Profeco identifica el mejor aceite de oliva relación calidad-precio

Comprar una botella de aceite para cocinar o aderezar ensaladas no siempre garantiza que el producto sea lo que promete la etiqueta. En el mercado mexicano circulan productos vendidos como aceite de oliva que, en realidad, no cumplen los parámetros de pureza y frescura que exige la normatividad, lo que puede traducirse en un producto de menor calidad al que el consumidor cree estar pagando.

Para orientar la decisión de compra, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en diciembre de 2025, a través de la Revista del Consumidor, un estudio de calidad que analizó 45 productos distribuidos entre aceite de oliva extra virgen, virgen, corriente y de orujo, disponibles en tiendas de autoservicio de todo el país.

La opción que igualó en calidad a las marcas más caras, pero a menor costo

Del total de productos analizados, el laboratorio de Profeco identificó cuatro marcas de aceite de oliva extra virgen que se distinguieron por su baja acidez y su excelente frescura, dos de los indicadores centrales para medir la calidad de este tipo de aceite.

Según el estudio, un aceite extra virgen debe mantener una acidez libre no mayor a 0.8 gramos por cada 100 gramos, un umbral que las cuatro marcas evaluadas cumplieron sin problema.

Entre esas opciones, Great Value fue señalada como la de mejor relación calidad-precio: su botella se vendía en alrededor de 76 pesos, el precio más bajo del grupo, pese a obtener resultados de laboratorio equivalentes a los de marcas más caras.

En contraste, Carbonell, otra de las marcas mejor calificadas, se ofrecía en cerca de 94 pesos, casi 20 pesos más que la opción más económica, sin que el estudio reportara una diferencia relevante en los indicadores de calidad entre ambas.

Las otras dos marcas que completaron el grupo de mejor desempeño, Filippo Berio y Bertolli, también se ubicaron en un rango de precio medio dentro del mercado y mostraron niveles de peróxidos —un indicador de oxidación— dentro de los márgenes que Profeco considera señal de un producto fresco y bien conservado.

Profeco recordó que los productos de las cuatro categorías evaluadas cumplieron los requisitos mínimos de la norma, pero subrayó que la autenticidad y el país de origen declarado en la etiqueta son elementos que distinguen a un aceite de oliva genuino de otros que mezclan el producto con aceites vegetales más baratos y de menor costo.

El organismo recomienda además fijarse en la fecha de envasado y privilegiar botellas oscuras o en lata, que ayudan a conservar compuestos benéficos del aceite, como los polifenoles y el ácido oleico, frente a la exposición prolongada a la luz.

El hallazgo cobra relevancia en un contexto en el que el aceite de oliva se ha vuelto un producto habitual en la despensa de más hogares mexicanos, pese a su costo más alto frente a otros aceites vegetales, por lo que conocer cuáles marcas ofrecen mejor relación entre calidad de laboratorio y precio de anaquel puede representar un ahorro real para el bolsillo familiar sin sacrificar calidad nutricional.