu Blazy en un exclusivo evento celebrado en el Centro Pompidou Hanwha de Seúl, el cual atrajo a la élite de la cultura y la moda. La colección destacó por su fusión artesanal, volúmenes escultóricos e inspiración coreana; sin embargo, fue la presencia de Sora Choi la que acaparó toda la atención.

Su aparición se convirtió en uno de los momentos más virales del desfile. IG sola5532

Con paso firme y la serenidad que la caracteriza, la modelo apareció en un vestido sin mangas con detalles bordados, dejando ver claramente su avanzado embarazo. Lejos de restarle fuerza al momento, su silueta añadió una nueva dimensión a la narrativa del desfile: la celebración de la feminidad en todas sus etapas.

El instante más comentado llegó cuando, mientras recorría la pasarela con absoluta naturalidad, Sora Choi llevó suavemente la mano a su vientre. Un gesto mínimo, casi íntimo, pero suficiente para transformar su aparición en uno de los momentos más virales del evento.

La modelo coreana llamó la atención con un gesto suave sobre su vientre en pasarela. IG sola5532

Sin romper la profesionalidad del desfile, la modelo logró transmitir una conexión personal que emocionó tanto a invitados como a expertos de la industria.

¿Quién es Sora Choi?

Sora Choi no es una recién llegada al mundo de la moda. Su nombre se hizo conocido tras ganar la tercera temporada de Korea’s Next Top Model en 2012, lo que la impulsó a una carrera internacional que la llevó a desfilar en capitales como Nueva York, París, Milán y Londres. A lo largo de los años, ha consolidado su presencia en la industria, con campañas editoriales y pasarelas de alto perfil.

Choi Sora inició su carrera tras ganar Korea’s Next Top Model en 2012. IG sola5532

En 2019 se casó con el fotógrafo Lee Kove, y desde entonces ha mantenido una vida personal relativamente discreta. Su aparición en Chanel no fue un hecho aislado dentro del desfile, sino parte de una propuesta más amplia de inclusión y redefinición estética impulsada por Blazy.

Chanel apuesta por nuevas modelos

El diseñador ha apostado por ampliar la representación en pasarela, incorporando modelos de distintas edades, orígenes y contextos, alejándose del molde tradicional que durante décadas dominó la alta costura.

En este mismo desfile, otras modelos como Park Soo Joo y Bhavitha Mandava (la primera modelo india en pasarela) también tuvieron un papel destacado, reafirmando la intención de la casa de lujo de abrir espacio a nuevas narrativas visuales.

La pasarela reunió a modelos de distintas edades, cuerpos y orígenes. IG soojoo / bhavithamandava

La presencia de una mujer embarazada en pasarela sigue siendo poco habitual en la industria de la moda, lo que hizo que el momento protagonizado por Sora Choi tuviera aún más impacto.

En redes sociales, el gesto fue celebrado como una imagen poderosa, mientras que otros lo interpretaron como una señal clara de cambio dentro de las grandes casas de lujo. No es la primera vez que Chanel incorpora este tipo de representación.

En presentaciones recientes, otras modelos embarazadas también han desfilado para la firma, reforzando una narrativa que busca mostrar la moda como un reflejo más amplio de la vida real. Sin embargo, la aparición de Sora Choi en Seúl se ha convertido en uno de los momentos más comentados del año.