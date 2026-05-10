Aunque el amor a mamá se celebra en todo el mundo, no todos los países lo hacen el mismo día. Mientras en México y varios países de Latinoamérica el festejo ocurre en mayo, en otras partes las celebraciones se realizan en fechas muy diferentes.

Estas diferencias no son coincidencia, ya que cada país adoptó la celebración según sus propias tradiciones, acontecimientos históricos e incluso decisiones políticas.

En otras partes, las celebraciones se realizan en fechas muy diferentes. Canva

El origen moderno del Día de las Madres

Muchos países celebran el Día de las Madres el segundo domingo de mayo, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Chile y Alemania. Estos países comenzaron a celebrar la fecha gracias a Anna Jarvis, quien en 1908 organizó un homenaje en honor a su madre en Virginia Occidental. Después de ese evento, inició una campaña para que el Día de las Madres fuera reconocido oficialmente.

Años después, en 1914, el entonces presidente Woodrow Wilson declaró el segundo domingo de mayo como el Día de las Madres en Estados Unidos. Con el tiempo, la celebración comenzó a replicarse en distintos países del mundo.

Día de las Madres. Canva

¿Por qué en México el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo?

A diferencia de otros países, en México el Día de las Madres siempre se festeja el 10 de mayo. La tradición comenzó en 1922 por iniciativa de Rafael Alducin, fundador del periódico Excélsior, quien impulsó la idea de dedicar una fecha especial a las mamás.

Con el paso del tiempo surgieron distintas versiones sobre por qué se eligió ese día. Una de las más conocidas señala que mayo fue seleccionado por su relación con la Virgen María dentro de la tradición católica.

Mientras que el día 10 habría sido elegido porque, en aquella época, muchos trabajadores recibían su sueldo por decena, lo que facilitaba que las familias pudieran celebrar.

¿Por qué el Día de las Madres no se celebra el mismo día en todo el mundo? Canva

Los países donde la religión influye en la fecha para celebrar a mamá

No en todos los lugares el Día de las Madres se celebra siguiendo la tradición de Estados Unidos. En varios países, las costumbres religiosas tuvieron mucho que ver en la elección de la fecha.

En Reino Unido e Irlanda, por ejemplo, se celebra el Mothering Sunday durante el cuarto domingo de Cuaresma. En sus inicios, la tradición estaba relacionada con visitar la “iglesia madre”. En Panamá, la celebración ocurre cada 8 de diciembre y coincide con la festividad de la Inmaculada Concepción.

Mientras tanto, en España el Día de las Madres también llegó a celebrarse el 8 de diciembre, pero desde 1965 se cambió al primer domingo de mayo para diferenciar la celebración familiar de la festividad religiosa.

¿Por qué el Día de las Madres no se celebra el mismo día en todo el mundo? Canva

Fechas ligadas a la historia y la política

En algunos países, el Día de las Madres no depende solo de tradiciones religiosas, sino también de decisiones históricas, políticas o incluso del calendario natural.

En Tailandia, la celebración se realiza el 12 de agosto, fecha que coincide con el cumpleaños de la reina Sirikit. En Noruega, se celebra el segundo domingo de febrero. Por su parte, en Egipto y en varios países árabes, la fecha es el 21 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera.

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¿Cuándo se celebra el Día de las Madres en cada país?