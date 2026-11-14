Buen Fin 2026: Totalplay y Totalplay Shop lanzan ofertas en internet, streaming y tecnología

El Buen Fin es una oportunidad para revisar gastos y compras que pueden mejorar la vida cotidiana. En esta edición, Totalplay reúne dos frentes de promociones: paquetes de internet y entretenimiento, por un lado, y productos de tecnología, hogar y otras categorías a través de Totalplay Shop.

Del 13 al 17 de noviembre de 2026, Totalplay ofrece alternativas con distintas velocidades, precios y servicios adicionales. La variedad permite comparar opciones según las personas conectadas y sus actividades: videollamadas, trabajo remoto, videojuegos y reproducción de contenidos.

Internet, televisión y streaming en una misma oferta

Entre los paquetes sin televisión se encuentran opciones de 150 megas por 460 pesos mensuales, con Netflix, Apple TV y Universal+ durante tres meses; 350 megas por 660 pesos, con Netflix y Apple TV, además de Universal+ por el mismo periodo; y 500 megas por 860 pesos, que integra esas tres plataformas. También hay alternativas de 1,000 megas por 1,000 pesos, con Netflix, Apple TV, Universal+ y HBO Max.

Quienes buscan sumar televisión pueden revisar paquetes como el de 150 megas por 599 pesos al mes, con Netflix, Apple TV y Universal+ durante cinco meses, o el de 350 megas por 799 pesos, que contempla esos mismos servicios. En velocidades superiores hay combinaciones con Disney+, además de otras plataformas, según el paquete elegido.

Las opciones contemplan Netflix, Apple TV, Disney+, HBO Max y Universal+. La disponibilidad y el periodo de inclusión cambian según la velocidad y si el paquete incorpora televisión. Los precios corresponden a pronto pago y algunas aplicaciones se ofrecen en versión con anuncios, por lo que conviene revisar las condiciones antes de contratar.

La elección no tendría que basarse únicamente en los megas. Considerar cuántos equipos se conectan al mismo tiempo, qué plataformas se utilizan y cuánto se destina actualmente a cada servicio ayuda a valorar qué combinación puede convenir a cada hogar.

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Totalplay Shop amplía las ofertas a tecnología y hogar

La temporada también llega a Totalplay Shop , tienda en línea donde se pueden explorar artículos de tecnología, celulares, pantallas, audio, muebles, electrodomésticos, moda y deportes. Del 13 al 17 de noviembre, el catálogo contempla descuentos de hasta 60% en productos participantes y promociones especiales como 2x1 en perfumes.

Entre las ofertas destacan descuentos de hasta 60% en pantallas, celulares, electrodomésticos y audio; hasta 55% en línea blanca, muebles, colchones y blancos; y hasta 50% en herramientas. También hay rebajas de hasta 35% en motocicletas y llantas, hasta 30% en accesorios para mascotas y moda, y hasta 55% en mochilas escolares y loncheras. Los porcentajes dependen de los artículos participantes y sus condiciones.

Para aprovechar las promociones, lo recomendable es identificar qué se necesita, comparar modelos y características, verificar el precio final y confirmar que el producto forme parte de la oferta. También es importante consultar disponibilidad, tiempos de entrega, restricciones y términos de compra, pues el catálogo y las condiciones pueden variar.

Así, Totalplay y Totalplay Shop presentan alternativas para quienes buscan optimizar su conexión y entretenimiento o adelantar compras para el hogar durante El Buen Fin. La clave está en comparar beneficios y precios, elegir de acuerdo con las necesidades reales y consultar los detalles vigentes en los canales oficiales antes de decidir.