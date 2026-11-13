Profeco revela la marca de queso Oaxaca de mejor calidad en México

Cada semana, millones de familias mexicanas llevan a su mesa un ingrediente infaltable en quesadillas, tlayudas y sincronizadas, confiando en que la etiqueta del paquete dice la verdad.

Pero no todos los productos que se venden como el clásico queso de hebra cumplen lo que prometen: algunos incorporan almidón o sustituyen parte de la grasa láctea por grasa vegetal, sin que el comprador lo note a simple vista en el anaquel del supermercado.

Para despejar esa duda, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sometió a prueba de laboratorio a decenas de marcas de queso Oaxaca que se venden en supermercados de todo el país, dentro de uno de sus estudios de calidad más recientes publicados en la Revista del Consumidor.

Los resultados, difundidos en octubre de 2025, muestran diferencias notables entre los productos que cumplen la normatividad oficial y los que recurren a imitaciones.

La marca que dejó atrás a la competencia en proteína y pureza

Según el estudio, Alpura fue identificada por Profeco como la opción más sobresaliente del mercado en esta categoría.

El análisis reportó que su queso Oaxaca aporta alrededor de 23 por ciento de proteína, un nivel superior al mínimo de 21.5 por ciento que exige la norma mexicana NMX-F-733-COFOCALEC para considerarse queso Oaxaca auténtico, y presenta un contenido de almidón prácticamente nulo, uno de los indicadores que el organismo utiliza para detectar imitaciones.

Profeco también destacó que, a diferencia de otras marcas analizadas que mostraron niveles altos de grasas saturadas, el producto de Alpura mantiene una proporción de grasa dentro del rango que marca la normativa, sin recurrir a mezclas con grasa vegetal.

En el comparativo, marcas como Lala y La Villita también cumplieron la normatividad básica del producto, aunque no alcanzaron el mismo nivel de proteína ni el mismo control de almidón que la marca mejor calificada.

En cuanto al costo, una pieza de 360 gramos de queso Oaxaca Alpura se ofrecía en octubre de 2025 en 78 pesos en la tienda en línea de Walmart México, un precio similar al de otras marcas de supermercado que, sin embargo, no obtuvieron la misma calificación en las pruebas de laboratorio realizadas por la dependencia.

El estudio forma parte de una revisión más amplia que Profeco realiza de forma periódica sobre productos lácteos, luego de que ediciones anteriores de la Revista del Consumidor identificaran quesos tipo Oaxaca con grasa vegetal no declarada en el etiquetado, una práctica que el organismo considera una forma de engaño al consumidor.

Para evitar comprar imitaciones, Profeco recomienda revisar que la etiqueta indique explícitamente "queso Oaxaca" y no solo "producto lácteo" o "tipo Oaxaca", además de verificar que el empaque haya mantenido la cadena de frío adecuada desde el anaquel hasta el refrigerador del hogar.

La recomendación llega en un momento en que el consumo de quesos frescos y de hebra se mantiene como uno de los más altos en los hogares mexicanos, lo que convierte a este tipo de estudio de calidad en una herramienta práctica para quienes buscan una mejor relación entre calidad y gasto al momento de hacer el súper.