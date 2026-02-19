¿Tienes alguna de estas actitudes con tus hijos? ¡Cuidado! Podrías ser un papá o mamá tóxica

Si alguna vez escuchaste estas frases cuando eras niño… “Porque lo digo yo”, “Eres un desobediente” o “Llevo toda la tarde cocinando”, o si hoy te descubres diciéndolas, respira. No estás solo...

Muchos padres repiten palabras que escucharon en su infancia sin darse cuenta de que pueden convertirse en frases tóxicas para los hijos. No se trata de etiquetar ni de culpar, sino de tomar conciencia. Porque cuando hablamos de crianza y desarrollo emocional infantil, pequeños cambios hacen una gran diferencia.

Si alguna vez te has preguntado si estás siendo un padre tóxico sin notarlo, esta información es para ti.

¿Qué es un comportamiento tóxico?

Aunque hoy en día se habla mucho de “personas tóxicas”, en el ámbito familiar el término se refiere a actitudes repetidas que generan emociones negativas en los niños y afectan su autoestima.

De acuerdo con el Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios (ISES), una persona tóxica puede crear un ambiente cargado de tensión o manipulación emocional, incluso sin ser consciente de ello.

¿Cómo se comporta un padre tóxico? Foto: Canva

Comportamientos de un padre tóxico que debes identificar

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao, experto en crianza respetuosa, señala que existen actitudes repetidas que pueden resultar perjudiciales para el desarrollo emocional infantil. Lo más delicado es que, cuando se mantienen en el tiempo, los niños interiorizan creencias que pueden afectar su seguridad y autoestima.

Estas son algunas de ellas:

La sobreexigencia: cuando nunca es suficiente

Muchos padres buscan lo mejor para sus hijos: clases extra, actividades deportivas, excelencia académica. El problema aparece cuando el mensaje constante es que siempre pueden hacerlo mejor o son muchas tareas.

Frases comunes:

“Está bien, pero yo le pondría un poco más de verde aquí”.

“Tu amiga Paula ya sabe hacer volteretas”.

El mensaje que reciben: “No soy suficiente”.

La necesidad de control: cuando no confiamos en ellos

Intervenir en todo lo que hacen, decidir por ellos o no permitirles equivocarse puede enviar un mensaje silencioso: “No confío en ti”.

Frases comunes:

“Cámbiate de ropa”.

“Porque lo digo yo…”

La abnegación constante: cuando todo es sacrificio

Trabajar duro por la familia es valioso, pero cuando el discurso gira siempre en torno al sacrificio, los niños pueden aprender que la vida es solo esfuerzo y sufrimiento.

Frases comunes:

“Te llevo la mochila”.

“Llevo toda la tarde cocinando”.

“No puedo jugar porque tengo que…”

La sobreprotección: cuando el miedo los limita

Queremos evitarles cualquier dolor, pero proteger en exceso impide que desarrollen autonomía y seguridad.

Frases comunes:

“Yo te voy a ayudar”.

“Eso es muy peligroso”.

“Sí hijo, hacemos lo que tú quieres”.

La crítica constante: cuando etiquetamos

Las palabras repetidas se convierten en creencias. La crítica frecuente puede dañar la autoestima infantil.

Frases comunes:

“Eres un llorón”.

“Eres un desobediente”.

La necesidad de poder o influencia

Cuando imponemos nuestras decisiones para sentirnos seguros, los hijos pueden sentirse manipulados en lugar de escuchados.

Frases comunes:

“¿No prefieres hacer esto…?”

“Ponte esta falda, te va a gustar más”.

“Invitaré a estos amigos porque son mejores para ti”.

El victimismo

Cuando los padres, en los momentos de discusiones, se muestran como víctimas de los conflictos y le llegan a decir a los niños que son quienes tienen la culpa.

Frases como estas pueden generar culpa innecesaria:

“¡Me vais a matar de un disgusto!”

“¡Vas a acabar conmigo!”

La imprevisibilidad: cuando el enojo llega sin aviso

Todos perdemos la paciencia, pero cuando el humor cambia de forma brusca e inesperada, los niños pueden vivir con miedo o angustia.

Frases comunes:

“¡Ya está bien!”

“¿Tú qué te has creído?”

“Como tenga que ir, te vas a enterar”.

¿Cómo cambiar estas actitudes y mejorar la crianza?

La buena noticia es que reconocer estos comportamientos ya es un gran paso.

Baja el nivel de exigencia. Confía más en la autonomía de tus hijos. Practica la calma antes de reaccionar. Felicita más y critica menos. Escucha sus emociones tanto como quieres que escuchen las tuyas.

No existe una guía perfecta para ser padres. Todos cometemos errores. La diferencia está en la disposición para mejorar.

Si te identificaste con alguna de estas frases, no te castigues. Criar es un aprendizaje constante. Lo importante no es haberlo hecho perfecto… sino estar dispuesto a hacerlo mejor mañana.