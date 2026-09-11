¿Tronar cohetes en CDMX puede generar una multa de miles de pesos? Esto dice la ley
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México contempla multas, arresto o trabajo comunitario por usar pirotecnia sin autorización.
En la Ciudad de México, encender o detonar cohetes y otros juegos pirotécnicos sin autorización puede tener consecuencias para quien lo haga, desde una multa económica hasta un arresto o trabajo en favor de la comunidad.
La regulación está contemplada en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que considera esta conducta una infracción contra la seguridad ciudadana.
De acuerdo con el artículo 28, fracción VII, de dicha ley, está prohibido detonar o encender cohetes y juegos pirotécnicos, así como fogatas o elevar aeróstatos, cuando no se cuenta con el permiso de la autoridad competente.
¿De cuánto es la multa por tronar cohetes?
La conducta está clasificada como una infracción Tipo C, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica capitalina.
Para este tipo de infracciones, la legislación establece una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En 2026, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la sanción económica puede quedar de la siguiente manera:
21 UMA: 2 mil 463.51 pesos.
30 UMA: 3 mil 519.30 pesos.
Es decir, una persona que detone o encienda pirotecnia sin la autorización correspondiente puede enfrentar una multa de hasta 3 mil 519.30 pesos.
No sólo existe la sanción económica
La multa no es la única sanción contemplada para las infracciones Tipo C.
La Ley de Cultura Cívica también establece como posibles sanciones un arresto de 25 a 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 a 18 horas.
Por ello, no es correcto señalar que automáticamente una persona será llevada al llamado “Torito” por encender un cohete. La sanción que corresponda se determina dentro del procedimiento ante la autoridad cívica competente.
El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido popularmente como “El Torito”, es uno de los lugares donde se cumplen determinados arrestos administrativos en la capital.
¿Está prohibida toda la pirotecnia en CDMX?
No necesariamente.
La legislación establece la obligación de contar con autorización en determinados casos. El Gobierno de la Ciudad de México contempla trámites relacionados con la instalación y quema de pirotecnia y efectos especiales, particularmente para espectáculos públicos y tradicionales.
Por ello, el punto central de la disposición no es que cualquier artificio pirotécnico esté prohibido en absolutamente todas las circunstancias, sino que determinadas actividades requieren autorización de la autoridad competente y deben cumplir con las disposiciones de seguridad correspondientes.
Esto también explica por qué los espectáculos pirotécnicos que se realizan en algunas celebraciones tradicionales requieren permisos y medidas de protección.
¿Qué pasa si alguien prende cohetes en la calle?
Si una persona detona o enciende cohetes en la vía pública sin contar con la autorización correspondiente, puede ser reportada ante las autoridades.
Además de la infracción cívica, la pirotecnia puede generar otros riesgos: incendios, quemaduras, lesiones graves y daños a inmuebles o vehículos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha llamado a la población a evitar la manipulación irresponsable de estos productos, particularmente cuando se utilizan cerca de viviendas, vehículos, instalaciones eléctricas, zonas de vegetación o concentraciones de personas.
Los riesgos aumentan cuando los artificios son manipulados por menores de edad o por personas que desconocen su funcionamiento.
¿Dónde denunciar la quema de pirotecnia?
Si la detonación de cohetes ocurre en ese momento y existe un riesgo inmediato para las personas o los bienes, se puede solicitar apoyo mediante el 911.
Para denuncias anónimas relacionadas con actividades como la venta, producción o almacenamiento de pirotecnia, también está disponible el 089.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta además con la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), mediante la cual la ciudadanía puede solicitar atención.
Entre sus canales se encuentran los teléfonos:
55 5242 5100
55 5208 9898
55 4331 9636
También existe atención a través de @UCS_GCDMX y otros canales institucionales de la SSC.
Una multa que puede superar los 3 mil pesos
Así que la próxima vez que alguien piense en encender un cohete en la Ciudad de México, hay algo más que considerar además del ruido.
La Ley de Cultura Cívica establece que detonar o encender cohetes o juegos pirotécnicos sin permiso de la autoridad competente es una infracción Tipo C.
La sanción económica puede alcanzar 30 UMA, equivalentes a 3 mil 519.30 pesos en 2026, aunque la legislación también contempla arresto de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad, conforme al procedimiento y las circunstancias del caso.
La recomendación de las autoridades es evitar la manipulación de pirotecnia y, cuando se trate de actividades autorizadas, cumplir con los permisos y medidas de seguridad establecidos para reducir el riesgo de accidentes.