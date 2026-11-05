¿Cuánto ganas si inviertes 15 mil pesos en CETES cada mes?

Los CETES son uno de los instrumentos de inversión más populares en México. Se trata de Certificados de la Tesorería que emite el Gobierno Federal para financiar sus operaciones. A cambio, el inversionista recibe un rendimiento garantizado al vencimiento del plazo elegido.

A diferencia de otras inversiones, los CETES no dependen del comportamiento de la bolsa ni de factores externos volátiles. El dinero se puede invertir desde montos pequeños a través de plataformas como Cetesdirecto, sin necesidad de un bróker tradicional.

Por eso se consideran una opción atractiva para quienes buscan hacer crecer sus ahorros con bajo riesgo. El respaldo del Gobierno Federal los convierte en uno de los instrumentos más seguros del mercado mexicano.

Esta semana, la tasa de los CETES a 28 días se ubicó en 6.22 por ciento anual, de acuerdo con la última subasta de Banxico. Con esa referencia, así es cuánto se puede ganar invirtiendo 15 mil pesos.

¿Cuánto se gana invirtiendo 15 mil pesos en CETES a 28 días?

Si una persona decide invertir 15 mil pesos en CETES a 28 días (equivalente a un mes), con la tasa vigente de 6.22 por ciento anual, obtendría una ganancia de 73 pesos al término del plazo.

Esto significa que, al concluir el mes, el inversionista recuperaría su dinero original más esa ganancia, es decir, 15 mil 73 pesos en total.

Aunque la cifra no parece elevada, representa una ganancia libre de sorpresas: el rendimiento está pactado desde el inicio y no cambia durante el plazo, a diferencia de otras inversiones que fluctúan día a día.

Además, los CETES ofrecen alta liquidez: al llegar la fecha de vencimiento, el dinero y la ganancia están disponibles para retirarse o reinvertirse de inmediato, sin penalizaciones.

¿Qué pasa si se invierten 15 mil pesos cada mes durante un año?

El verdadero potencial de los CETES se nota cuando la inversión se repite cada mes. Si una persona destina 15 mil pesos mensuales durante 12 meses consecutivos, el ahorro acumulado sería de 180 mil pesos.

Cada uno de esos depósitos mensuales generaría, de manera individual, una ganancia de 73 pesos, siempre que la tasa se mantenga en 6.22 por ciento anual durante todo el año.

Al sumar las ganancias de los 12 meses, el rendimiento acumulado llegaría a 876 pesos adicionales, sin que el ahorrador tenga que hacer ningún cálculo complicado ni asumir riesgos extra.

Así, al cierre del año, el total disponible —entre el dinero ahorrado y la ganancia generada por los CETES— sumaría 180 mil 876 pesos.

Vale la pena recordar que las tasas de los CETES se revisan cada semana, por lo que el rendimiento real podría variar ligeramente mes con mes, aunque históricamente se mantiene en un rango similar.