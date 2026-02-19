Por qué la cédula profesional ya no te servirá como identificación oficial

Durante muchos años, los mexicanos han contado con varias opciones para poder identificarse al hacer un trámite gubernamental o en instituciones financieras, sobre todo cuando por alguna razón no tienen su credencial para votar del INE.

Sin embargo, este año cambiarán las reglas y, al menos, la cédula profesional ya no será considerada un documento de identificación oficial. A continuación explicamos por qué y qué otros documentos sí siguen siendo válidos.

¿Por qué ya no podrás identificarte con la cédula profesional?

En un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 17 de febrero de 2026, se establece que las cédulas profesionales, tanto en su formato físico como electrónico, ya no constituyen un documento de identificación oficial.

Este cambio administrativo modifica la forma en que millones de profesionistas acreditan su identidad ante bancos, notarías y dependencias gubernamentales, donde anteriormente este documento era ampliamente aceptado.

La cédula ya no será válida como identificación en trámites oficiales o bancarios DGP

¿Qué dice el aviso exactamente?

El numeral SEGUNDO del aviso emitido por la Dirección General de Profesiones (DGP) señala lo siguiente:

Las cédulas profesionales físicas o electrónicas emitidas por la Dirección General de Profesiones no constituyen el documento de identificación oficial de las personas. Las autoridades de cualquier ámbito y materia deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en el presente numeral".

Con esta resolución, el Gobierno Federal busca separar la acreditación del grado académico de la función de identidad civil, la cual recae primordialmente en instituciones como el INE o Relaciones Exteriores.

¿La cédula sigue siendo válida para trabajar?

Sí. Es importante aclarar que este aviso publicado en el DOF no invalida el título ni el derecho de las personas a ejercer su profesión.

La cédula profesional sigue siendo el documento legal que autoriza el ejercicio de las actividades laborales; lo único que pierde es su carácter de identificación oficial para acreditar la identidad en contextos ajenos a la profesión.

La cédula electrónica sigue siendo válida para trabajar, pero ya no para identificarse. DGP

¿Por qué este cambio en 2026?

Según la publicación, el gobierno federal fundamenta esta decisión en la Ley General de Población, la cual establece que la Clave Única de Registro de Población (CURP) es la 'fuente única de identidad'.

El objetivo es que cuando esta contenga huellas dactilares y fotografía (CURP biométrica), sea el único documento de identificación de aceptación universal y obligatoria en el país.

Con este nuevo lineamiento, se elimina la ambigüedad que permitía a la cédula profesional funcionar como identificación alternativa, unificando los criterios de validación en todo el país.

Estos documentos siguen siendo válidos

El aviso fue firmado el 9 de febrero de 2026 y, según el artículo transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Por lo tanto, desde el miércoles 18 de febrero, cualquier autoridad o institución puede rechazar la cédula como identificación oficial.

Sin embargo, los siguientes documentos sí siguen siendo válidos, aunque con algunas particularidades:

Credencial para votar vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE). Pasaporte mexicano vigente emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

mexicano vigente emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Licencia para conducir vigente emitida por autoridades estatales.

vigente emitida por autoridades estatales. Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam)

Sin embargo, es importante mencionar que la aceptación puede variar dependiendo de la institución que pida la identificación oficial, el tipo de trámite que se vaya a realizar y en algunos casos, también influirá de la vigencia del documento.