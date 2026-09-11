¿Tronar cohetes en CDMX puede generar una multa de miles de pesos? Esto dice la ley

En la Ciudad de México, encender o detonar cohetes y otros juegos pirotécnicos sin autorización puede tener consecuencias para quien lo haga, desde una multa económica hasta un arresto o trabajo en favor de la comunidad.

La regulación está contemplada en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que considera esta conducta una infracción contra la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el artículo 28, fracción VII, de dicha ley, está prohibido detonar o encender cohetes y juegos pirotécnicos, así como fogatas o elevar aeróstatos, cuando no se cuenta con el permiso de la autoridad competente.

¿De cuánto es la multa por tronar cohetes?

La conducta está clasificada como una infracción Tipo C, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica capitalina.

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Para este tipo de infracciones, la legislación establece una multa de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En 2026, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la sanción económica puede quedar de la siguiente manera:

21 UMA: 2 mil 463.51 pesos.