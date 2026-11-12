¿Quieres un extra? Ahorra en CETES 15 mil pesos y gana esto al mes

Los CETES (Certificados de la Tesorería de la Federación) son uno de los instrumentos de inversión más populares entre los mexicanos. Los emite el Gobierno federal a través de Banxico, por lo que se consideran de muy bajo riesgo.

Cualquier persona puede comprarlos desde Cetesdirecto, la plataforma oficial para invertir en deuda gubernamental, con montos pequeños y sin necesidad de experiencia previa.

Además de la seguridad, los CETES ofrecen liquidez: el dinero se recupera junto con el rendimiento al final del plazo elegido, que puede ser de 28, 91, 175 o más días.

A diferencia de otros instrumentos más complejos, aquí no hace falta entender gráficas ni mercados. Basta con elegir un monto y un plazo para empezar a generar rendimiento.

Por eso, quienes buscan hacer crecer sus ahorros sin asumir grandes riesgos consideran a los CETES un punto de partida accesible y garantizado por el Gobierno federal.

Cuánto se gana invirtiendo 15 mil pesos en CETES a 28 días

Esta semana, los CETES a 28 días pagan una tasa de 6.50 por ciento anual, de acuerdo con la subasta más reciente de Banxico.

Si una persona invierte 15 mil pesos en este plazo, al cabo de los 28 días obtendría una ganancia aproximada de 81 pesos.

Al vencimiento, el inversionista recupera sus 15 mil pesos originales más esos 81 pesos de rendimiento, sin haber corrido ningún riesgo relevante durante el mes.

Es una cifra modesta, pero refleja el comportamiento de un instrumento pensado para proteger el dinero, no para generar ganancias aceleradas de un día para otro.

Además, ese dinero sigue disponible: al terminar el plazo se puede retirar o volver a invertir de inmediato en una nueva emisión de CETES.

Qué pasa si se invierten 15 mil pesos cada mes durante un año

El verdadero atractivo de los CETES aparece cuando la persona mantiene el hábito. Si cada mes destina 15 mil pesos a este instrumento, durante 12 meses consecutivos, el ahorro acumulado se vuelve considerable.

Al cabo de un año, en total se habrían destinado 180 mil pesos a esta estrategia, sumando los 15 mil pesos de cada uno de los 12 meses del año.

Por el camino, esos recursos habrían generado una ganancia acumulada de aproximadamente 972 pesos, gracias al rendimiento constante que ofrecen los CETES semana tras semana.

Al final del año, el total disponible sería de 180 mil 972 pesos, entre el dinero ahorrado y lo que generó por estar invertido en un instrumento garantizado por el Gobierno federal.

Vale la pena recordar que los rendimientos de CETES están sujetos a una pequeña retención de ISR, por lo que la ganancia neta final puede variar ligeramente respecto a la cifra bruta aquí calculada.

Aun así, para quien busca una alternativa simple, segura y con liquidez mensual, reinvertir en CETES de forma constante puede ser una estrategia sencilla para empezar a ahorrar con disciplina.