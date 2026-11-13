Definir cuál es la mejor época del año para viajar a China depende del clima y de las regiones que planees recorrer, aunque los expertos en viajes coinciden en que la primavera y el otoño son las temporadas más favorables para la mayoría de los destinos.

Debido a la enorme extensión geográfica del país, sus condiciones meteorológicas varían drásticamente entre el norte seco, el sur subtropical y las zonas montañosas del interior.

Planificar con anticipación no solo permite disfrutar de temperaturas agradables para caminar por sitios emblemáticos como la Gran Muralla o la Ciudad Prohibida, sino también evitar aglomeraciones y tarifas elevadas durante los feriados nacionales chinos.

Cuál es la mejor época del año para viajar a China: clima y meses ideales Canva

Primavera y otoño: las temporadas más recomendadas

Para quienes buscan el equilibrio ideal entre buen clima y paisajes atractivos, estas dos estaciones destacan sobre el resto:

Otoño (septiembre a noviembre): Es considerada por muchos viajeros la mejor época en general. Las lluvias disminuyen notablemente tras el verano, la humedad cede y las temperaturas resultan muy cómodas para recorrer ciudades como Pekín, Xi'an o Shanghái. Además, los bosques y parques nacionales como Jiuzhaigou o las Montañas Amarillas se tiñen de tonos dorados y rojizos.

Es considerada por muchos viajeros la mejor época en general. Las lluvias disminuyen notablemente tras el verano, la humedad cede y las temperaturas resultan muy cómodas para recorrer ciudades como Pekín, Xi'an o Shanghái. Además, los bosques y parques nacionales como Jiuzhaigou o las Montañas Amarillas se tiñen de tonos dorados y rojizos. Primavera (marzo a mayo): Ofrece temperaturas suaves que rondan los 20 °C en gran parte del territorio y paisajes llenos de flores, como los campos de colza en Luoping o los durazneros en flor. En el sur (Guilin o Guangzhou) pueden presentarse lloviznas ligeras, mientras que en abril y mayo el clima en el norte es ideal antes de que comience el calor intenso.

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Qué esperar del verano y el invierno en China

Aunque no son las estaciones principales para el turismo general, cada una ofrece experiencias particulares según el tipo de itinerario:

Verano (junio a agosto): Es la temporada más calurosa y húmeda, con temperaturas que superan los 30 °C y lluvias frecuentes, especialmente en el sur y la costa, donde existe riesgo de tifones. Al coincidir con las vacaciones escolares locales, los monumentos suelen estar muy concurridos. Sin embargo, es un buen momento para visitar regiones altas y frescas como Yunnan, Tíbet o las praderas de Mongolia Interior.

Es la temporada más calurosa y húmeda, con temperaturas que superan los 30 °C y lluvias frecuentes, especialmente en el sur y la costa, donde existe riesgo de tifones. Al coincidir con las vacaciones escolares locales, los monumentos suelen estar muy concurridos. Sin embargo, es un buen momento para visitar regiones altas y frescas como Yunnan, Tíbet o las praderas de Mongolia Interior. Invierno (diciembre a febrero): Es la temporada baja, ideal para quienes buscan precios más accesibles y menos turistas en las grandes ciudades. Mientras el sur mantiene temperaturas frescas y manejables, el norte experimenta inviernos muy rigurosos con temperaturas bajo cero. Su mayor atractivo invernal es el Festival Internacional de Hielo y Nieve en Harbin, además de las celebraciones del Año Nuevo Chino entre enero y febrero.

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Fechas que conviene evitar por las multitudes

Más allá del clima, existen tres periodos festivos en el calendario chino en los que millones de habitantes viajan dentro del país, lo que satura el transporte, eleva los costos de alojamiento y genera largas filas en las atracciones:

Año Nuevo Chino: Su fecha varía entre finales de enero y mediados de febrero según el calendario lunar.

Su fecha varía entre finales de enero y mediados de febrero según el calendario lunar. Día del Trabajo: Alrededor del 1 al 4 de mayo.

Semana Dorada (Golden Week): Durante la primera semana de octubre (especialmente del 30 de septiembre al 6 de octubre), con motivo del Día Nacional.

Tomando en cuenta el clima, el presupuesto y la afluencia de visitantes, los meses de abril, mayo, septiembre y mediados a finales de octubre suelen ofrecer las mejores condiciones para recorrer China de forma cómoda y sin contratiempos.