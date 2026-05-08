VIDEO: TV Globo convoca al Bruxo: Ronaldinho Gaúcho será el mago errante de la Copa del Mundo 2026

Hay futbolistas que se retiran y desaparecen. Y hay uno que lleva ocho años sin jugar y sigue apareciendo en los lugares más improbables del planeta con la misma sonrisa de siempre, como si el tiempo le debiera algo y él simplemente hubiera decidido no cobrarlo. TV Globo lo vio, lo entendió y fue por él.

Durante el evento Upfront Globo 2026, celebrado en el parque Ibirapuera de Sao Paulo, la cadena brasileña más importante del país anunció a Ronaldinho Gaúcho como embajador oficial para la cobertura del Mundial. La noticia no llegó en comunicado. Llegó con el propio Ronaldinho apareciendo de improviso en el escenario con tres palabras: "Cheguei, boa noite" (Llegué, buenas noches). El Bruxo siendo el Bruxo.

El 4 de mayo, TV Globo lanzó al aire la primera llamada oficial del cuadro, bautizado como "Role do Bruxo": videos cortos distribuidos a lo largo de la programación del canal, con narrativa ligera, espontánea y conectada al clima del evento. La propuesta no es un programa de análisis táctico ni una mesa de debate con exjugadores de corbata como son todos los programas de México.

La apuesta es el factor sorpresa: Ronaldinho aparecerá en entrenamientos de selecciones, alrededores de estadios, parques, puntos turísticos, eventos de aficionados y experiencias gastronómicas en las ciudades sede. La pregunta que Globo lanzó a su audiencia como gancho fue tan honesta como efectiva: ¿dónde va a aparecer el Bruxo?

La propia emisora apostó por el misterio al anunciar que "el Bruxo va a aparecer donde nadie espera". Es el mismo hombre que en 2005 ganó el Balón de Oro, que en 2002 convirtió ese golazo imposible ante Inglaterra, que aún viaja por internet como prueba de que la física tiene excepciones, y que en la última década convirtió sus apariciones aleatorias en un género propio. Ronaldinho resumió su rol con la claridad de quien sabe exactamente lo que es: "Faltaba un rol aleatorio en el Mundial como hincha, sin estar jugando. Esta vez el rol va a ser bien diferente".

El contrato con Globo es puntual y de corta duración, restringido al periodo de la Copa del Mundo, entre junio y julio de 2026. Los cuadros del Gaúcho están previstos para aparecer en la TV abierta, SporTV y plataformas digitales como ge.tv. También se espera que el "Rolê do Bruxo" incluya comentarios rápidos sobre los principales partidos de la jornada.

Denílson, otro campeón mundial que trabaja como comentarista de la emisora desde 2024, también estará presente en la cobertura de todos los partidos de la selección brasileña. Pero ningún contrato de comentarista genera el mismo tipo de expectativa que genera saber que Ronaldinho anda suelto por Norteamérica con una cámara y sin itinerario fijo. Eso no es televisión. Eso es magia con horario de emisión.