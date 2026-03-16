Estos son los mejores ejercicios para aliviar el dolor en los talones, según la ciencia

El dolor de talón es una molestia que frena el ritmo del día, pero aliviar este malestar es posible al fortalecer los tobillos y los pies. Retomar las caminatas sin incomodidad no requiere de magia, sino de constancia y rutinas que devuelven la ligereza a cada paso.

Los pies sostienen el peso corporal y, al fortalecerlos, se crea un blindaje que protege los huesos y tendones. Cuando los músculos de la planta y el tobillo trabajan en armonía, el impacto contra el suelo se disipa y evita que el talón reciba golpes directos que derivan en inflamación.

El dolor en los talones afecta a las personas que pasan mucho tiempo de pie. Canva

¿Cuáles son los mejores ejercicios para aliviar esta molestia?

La ciencia recomienda movimientos que se realizan sin calzado para activar toda la estructura interna. Estos ejercicios mejoran la resistencia y la movilidad de las extremidades inferiores de forma sencilla y efectiva.

Estos son algunos ejercicios para aliviar el dolor de los talones, de acuerdo con un estudio publicado en Journal of Foot and Ankle Research (JFAR) y Harvard Health Publishing:

El alfabeto: Escribir letras en el aire con el pie mejora la movilidad y el equilibrio del tobillo.

Escribir letras en el aire con el pie mejora la movilidad y el equilibrio del tobillo. Arrugar la toalla: Utilizar los dedos para jalar una toalla fortalece la planta y el arco de forma profunda.

Utilizar los dedos para jalar una toalla fortalece la planta y el arco de forma profunda. Elevación de talones: Ponerse de puntillas activa y fortalece la zona afectada al dar soporte al tendón.

Ponerse de puntillas activa y fortalece la zona afectada al dar soporte al tendón. Pie corto: Contraer el arco sin encoger los dedos ayuda a estabilizar la pisada de inmediato.

Levantar los talones podría ser una buena solución para aliviar el dolor. Canva

¿Cómo ayuda el fortalecimiento del tobillo?

Unos tobillos firmes actúan como los mejores amortiguadores naturales del organismo. Al mantener esta articulación resistente, se evita que la carga acumulada durante la marcha se concentre en un solo punto, lo que protege la integridad del talón.

Así ayudan los tobillos fortalecidos a evitar el dolor en la base del pie, como explica un estudio publicado en Brazilian Journal of Physical Therapy (BJPT):

Absorción de impacto: Los músculos preparados frenan el choque brusco del pie contra el suelo.

Los músculos preparados frenan el choque brusco del pie contra el suelo. Reparto del peso: Un tobillo estable distribuye la carga para no sobrecargar la base del pie de forma desigual.

Un tobillo estable distribuye la carga para no sobrecargar la base del pie de forma desigual. Soporte de postura: Funcionan como cimientos que previenen torceduras y pisadas peligrosas durante el movimiento.

Estirar los dedos de los pies ayuda a reducir el dolor de los talones. Canva

¿La flexibilidad de los tobillos ayuda a prevenir el dolor en los talones?

Mantener la flexibilidad en las pantorrillas y tobillos evita la tensión excesiva que castiga la planta del pie. La falta de elasticidad obliga al cuerpo a realizar esfuerzos mecánicos anormales, lo que termina por lastimar los tejidos más sensibles de la extremidad.

Menor tensión: La flexibilidad evita que el tendón de Aquiles tire de forma agresiva del hueso del talón.

La flexibilidad evita que el tendón de Aquiles tire de forma agresiva del hueso del talón. Rango de movimiento: Un tobillo ágil permite una caminata amplia, natural y libre de roces internos molestos.

Un tobillo ágil permite una caminata amplia, natural y libre de roces internos molestos. Prevención de lesiones: Mantener la zona relajada reduce las probabilidades de sufrir procesos inflamatorios crónicos.

Es necesario ir al doctor cuando el dolor es agudo y repentino. Canva

¿Cuándo es necesario acudir a un profesional de la salud?

A pesar de los cuidados en el hogar, el organismo a veces requiere ayuda profesional. Ignorar las señales de alarma puede transformar una molestia pasajera en un problema severo que limite la movilidad de forma permanente.

Estas son las señales de alerta que indican cuándo acudir con un especialista, de acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS):

Dolor prolongado: Si tras dos semanas de ejercicios constantes no hay mejoría, la consulta médica es necesaria.

Si tras dos semanas de ejercicios constantes no hay mejoría, la consulta médica es necesaria. Síntomas severos: El enrojecimiento, la hinchazón o el calor excesivo en el pie indican una posible infección o lesión grave.

El enrojecimiento, la hinchazón o el calor excesivo en el pie indican una posible infección o lesión grave. Incapacidad total: Un dolor repentino que impide apoyar el pie requiere atención médica de urgencia inmediata.

Un dolor repentino que impide apoyar el pie requiere atención médica de urgencia inmediata. Hormigueos extraños: La pérdida de sensibilidad en los dedos es una señal de alerta importante para el especialista.

Cuidar los pies con movimientos conscientes asegura una vida activa y pasos libres de malestar. Mantener los tobillos fuertes y flexibles permite que los talones permanezcan listos para enfrentar la rutina diaria.