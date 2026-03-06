¿Te cansas más rápido después de los 60? Estos ejercicios ayudan a recuperar fuerza

Con el paso de los años, el cuerpo cambia: la masa muscular disminuye, la fuerza se reduce y algunas actividades cotidianas pueden volverse más difíciles.

Sin embargo, especialistas en envejecimiento y actividad física coinciden en que este proceso no es inevitable al mismo ritmo para todas las personas. Mantenerse activo, especialmente con ejercicios de fuerza, puede marcar una diferencia significativa en la salud y la independencia de los adultos mayores.

La pérdida progresiva de músculo relacionada con la edad se conoce como sarcopenia y puede afectar la movilidad, el equilibrio y la calidad de vida. De acuerdo con instituciones de salud y diversos estudios recientes, el entrenamiento de resistencia o fuerza es una de las estrategias más efectivas para reducir este deterioro y conservar la capacidad funcional

Rutina de fuerza para personas de la tercera edad.

Por qué las personas mayores pierden masa muscular

El cuerpo humano comienza a perder masa muscular de manera gradual desde los 30 o 40 años. Este proceso suele hacerse más evidente después de los 60 años y recibe el nombre de sarcopenia, una condición asociada con la disminución de la fuerza y el tamaño de los músculos.

Esta pérdida ocurre por diferentes factores, entre ellos:

Cambios hormonales propios del envejecimiento

Disminución de la actividad física

Alteraciones metabólicas

Enfermedades crónicas

Dietas bajas en proteínas

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA) explica que la sarcopenia forma parte del envejecimiento natural, pero señala que el ejercicio puede ralentizar este proceso y mejorar la capacidad funcional del cuerpo.

De acuerdo con esta institución, el entrenamiento de fuerza ayuda a:

Mantener la fuerza muscular

Mejorar la movilidad

Conservar el equilibrio

Reducir el riesgo de caídas

Facilitar las actividades cotidianas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también recomienda que los adultos mayores realicen ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana, combinados con actividades que trabajen equilibrio y coordinación. Esta recomendación resulta especialmente importante porque las caídas representan uno de los principales problemas de salud en personas mayores.



Rutinas de fuerza para adultos mayores

Los siguientes programas de ejercicio se basan en investigaciones científicas y en rutinas utilizadas en rehabilitación y programas de envejecimiento activo.

1. Rutina “Stay Strong, Stay Healthy”

Este programa fue desarrollado por investigadores universitarios para personas mayores de 60 años. Un estudio realizado con adultos sedentarios mostró que ocho semanas de entrenamiento de fuerza mejoraron la fuerza muscular, el equilibrio y la flexibilidad.

Frecuencia: 2 a 3 veces por semana

Duración: 30 a 40 minutos

Ejercicios

Sentarse y levantarse de una silla (chair stand) – 10 repeticiones

Curl de bíceps con mancuernas ligeras – 12 repeticiones

Elevación lateral de hombros – 10 repeticiones

Extensión de piernas sentado – 12 repeticiones

Marcha en el lugar – 1 minuto

Estiramientos suaves al finalizar

Este tipo de ejercicios trabaja los músculos principales del cuerpo y ayuda a mejorar la estabilidad.

2. Rutina de resistencia progresiva

Diversos estudios clínicos han analizado el efecto del entrenamiento con pesas ligeras o bandas elásticas en adultos mayores.

Un ensayo clínico mostró que ambos métodos pueden mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad para realizar actividades físicas.

Frecuencia: 2 a 3 veces por semana

Duración: 30 minutos

Ejercicios

Sentadillas con apoyo en silla – 12 repeticiones

Remo con banda elástica – 12 repeticiones

Curl de bíceps con banda – 12 repeticiones

Elevaciones de talones – 15 repeticiones

Step-up en escalón bajo – 10 repeticiones por pierna

La resistencia progresiva permite aumentar gradualmente la intensidad conforme el cuerpo gana fuerza.

3. Rutina funcional para actividades diarias

Investigadores del Departamento de Ciencias del Ejercicio de Syracuse University explican que el entrenamiento en adultos mayores resulta más efectivo cuando imita movimientos cotidianos.

Esto permite fortalecer los músculos que se utilizan en la vida diaria.

Levantarse de una silla – 12 repeticiones

Subir y bajar escalones – 10 repeticiones por pierna

Empujes contra la pared (wall push-ups) – 10 repeticiones

Levantar objetos ligeros desde el suelo – 10 repeticiones

Caminata rápida – 5 a 10 minutos

Este enfoque mejora la fuerza funcional, es decir, la capacidad del cuerpo para realizar tareas cotidianas.



Cómo empezar una rutina de fuerza en la tercera edad sin riesgo

Antes de iniciar cualquier programa de ejercicio, los especialistas recomiendan realizar una evaluación médica, sobre todo si existen enfermedades crónicas.El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento sugiere comenzar con ejercicios sencillos y aumentar la intensidad de forma gradual.Algunas recomendaciones incluyen:

Iniciar con sesiones de 10 a 15 minutos

Realizar movimientos lentos y controlados

Priorizar la técnica antes que la intensidad

Utilizar apoyo si existe riesgo de caída

También puede resultar útil complementar el entrenamiento con ejercicios de equilibrio. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) explica que prácticas como el tai chi pueden mejorar la estabilidad corporal y disminuir el riesgo de caídas.



¿Cuándo la pérdida de músculo en adultos mayores puede tratarse de sarcopenia?

Aunque cierta pérdida muscular forma parte del envejecimiento, existen señales que pueden indicar un deterioro más serio.

Entre los síntomas más comunes de sarcopenia se encuentran:

Debilidad muscular progresiva

Dificultad para levantarse de una silla

Caminar más lento

Problemas de equilibrio

Disminución visible de masa muscular

Un informe del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) explica que indicadores como la fuerza de agarre, la velocidad al caminar y el equilibrio ayudan a evaluar el estado físico en adultos mayores.

Cuando estos síntomas comienzan a afectar la vida cotidiana, los especialistas recomiendan consultar con un médico o fisioterapeuta.

La pérdida de masa muscular forma parte del envejecimiento, pero no ocurre de la misma forma en todas las personas. La evidencia científica muestra que el entrenamiento de fuerza puede ayudar a mantener la musculatura, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas.

Diversas instituciones de salud coinciden en que realizar ejercicios de resistencia de forma regular contribuye a preservar la movilidad y la independencia en la vejez. Incluso rutinas sencillas, practicadas varias veces por semana, pueden fortalecer los músculos y mejorar la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Mantenerse activo durante el envejecimiento no solo favorece la salud física, también ayuda a conservar autonomía y bienestar a largo plazo.