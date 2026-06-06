Ronaldinho revela su amor por la moda y le desea lo mejor a México y a Messi

A Ronaldinho le gusta sentirse cómodo y cuando viste lo hace con estilo, por eso no dudó en ser embajador de American Eagle para su campaña The AE Greats Academy, en la que está acompañado también por el futbolista mexicano Santiago Giménez, la portera chilena Christiane Endler, el jugador colombiano Richard Ríos y una aparición especial de Lunay, quien proporciona la banda sonora de la misma.

El mundo de la moda no le ha sido indiferente, le ha atraído desde siempre, de admirar grandes nombres, iconos y marcas, así que cuando tuvo este acercamiento por parte de AE lo aceptó y lo dejó muy contento, dijo ayer a Excélsior en una minirueda de prensa virtual con varios medios nacionales.

El exjugador de los Gallos del Querétaro está agradecido con Dios de que las cosas en el ámbito deportivo le hayan salido muy bien y que a la gente le haya gustado su trabajo.

Así que considera que esto no será la excepción para que la gente se sienta atraída por la colección, no sólo a los jóvenes, sino a quienes les guste estar cómodos.

El brasileño sabe que lo que lo define es tomar la pequeña decisión de salir cada día, ser mejor, y no sólo para su profesión, sino en su vida diaria. “Creo que es lo que hace a una persona victoriosa... la pequeña decisión que hace toda la diferencia.”

Brasil, Messi, giménez y México

Y desde luego que no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre futbol, el cual sigue viviendo al 100%.

“Ahora ya no tengo más que entrenar, jugar, pero continúo viviendo, asistiendo y mirando de todo... el consejo que le doy a los nuevos futbolistas es que sen dedicados, vayan detrás de sus sueños... es el camino para llegar a ser reconocido por todo lo que haces.”

Ronaldinho, de 46 años, reconoce que ha tenido la suerte de hacer las cosas que más le han gustado. El entrenamiento, los partidos, eran sus momentos más felices y por eso, siempre estaba feliz.

Y esa felicidad la traslada a sus amigos, como al argentino Lionel Messi, a quien le desea que pueda ser campeón del mundo con su selección en la próxima justa deportiva. “Ver a los amigos ganando, siempre es importante, te hace bien feliz. Pero es lógico que voy a estar por Brasil, pero mirar a Leo ganar otra vez, sin duda sería un motivo de mucha alegría.

“Espero que Brasil llegue a salir campeón, es lo que esperamos... y bueno, esperamos que México también pueda salir muy bien, un país al que tengo mucho cariño, he vivido ahí, mi hermano ha vivido ahí, mi familia conoce muy bien a México, entonces tengo un cariño muy especial”.

Y sobre el delantero Santiago Giménez dice que lo ve muy bien, un “jugador que me encanta y lo deseo toda la suerte... espero que las cosas salgan bien para él... llegando a un mundial y esperamos que las cosas salgan bien.”