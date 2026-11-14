Esto ganas invirtiendo 9 mil pesos en GBM Smartcash durante un año completo

GBM Smartcash es la cuenta de inversión de bajo riesgo de la casa de bolsa GBM, pensada para quienes quieren hacer crecer su dinero sin complicaciones.

A diferencia de una cuenta bancaria tradicional, el dinero depositado en Smartcash se invierte automáticamente en instrumentos de deuda de corto plazo, lo que genera un rendimiento diario.

Su principal ventaja es la liquidez: el usuario puede retirar su dinero en cualquier momento, sin plazos forzosos ni penalizaciones por mover sus recursos.

Además, no se necesita un monto mínimo elevado para empezar. Con unos cuantos pesos ya es posible abrir una cuenta desde la aplicación de GBM.

Por su sencillez y su riesgo bajo, Smartcash se ha convertido en una alternativa popular para quienes buscan sacarle provecho a los ahorros que normalmente estarían sin generar nada.

Cuánto se gana invirtiendo 9 mil pesos en GBM Smartcash en un mes

Esta semana, GBM Smartcash ofrece un rendimiento de 4.00 por ciento anual, de acuerdo con información publicada por la propia GBM.

Si una persona invierte 9 mil pesos en esta cuenta, al cabo de un mes obtendría una ganancia aproximada de 30 pesos.

Al no existir un plazo forzoso, ese dinero —los 9 mil pesos más los 30 pesos de ganancia— está disponible para retirarse en el momento en que se necesite.

Es una ganancia menor comparada con otros instrumentos, pero su atractivo está en que el dinero nunca deja de estar disponible mientras genera rendimiento.

De hecho, el rendimiento se calcula y se abona todos los días, por lo que la cuenta sigue creciendo incluso si el usuario no hace ningún movimiento.

Qué pasa si se invierten 9 mil pesos cada mes durante un año

El beneficio de Smartcash se nota más cuando se ahorra con constancia. Si cada mes se destinan 9 mil pesos a esta cuenta, durante 12 meses consecutivos, el resultado anual cambia por completo.

Al cabo de un año, en total se habrían destinado 108 mil pesos a este hábito, sumando los 9 mil pesos de cada uno de los 12 meses.

Por el camino, ese dinero habría generado una ganancia acumulada de aproximadamente 360 pesos, gracias al rendimiento diario que ofrece GBM Smartcash.

Al final del año, el total disponible sería de 108 mil 360 pesos, entre el dinero ahorrado mes con mes y lo que generó por mantenerse invertido.

A diferencia de los CETES, en Smartcash no hay que esperar a que venza un plazo fijo: el dinero y su rendimiento pueden retirarse en cualquier día del proceso.

Por eso, para quien busca mantener su liquidez total mientras ahorra poco a poco, GBM Smartcash puede ser una opción práctica para empezar a construir el hábito.