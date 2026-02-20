El eterno femenino, versión siglo XXI

El eterno femenino, farsa, obra magistral de la entrañable Rosario Castellanos, farsa, retrato de época, años 70, México. Los estereotipos femeninos, surgidos de diversos mitos, desfilan en un salón de belleza. A más de 50 años, de muchas reformas legales, muchas políticas públicas, muchas marchas y tristemente, muchos feminicidios y un gran número de madres buscadoras, ¿qué ha pasado con las mujeres?

Su situación se modificó. En 1970, sólo una senadora entre 58 senadores, .016 por ciento. Al salón de belleza siglo XXI sólo acuden senadoras. Reformas legales, cuotas y ahora, paridad en todo, lo hicieron posible. Aun con Morena y su “austeridad”. Raro. En la actual Cámara de Senadores, las mujeres representan 50.8% del total.

¿Cómo interpretaría Rosario lo que sucede ahí? “Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul”. “Sus maridos no pudieron ser diputados y las pusieron a ustedes, las pusieron a ustedes para cubrir esa cuota de poder y hoy vienen a destrozar a … y a hacer pedazos, lo digo de frente al pueblo”. Sor Juana: “Hombres necios …”.

Ahí radica gran parte de la infructuosa lucha contra estereotipos. La mentalidad masculina, en general. No hay autoridad para poner alto a injurias o violencias. ¿Quién se responsabiliza de modificar las estructuras politizadas y generizadas existentes en los órganos legislativos? La Unidad Técnica del Senad tiene la encomienda, pero…

Una gobernadora amenazó con divulgar material de carácter íntimo de las legisladoras. En 2020, el Senado investigaba ocho casos de acoso sexual. Hubo señalamientos a un deudor alimentario, a un agresor que ejerció violencia vicaria y a otro que públicamente agredió a su esposa. Senadoras y diputadas desistieron de votar por el desafuero a un exgobernador acusado de intento de violación. Las legisladoras, temerosas, votaron según la línea marcada y peor, gritaron “¡no estás solo!”.

Las y los legisladores llegan al cargo por los partidos. Las prácticas y relaciones parlamentarias se rigen por intereses y lealtades partidistas. El futuro político de todas depende de esos institutos. Los unos vigilan a las otras. Nellie: “Los hilos de su vida los tenía el centinela dentro de sus ojos”.

¿Qué pensaría Rosario de las efemérides femeninas, tan celebradas? Si leyeran El eterno femenino tendrían retratos aleccionadores y divertidos de Josefa Ortiz, de la Adelita, de Carlota, de Sor Juana y de la Malinche. ¿Por qué no, en vez de emular a los héroes, idean marcos analíticos que incluyan a 51% que somos las mujeres. Hablar, por ejemplo, de las resistencias cotidianas.

El protagonismo de las mujeres, su talento y entereza para actuar. Su aportación a la sociedad democrática, Hermila Galindo; a la ciencia, Matilde Montoya; al arte, Nellie Campobello, son temas en los que falta mucho por hacer. En el conocimiento de la verdad y también, en la justicia y reparación, Madres Buscadoras. Hermila: “La verdad debe decirse, aunque sea motivo de escándalo”.

Simone de Beauvoir, “pocos mitos han sido más ventajosos que éste (El eterno femenino), para la casta de los amos; justifica todos sus privilegios, y hasta les autoriza a abusar de ellos. Los hombres no tienen que preocuparse de aliviar los sufrimientos, y las cargas que son fisiológicamente cargas de las mujeres”. ¿Por eso el sistema de cuidados no avanza?