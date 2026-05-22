El olor a tierra mojada y el retumbar constante de los truenos se han vuelto parte de la rutina diaria en la capital. Las tardes oscuras y las precipitaciones inusualmente intensas saturan las avenidas principales, transformando el paisaje urbano y alterando por completo la dinámica de millones de ciudadanos.

Reportes climatológicos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirman que la persistencia de estas tormentas responde a una combinación directa de fenómenos meteorológicos y dinámicas de calor locales.

Por qué está lloviendo tanto en la CDMX Canva

Qué fenómenos meteorológicos provocan las fuertes lluvias capitalinas

Las fuertes lluvias en la capital son provocadas principalmente por la presencia constante de canales de baja presión (zonas de la atmósfera donde la presión es baja y favorece la formación de nubes) combinados con la entrada masiva de humedad de ambos océanos.

De acuerdo con especialistas de la UNAM, la atmósfera sobre el Valle de México ha experimentado una inestabilidad severa debido al choque de masas de aire con diferentes temperaturas. Esto acelera el desarrollo de nubes de tormenta de gran tamaño.

A este panorama se suma el efecto del monzón mexicano (cambio estacional en la dirección de los vientos que arrastra humedad extrema hacia el continente), un fenómeno que suele potenciar el volumen de agua que cae sobre la cuenca.

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Cómo influye el desarrollo urbano en la intensidad de las tormentas

El desarrollo urbano influye en las tormentas mediante el efecto de isla de calor (fenómeno en el que el asfalto y el concreto retienen las altas temperaturas), lo que calienta el aire, lo hace subir con fuerza y multiplica la violencia de la lluvia.

Investigadores de la Universidad Iberoamericana advierten que la pérdida acelerada de áreas verdes e infraestructura vegetal en la Ciudad de México agrava el problema notablemente, impidiendo la infiltración natural de los acuíferos.

El suelo impermeabilizado por el concreto provoca que el agua corra de forma inmediata por la superficie en lugar de ser absorbida. Esto colapsa el sistema de drenaje profundo y genera las severas inundaciones viales que paralizan la urbe.

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Cuándo terminará la temporada de precipitaciones extremas en el Valle de México

La temporada de precipitaciones extremas en el Valle de México se mantendrá activa durante los próximos meses de este año 2026, siguiendo los patrones tradicionales que abarcan desde el final de la primavera hasta bien entrado el otoño.

Los radares informativos del Gobierno de la CDMX y portales como Meteored aconsejan revisar de manera continua las alertas por colores (amarilla, naranja o roja) emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El cambio climático global ha provocado que los ciclos de lluvia sean cada vez más erráticos, manifestándose mediante tormentas muy concentradas en zonas específicas de la capital, acompañadas frecuentemente por granizadas.

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Recomendaciones de seguridad ante el temporal y las inundaciones viales

Para evitar accidentes durante el temporal, se debe mantener el coche en buen estado, reducir la velocidad sobre el asfalto mojado, alejarse de zonas propensas a deslaves y evitar por completo cruzar corrientes de agua en pasos a desnivel.

Las autoridades de la CDMX insisten en la importancia de no tirar basura en la vía pública para impedir la obstrucción de las coladeras, una de las principales causas que detonan las anegaciones en colonias vulnerables.

Adaptarse a la fuerza de la naturaleza en una megalópolis requiere responsabilidad compartida y prevención constante. Mantente informado sobre los avisos viales, cuida el entorno urbano y toma las precauciones necesarias para proteger a tu familia durante este temporal de lluvias.