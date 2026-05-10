El mom power: la maternidad como motor para crear

La maternidad suele describirse como un proceso creativo, pero para las hermanas Florencia Zorrilla, Dulce Zorrilla y Brenda Zorrilla este viaje no sólo se trató de engendrar a sus hijos, sino de dar vida a un proyecto que transformó sus vidas y las de miles de mujeres que atraviesan una de las etapas más retadoras del ser humano.

Lo que comenzó como una charla entre tres hermanas que vivían sus propios embarazos y no encontraban productos que las hicieran sentir “vistas”, hoy es Mom to Mom, una marca enfocada en acompañar a las mamás y recordarles algo fundamental cuando se convierten en madres: no olvidarse de sí mismas.

Hace 18 años estábamos siendo mamás al mismo tiempo. Vimos que no existía nada increíble para cuidar la piel de la mujer embarazada y decidimos crear algo que nos gustara a nosotras, recuerda Dulce.

Así nació Mom to Mom

De esa necesidad nació Mom to Mom, una marca orgullosamente mexicana que actualmente tiene presencia en todo el país, además de Estados Unidos y Centroamérica.

El eslogan “Creado de mamás para mamás” no era únicamente una estrategia de marketing, sino una forma de atender una carencia real y compartir soluciones con otras mujeres.

Su primer lanzamiento fue una crema para prevenir estrías. Sin embargo, 18 años después, la marca cuenta con un sistema pionero de 24 productos divididos en etapas A, B y C, diseñado para acompañar a las mujeres desde el inicio del embarazo hasta el posparto, la lactancia e incluso problemas posteriores como la caída del cabello.

Nuestro gran diferencial es que estamos divididas por etapas. Entendimos que no es lo mismo lo que necesita la piel al inicio del embarazo que cuando el bebé ya creció y la piel se estira al máximo, o lo que requieren unas piernas cansadas o un bálsamo más aceitoso, explica Dulce.

Mom to Mom Mom to Mom

La maternidad como motor creativo

Las tres hermanas utilizaron sus propios embarazos como laboratorio para probar fórmulas y desarrollar productos que realmente funcionaran y se sintieran como un apapacho para las futuras mamás.

Dulce recuerda que, al inicio del proyecto, muchas personas las calificaron de “locas” y que abrirse paso en la industria fue un enorme reto lleno de preocupaciones y obstáculos.

Sin embargo, poco a poco el producto logró conectar con las consumidoras, especialmente por tratarse de una propuesta nacional creada desde la experiencia real de otras madres.

Ninguna de nosotras somos ingenieras bioquímicas, pero cuando tienes la curiosidad de hacer algo y la pasión por encontrar soluciones, buscas la manera. Teníamos muy clara la idea de lo que queríamos crear y comenzamos a asesorarnos y rodearnos de la gente adecuada para formular y desarrollar todo el concepto, recuerda Florencia sobre los primeros años de la marca.

El “Mom Power”, la filosofía detrás de la marca

Más allá de vender productos, las hermanas buscan que Mom to Mom llegue a la mayor cantidad de mujeres posibles con precios accesibles y con una filosofía enfocada en vivir un embarazo amoroso y consciente.

Queremos remediar esa invisibilidad de la mujer durante el embarazo. El bebé brilla, pero la maternidad también es un momento fundamental para nosotras, comenta Dulce.

De esa reflexión nació uno de los conceptos más importantes para la marca: el “Mom Power”.

Lo definimos como esa fuerza que sale de quién sabe dónde cuando te conviertes en mamá, porque esa es la realidad. Tal vez tuviste una noche terrible, el bebé no durmió y aun así al día siguiente te levantas con una sonrisa y das lo mejor de ti, afirma.

Mom to Mom Mom to Mom

La maternidad como acelerador y no como límite

Para las hermanas Zorrilla, la maternidad nunca representó un freno profesional. Por el contrario, fue el impulso que las llevó a crear, emprender y construir una comunidad alrededor de las mamás.

Hoy, Mom to Mom no sólo ofrece productos de cuidado personal, sino también una conversación distinta sobre el embarazo y el posparto: una donde las mujeres también son prioridad.

Su historia se ha convertido en ejemplo de cómo la maternidad puede transformarse en una fuente de creatividad, fortaleza y emprendimiento, demostrando que detrás de cada mamá también existen sueños, proyectos y una enorme capacidad para reinventarse.