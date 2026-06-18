El fenómeno de Las Guerreras K-pop sigue creciendo. A un año de su estreno, Netflix anunció una celebración especial para los seguidores de la película animada que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.

La plataforma realizará una transmisión de nueve horas dedicada por completo al universo de HUNTR/X y los Saja Boys, con contenido exclusivo, entrevistas, escenas inéditas y distintas versiones de la película.

La maratón se llevará a cabo este 20 de junio y estará disponible para los fans de manera gratuita.

Dónde ver la transmisión de Las Guerreras K-pop

Netflix confirmó que la transmisión especial podrá seguirse a través de su cuenta oficial en TikTok.

La intención es que seguidores de distintos países puedan sumarse a la celebración durante cualquier momento de las nueve horas que durará el evento.

Además de la versión original de la película, la programación incluirá distintas ediciones para que los fans puedan revivir la historia de diferentes maneras.

Entre ellas se encuentra una versión Sing-Along, diseñada para cantar junto con los personajes, además del doblaje coreano y la versión en portugués brasileño.

Cómo y dónde ver gratis la transmisión de 9 horas de Las Guerreras K-pop Netflix

¿Qué contenido exclusivo tendrá la maratón?

Uno de los principales atractivos del evento será el material que nunca llegó a la versión final de la película.

Netflix adelantó que durante la transmisión habrá entrevistas con los creadores, integrantes del elenco y personas involucradas en el desarrollo de la producción.

También participarán creadores de contenido y seguidores que han ayudado a impulsar la popularidad de Las Guerreras K-pop en redes sociales.

La plataforma promete mostrar animatics, escenas inéditas y comentarios detrás de cámaras que permitirán conocer más detalles sobre cómo se construyó el universo de la película.

Otro de los elementos que buscan mantener la atención del público son las apariciones sorpresa que se irán revelando a lo largo de la transmisión.

Aunque Netflix no adelantó nombres, sí confirmó que habrá invitados especiales relacionados con la franquicia.

Cómo y dónde ver gratis la transmisión de 9 horas de Las Guerreras K-pop Netflix

Los fans también serán parte de la celebración

La maratón no estará enfocada únicamente en la película.

Netflix planea dedicar parte de la transmisión al fandom que ha convertido a HUNTR/X y los Saja Boys en un fenómeno dentro y fuera de la plataforma.

Durante el evento se compartirán creaciones realizadas por seguidores, incluyendo ilustraciones, videos y otros contenidos inspirados en la historia.

La idea es que el aniversario funcione como un punto de encuentro entre la producción y la comunidad que ha acompañado a la franquicia durante su primer año.

Por ello, la participación de los fans tendrá un papel importante dentro de la programación.

Cómo y dónde ver gratis la transmisión de 9 horas de Las Guerreras K-pop Netflix

El aniversario también llegará a vinilos, CD y salas de cine

La celebración no se limitará a TikTok. Netflix también lanzó nuevas ediciones físicas del soundtrack de la película bajo el nombre de KPop Demon Hunters: Soundtrack from the Netflix Film.

Estas versiones en vinilo y CD incluyen cuatro canciones inéditas que anteriormente no estaban disponibles en formato físico.

Además, los paquetes cuentan con artículos coleccionables como tarjetas holográficas y calcomanías inspiradas en los personajes.

Por otra parte, la plataforma organizó funciones especiales en distintos países para conmemorar el primer aniversario de la película.

Entre los territorios seleccionados se encuentran Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Australia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Dinamarca, entre otros.

En algunas ciudades estadounidenses incluso habrá proyecciones gratuitas al aire libre para que los seguidores puedan disfrutar nuevamente de la historia en pantalla grande.