¡Locura en la subasta! Pagan más de 450 mil euros por un trozo de la Torre Eiffel

La fascinación por los objetos históricos volvió a romper todos los pronósticos. Un fragmento original de la escalera de la Torre Eiffel fue vendido esta semana por 450.160 euros durante una subasta en Artcurial, desatando sorpresa entre coleccionistas y amantes de la historia alrededor del mundo.

¿Cómo fue la subasta de un pedazo de la Torre Eiffel?

La pieza subastada corresponde a un tramo de la escalera helicoidal original del emblemático monumento parisino. Con una altura de 2.75 metros y compuesta por 14 peldaños de acero, esta estructura formaba parte del recorrido que conectaba el segundo y el tercer piso de la torre desde su inauguración en 1889.

La pieza pertenecía a la histórica escalera helicoidal del monumento parisino. AFP

La pieza conserva además gran parte de su apariencia original: acero remachado, estructura helicoidal y la estética industrial característica del siglo XIX que convirtió a la torre en una obra revolucionaria para su época.

Aunque inicialmente se estimaba que alcanzaría entre 120 mil y 150 mil euros, la puja terminó disparándose hasta superar los 450 mil euros, confirmando que los objetos vinculados a monumentos históricos continúan despertando una enorme pasión entre compradores privados.

¿Dónde se encontraba ese tramo de la Torre Eiffel?

El tramo permaneció más de 40 años dentro de una colección privada francesa y es considerado especialmente raro porque muy pocas piezas similares continúan en Francia desde que fueron desmontadas en los años ochenta.

El tramo subastado mide 2.75 metros y tiene 14 peldaños. AFP

La historia detrás de esta escalera es tan fascinante como la propia subasta. Cuando la Torre Eiffel fue construida por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889, el monumento contaba con una gigantesca escalera interior compuesta por 1,665 peldaños que permitían ascender hasta la cima.

Décadas después, en 1983, la instalación de nuevos ascensores entre los niveles superiores obligó a desmontar parte de esa estructura original.

La escalera fue entonces dividida en 24 segmentos distintos, muchos de los cuales terminaron repartidos por el mundo entre museos, instituciones y coleccionistas privados. Hoy, poseer uno de esos fragmentos equivale prácticamente a tener una pieza de la historia de París.

¿Dónde se encuentran las demás piezas de la Torre Eiffel?

De hecho, algunos tramos se encuentran en lugares tan inesperados como los jardines de la Fundación Yoishii en Japón, cerca de la Statue of Liberty en Nueva York e incluso dentro de Disneyland. Otros permanecen ocultos en colecciones privadas, lo que hace todavía más excepcional la aparición de uno de estos segmentos en el mercado.

El objeto permaneció más de 40 años en una colección privada francesa. Canva

Aunque la cifra alcanzada esta semana parece impresionante, no logró romper el récord absoluto para este tipo de piezas. En 2008, durante una subasta organizada por Sotheby's, un comprador estadounidense pagó más de 552 mil euros por otro fragmento similar de la escalera original.

Aun así, el interés por estas estructuras históricas parece no disminuir. La venta también demuestra cómo el mercado de subastas ha transformado ciertos objetos arquitectónicos en auténticos artículos de lujo y símbolos de estatus.

¿Por qué es importante la Torre Eiffel?

La Torre Eiffel no es cualquier monumento. Con sus 324 metros de altura, es uno de los símbolos más reconocibles del planeta y uno de los mayores íconos de París y de Francia. Cada año, millones de turistas visitan la estructura sin imaginar que algunos fragmentos originales terminaron repartidos por distintas partes del mundo tras las remodelaciones de los años ochenta.

La Torre Eiffel fue construida por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889. Canva

Para muchos coleccionistas, adquirir este tipo de objetos representa algo más que comprar una reliquia. Es poseer un fragmento tangible de la historia moderna, vinculado a uno de los monumentos más fotografiados y reconocidos del planeta.