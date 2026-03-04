¿Te gustan los planes primaverales? Habrá festival de flores en el Monumento a la Revolución

¿Te gustan las flores? Entonces prepara la cámara porque el Monumento a la Revolución se llenará de color con el Festival de Las Flores 2026, uno de los eventos más esperados de la temporada primaveral en la Ciudad de México.

La llegada de las jacarandas, que pintan de morado la capital, hará que el ambiente sea todavía más especial. Será el escenario perfecto para disfrutar de la naturaleza, tomarte fotos increíbles y vivir un fin de semana diferente en la ciudad.

¿Qué va a haber en el Monumento a la Revolución?

Este festival, tendrá como una de sus sedes principales el Monumento a la Revolución, donde ya se preparan varias actividades para el público.

El evento forma parte de la Noche de Primavera, organizada por el Gobierno de la CDMX a través de la Secretaría de Cultura, y reunirá naturaleza, arte y música en un solo lugar.

La Plaza de la República se transformará en un espacio lleno de naturaleza y color. Uno de los grandes atractivos será un teporingo gigante de flores, una instalación perfecta para celebrar la primavera y tomarte fotos únicas.

Además, el escenario musical contará con artistas como:

Los Lobos (EUA) Cecilia Toussaint

Guillermo Briseño

Kerigma

Meme del Real

La Tremenda Korte

Santiago Motorizado

Será un fin de semana lleno de música en vivo, flores y un ambiente totalmente primaveral.

Fechas de Festival Noche de Primavera

El evento se llevará a cabo el 21 y 22 de marzo de 2026, fechas ideales para disfrutar del inicio de la primavera en la capital.

Así que si estabas buscando un plan para ese fin de semana, esta puede ser una excelente opción gratuita y al aire libre.

Festival de las Flores en el Monumento a la Revolución CDMX, fechas Foto: Secretaría de Cultura

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución en Metro?

Si quieres asistir al Festival de Las Flores 2026 y no sabes cómo llegar, estas son las opciones más sencillas en transporte público:

Metro:

​Estación Revolución (Línea 2)

Metrobús:

​Plaza de la República (Línea 1)

​Amajac (Línea 7)

Llegar es sencillo y el acceso a las actividades será abierto al público.

Festival de las Flores en el Monumento a la Revolución CDMX, fechas Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuáles son las fechas del Festival de Flores y Jardines?

Si eres fan de los eventos florales y quieres anotar más fechas en tu calendario, estos son otros festivales imperdibles en la ciudad:

Festival de las flores Polanco

El Festival Flores y Jardines (FYJA) en Polanco se realizará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026. Es un evento gratuito con impresionantes instalaciones florales en distintos puntos de Polanco, ideales para recorrer caminando y tomar fotografías.

Feria de las Flores de San Ángel

La tradicional Feria de las Flores de San Ángel coincide con la celebración de la Virgen del Carmen el 16 de julio.

Durante aproximadamente una semana, floricultores ofrecen sus productos, hay conciertos, talleres y actividades culturales en el corazón de San Ángel.

Festival de las Flores en el Monumento a la Revolución CDMX, fechas Foto: Cuartoscuro.com

Si quieres disfrutar del Festival de Las Flores 2026 en el Monumento a la Revolución, agenda el 21 y 22 de marzo y prepárate para vivir uno de los eventos más vistosos de la temporada en la CDMX.