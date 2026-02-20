Frentes Políticos / 20 de febrero de 2026

1. Sin medias tintas. Claudia Sheinbaum fijó fecha: el 24 de febrero presentará su reforma electoral. Advirtió que no permitirá que quede “desdibujada” por presiones internas. Morena, con 253 diputados bajo la coordinación de Ricardo Monreal, ya cerró filas; ahora buscan convencer a los 62 del PVEM bajo el liderazgo de Karen Castrejón y 49 del PT de Alberto Anaya, para alcanzar la mayoría calificada de 335 votos. La reducción de plurinominales y de recursos a partidos es lo que incomoda, sobre todo a los aliados. La oposición ya dijo no. Lo que sigue tras presentar la reforma, será reunir los números sin fracturar la coalición. ¿Será?

2. Consolidar. Bajo la dirección de Emilia Esther Calleja Alor, primera mujer al frente de la CFE y nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la empresa acelera la ruta de soberanía energética. Nuevas centrales en Salamanca, Villa de Reyes y Mérida; impulso a Puerto Peñasco y repotenciación hidroeléctrica; inversión proyectada de 23 mil 400 millones de dólares a 2030. Además, 84 mil millones en subsidios para evitar alzas reales y 102 mil puntos de internet gratuito. Con utilidades por 68 mil millones en 2025, la CFE no sólo genera energía: consolida presencia, finanzas y territorio. Soberanía construida con números.

3. Lealtad a toda prueba. En el 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano, Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, subrayó que bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum el Ejército ha reforzado su sentido social y humanista. Desde Puebla, destacó la actualización de planes de estudio con enfoque en derechos humanos, protección civil y ética militar, además del impulso a obras estratégicas. Informó resultados, con más de 32 mil detenidos, 18 mil armas aseguradas, 160 toneladas de droga y cerca de 2 mil laboratorios desmantelados en coordinación con la Guardia Nacional. Fuerza con rostro social. Hacía falta.

4. Reserva con cálculo. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara baja, juega a dos bandas con la reforma para reducir la jornada a 40 horas. Anuncia voto a favor en lo general, pero advierte “graves inconsistencias”: un dictamen previo que fijaba cinco días de trabajo por dos de descanso y la minuta del Senado —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum— que plantea seis por uno. Señala, además, la ausencia de apoyos fiscales a micro y pequeños negocios, y el alza de horas extra a 12, lo que podría extender la jornada real. El tricolor presentará reservas. Apoyo sí, pero con condiciones.

5. Fuego examigo. Tras su salida de la Dirección General de Materiales Educativos, Marx Arriaga endureció su postura y acusó que Mario Delgado “regala embajadas”, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se le ofreció una salida institucional que rechazó. El trasfondo es más delicado, Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, reveló que la negativa de Arriaga a incorporar ajustes retrasó un año la actualización de los libros. Con 155 millones de ejemplares al año y hasta 30 millones impresos por mes, frenar cambios ponía en riesgo el ciclo 2026-2027. La SEP no podía fallar. Delgado sólo corrigió el rumbo.