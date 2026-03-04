¿El lado en el que duermes podría influir en la acidez? Lo que dice la ciencia

La forma en que una persona duerme puede tener más impacto del que se imagina en su digestión. A lo largo de la noche, el cuerpo cambia de posición varias veces y esos movimientos también pueden influir en la manera en que se desarrollan algunos procesos del organismo.

En el caso del sistema digestivo, la postura al dormir puede afectar la manera en que el estómago y el esófago interactúan, especialmente en personas con temas de salud como son la acidez o reflujo.

Por ello, especialistas han analizado si ciertas posiciones del cuerpo podrían ayudar a reducir las molestias nocturnas relacionadas con este problema digestivo.

¿Dormir del lado izquierdo ayuda a disminuir la acidez? Canva.

¿Por qué dormir del lado izquierdo puede disminuir la acidez y el reflujo?

El reflujo gastroesofágico ocurre cuando el contenido ácido del estómago regresa hacia el esófago, el conducto que conecta la boca con el estómago. Este retorno del ácido provoca la sensación de ardor conocida como acidez.

La posición del cuerpo durante el sueño puede influir en este proceso. De acuerdo con investigaciones disponibles en la National Library of Medicine, dormir del lado izquierdo —posición llamada en medicina decúbito lateral izquierdo— coloca el estómago ligeramente por debajo del esófago. Esa posición dificulta que el ácido suba hacia la garganta.

Cuando una persona duerme del lado derecho o boca arriba, el contenido gástrico puede desplazarse con mayor facilidad hacia el esófago debido a la forma en que se acomodan los órganos digestivos.

Algunos especialistas también señalan que esta postura favorece el vaciado gástrico, es decir, el proceso mediante el cual el estómago envía los alimentos hacia el intestino.

Cuando este proceso ocurre con mayor eficiencia, disminuye la probabilidad de que el contenido ácido permanezca en el estómago durante la noche.

Por esta razón, varios médicos recomiendan dormir sobre el lado izquierdo a personas que presentan acidez nocturna o enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

¿Dormir del lado izquierdo ayuda a disminuir la acidez? Canva.

¿Qué dice la evidencia científica sobre la postura y la ERGE?

La relación entre la postura al dormir y el reflujo se ha investigado durante años. En la última década, varios estudios han aportado datos más claros sobre este tema.

Una revisión publicada en la revista World Journal of Clinical Cases analizó diversos estudios realizados en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los investigadores observaron que dormir en decúbito lateral izquierdo se asocia con tres beneficios principales

Menor tiempo de exposición del esófago al ácido

Mejor eliminación del ácido cuando ocurre un episodio de reflujo

Menos episodios de reflujo durante la noche

En comparación, las personas que dormían del lado derecho o boca arriba mostraron mayor exposición del esófago al ácido gástrico.

Los autores concluyeron que esta postura puede ayudar a mejorar los síntomas nocturnos y contribuir a una mejor calidad de vida en pacientes con ERGE.

Además, existen ensayos clínicos que han explorado la llamada terapia posicional del sueño. Este enfoque busca entrenar a los pacientes para dormir en una postura específica que reduzca el reflujo.

Un estudio registrado en ClinicalTrials.gov, evaluó si mantener la posición lateral izquierda durante la noche puede disminuir la exposición del esófago al ácido. Los resultados preliminares sugieren que la postura puede influir en la frecuencia de los síntomas nocturnos.

Incluso se han probado dispositivos portátiles que detectan la posición del cuerpo. Cuando la persona se coloca boca arriba o del lado derecho, el dispositivo genera una vibración suave para incentivar el cambio hacia el lado izquierdo.

¿Dormir del lado izquierdo ayuda a disminuir la acidez? Canva.

Cómo dormir del lado izquierdo correctamente

Adoptar esta postura parece sencillo, pero muchas personas cambian de posición varias veces durante la noche. Algunos ajustes pueden ayudar a mantener la postura de forma más cómoda.

Utiliza almohadas de apoyo

Una almohada larga o tipo body pillow puede ayudar a estabilizar el cuerpo mientras se duerme de lado. Colocar una almohada entre las rodillas también puede reducir la presión en la espalda y las caderas.

Mantén una postura semifetal

Los especialistas recomiendan dormir de lado con las rodillas ligeramente flexionadas. Esta postura permite mantener alineadas la columna vertebral y las caderas, lo que también mejora la comodidad durante la noche.

Eleva ligeramente la cabecera de la cama

Otra recomendación frecuente consiste en elevar la cabecera de la cama entre 15 y 20 centímetros. Esta inclinación aprovecha la gravedad para evitar que el ácido del estómago regrese hacia el esófago.

Mayo Clinic, señala que elevar la cabecera de la cama puede ayudar a reducir los síntomas de acidez nocturna en personas con reflujo.Esta medida suele combinarse con dormir del lado izquierdo para mejorar los resultados.

Hábitos nocturnos que potencian el efecto

Dormir del lado izquierdo puede ayudar a controlar la acidez nocturna, pero los especialistas coinciden en que la postura es solo una parte del manejo del reflujo.

Los hábitos alimenticios y de estilo de vida influyen de forma importante en la aparición de los síntomas. Entre las recomendaciones más comunes se encuentran:

Evitar cenas pesadas

Las comidas abundantes o con alto contenido de grasa pueden aumentar la producción de ácido en el estómago.

No acostarse inmediatamente después de comer

Mayo Clinic recomienda esperar al menos dos o tres horas después de la cena antes de acostarse. Esto permite que el estómago avance en el proceso de digestión.

Identificar alimentos desencadenantes

Algunos alimentos pueden provocar acidez en personas sensibles. Entre los más comunes se encuentran:

Alcohol

Café

Chocolate

Alimentos muy grasos

Comidas picantes

Controlar el peso corporal

El exceso de peso aumenta la presión dentro del abdomen, lo que facilita el reflujo hacia el esófago.

Por esta razón, los especialistas señalan que la combinación de cambios en la alimentación, control del peso y hábitos de sueño saludables puede ayudar a reducir la frecuencia de los episodios de acidez.

¿Dormir del lado izquierdo ayuda a disminuir la acidez? Inteligencia Artificial.

Señales de alerta

La acidez ocasional es relativamente común y suele relacionarse con comidas abundantes, estrés o consumo de ciertos alimentos. Sin embargo, cuando los síntomas aparecen con frecuencia podría tratarse de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Los especialistas recomiendan consultar con un médico si se presentan síntomas como:

Acidez varias veces por semana

Dolor intenso o ardor en el pecho

Dificultad para tragar

Tos crónica o ronquera persistente

Regurgitación frecuente de alimentos o líquidos

El reflujo persistente puede irritar el esófago y provocar complicaciones si no se trata de forma adecuada.

La evidencia científica sugiere que dormir del lado izquierdo puede ayudar a disminuir la acidez nocturna en algunas personas, especialmente en quienes padecen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta postura dificulta el ascenso del ácido desde el estómago hacia el esófago y puede reducir la exposición del tejido esofágico al contenido gástrico.

Sin embargo, los especialistas señalan que la postura al dormir no sustituye el tratamiento médico ni los cambios en el estilo de vida. Para controlar el reflujo, también resulta importante cuidar la alimentación, evitar acostarse inmediatamente después de comer y mantener hábitos de sueño saludables.

Cuando la acidez aparece con frecuencia o se acompaña de otros síntomas, es recomendable buscar atención médica para recibir una evaluación adecuada.