¿No fue a sus discípulos? Esta es la primera persona que vio a Jesús resucitado

Cada año, el Domingo de Resurrección reúne a millones de personas que conmemoran uno de los episodios más importantes del cristianismo en Semana Santa. Sin embargo, detrás de esta fecha existen detalles que no siempre se conocen a profundidad y que han despertado el interés de creyentes y curiosos por igual.

Uno de ellos gira en torno a un momento específico: el primer encuentro con Jesús tras su resurrección. Lejos de ser un dato menor, este episodio ocupa un lugar clave dentro del relato bíblico y ha sido analizado durante siglos por especialistas en teología e historia religiosa.

¿A quién se le apareció Jesús primero en el Domingo de resurreción? Canva

¿A quién se le apareció primero Jesús al resucitar según la Biblia?

De acuerdo con el Nuevo Testamento, la referencia más directa se encuentra en el Evangelio de Marcos (16:9), donde se indica que Jesús, después de resucitar el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena.

Este pasaje es considerado por expertos en estudios bíblicos como uno de los más claros para establecer el orden de las apariciones. El contexto describe que varias mujeres acudieron al sepulcro y lo encontraron vacío, lo que marcó el inicio del anuncio de la resurrección.

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María Magdalena: la primera testigo de la resurrección de Jesús

La figura de María Magdalena adquiere un papel central en este episodio. El Evangelio de Juan (20:11-18) ofrece un relato más detallado:

María permanece cerca del sepulcro y, en medio de la confusión, tiene un encuentro directo con Jesús, aunque en un principio no logra reconocerlo.

De acuerdo con reflexiones difundidas por el Vaticano, este momento la convierte en la primera mensajera de la resurrección, ya que recibe la instrucción de comunicar lo ocurrido a los discípulos.

En el contexto del siglo I, este detalle resulta significativo. El testimonio de una mujer no tenía el mismo reconocimiento social, lo que ha llevado a diversos especialistas a considerar este elemento como un indicio de autenticidad dentro del relato evangélico.

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¿Qué dicen los Evangelios sobre la primera aparición de Jesús?

Los relatos de la resurrección aparecen en los cuatro evangelios canónicos: Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de Juan.

Aunque coinciden en el mensaje central —Jesús ha resucitado—, presentan diferencias en los detalles:

Marcos señala a María Magdalena como la primera en verlo.

Juan describe un encuentro personal con ella.

Mateo menciona una aparición a un grupo de mujeres.

Lucas pone énfasis en el anuncio de los ángeles y la reacción de los discípulos.

Especialistas en exégesis bíblica explican que estas variaciones responden a distintas tradiciones y enfoques narrativos, lo que aporta riqueza al conjunto del relato.

¿Jesús se apareció solo a María Magdalena o a más personas?

Aunque María Magdalena es considerada la primera testigo, los evangelios documentan varias apariciones posteriores.

Entre las más relevantes se encuentran:

A otras mujeres que acudieron al sepulcro (Mateo 28)

A dos discípulos en el camino a Emaús (Lucas 24)

A los apóstoles reunidos en Jerusalén (Juan 20)

Estas apariciones tuvieron un papel fundamental dentro del relato cristiano, ya que fortalecieron el testimonio sobre la resurrección y consolidaron el mensaje entre los seguidores de Jesús.

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El significado de la primera aparición de Jesús en el Domingo de Resurrección

El hecho de que Jesús se aparezca primero a María Magdalena tiene un significado profundo dentro de la tradición cristiana.

De acuerdo con enseñanzas del Vaticano y estudios teológicos, este episodio:

Representa el triunfo de la vida sobre la muerte

Marca el inicio de la difusión del mensaje cristiano

Destaca el papel de figuras que, en su contexto, tenían menor visibilidad

El Domingo de Resurrección, también conocido como Pascua, conmemora este momento como el eje central de la fe cristiana, al simbolizar esperanza y renovación.

Los Evangelios ofrecen una respuesta clara, aunque con matices: María Magdalena ocupa el lugar principal como la primera persona en ver a Jesús resucitado, según el relato de Marcos y el testimonio ampliado de Juan.

Al mismo tiempo, los distintos textos muestran que este hecho forma parte de una serie de apariciones que dieron forma a uno de los relatos más importantes del cristianismo. La diversidad de perspectivas no cambia el mensaje central, sino que permite comprenderlo desde distintos ángulos.

Este episodio continúa vigente tanto por su valor religioso como por su relevancia cultural, especialmente durante el Domingo de Resurrección, cuando se recuerda uno de los momentos más representativos de la tradición cristiana.