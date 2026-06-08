¡Haz un viaje espacial en el Kennedy Space Center! Así es el parque de la NASA

Entre los muchos parques temáticos en Estados Unidos, existe uno que te lleva a las estrellas: el Kennedy Space Center de la NASA, ¡es todo lo que debes saber para planear tu viaje!

Cuando pensamos en el estado de Florida, en los Estados Unidos, la mente nos transporta de forma casi automática a paisajes dominados por castillos de cuentos de hadas, montañas rusas inspiradas en superhéroes y extensas playas con palmeras perfectas para el descanso.

Sin embargo, a poco más de una hora de distancia hacia el este de la burbuja de fantasía de Orlando, la costa resguarda un complejo turístico e industrial completamente diferente.

Un espacio donde la magia no proviene de los trucos de magia ni de los efectos de sonido digitales, sino de la más pura e impresionante realidad de la ciencia, la ingeniería y el coraje humano: el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Ubicado de forma estratégica en Cabo Cañaveral, este rincón de la ciencia se transforma en una aventura fascinante tanto para los niños que sueñan con ser astronautas como para los adultos que desean maravillarse ante la escala monumental de las máquinas más complejas jamás diseñadas por nuestra civilización. ¡Ajusta tu traje espacial y prepárate para el despegue!

Kennedy Space Center en Florida Canva

¿Qué es el Kennedy Space Center?

El Centro Espacial Kennedy es un complejo integrado dentro de una base operativa militar y científica real de la NASA que abarca más de 56,000 hectáreas de terreno en Merritt Island, compartiendo espacio con reservas naturales protegidas y plataformas de lanzamiento activas que utilizan compañías como SpaceX y United Launch Alliance (ULA).

El complejo de visitantes está diseñado bajo un esquema que la NASA denomina "Zonas de Misión". Estas guían al espectador a través de las diferentes eras de la carrera espacial, desde los peligrosos primeros pasos del programa Mercury y Gemini en plena Guerra Fría, pasando por la gloria dorada de las misiones Apolo a la Luna; hasta llegar a la era de los transbordadores espaciales y las misiones contemporáneas que buscan establecer bases humanas permanentes en Marte a través del programa Artemis.

Es así que el parque se convierte también en un museo interactivo tridimensional, donde puedes tocar una auténtica roca lunar traída por los astronautas, caminar debajo de un cohete real de más de 110 metros de longitud y observar de cerca las cicatrices térmicas de una cápsula espacial que regresó del espacio exterior.

Kennedy Space Center en Florida Britannica

Atracciones que no te puedes perder en el Kennedy Space Center

Space Shuttle Atlantis

Se trata de una proyección donde se narra la historia del diseño de la flota de transbordadores de la NASA; al culminar, la pantalla se eleva para revelar al auténtico transbordador Atlantis suspendido en el aire.

El vehículo no ha sido restaurado estéticamente; conserva intactas las marcas negras de hollín provocadas por el calor extremo de la reentrada a la atmósfera, las quemaduras en sus losetas térmicas cerámicas y los rastros del polvo espacial en sus ventanillas, permitiendo que el espectador dimensione el peligro de los 33 viajes espaciales que completó.

Shuttle Launch Experience

El Shuttle Launch Experience es el simulador de despegue más realista diseñado para el público; replica la fuerza G a la que se someten los astronautas al momento del despegue: sensaciones físicas, auditivas y visuales que experimenta una tripulación durante los ocho minutos y medio que toma romper la atmósfera rumbo a la órbita.

La experiencia culmina cuando, al alcanzar el espacio exterior simulado, las vibraciones cesan de golpe, la cabina se equilibra y las compuertas superiores se abren para revelar una majestuosa vista digital del planeta Tierra.

Rocket Garden

Ubicado en la explanada principal del complejo, este "jardín de cohetes" es la primera postal impactante que recibe a los visitantes y un tributo visual a los pioneros de la ingeniería aeroespacial.

El Rocket Garden alberga una colección monumental de cohetes auténticos pertenecientes a los programas Mercury, Gemini y Apolo, montados de forma vertical apuntando orgullosamente hacia el firmamento.

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Kennedy Space Center Bus Tour

Este recorrido se realiza a bordo de autobuses equipados con pantallas multimedia que transportan a los turistas a través de las vialidades internas de Cabo Cañaveral, para observar de cerca el Vehicle Assembly Building (VAB) o las orugas transportadoras mecánicas gigantes (Crawlers).

También ofrece vistas panorámicas hacia las plataformas de lanzamiento históricas 39A y 39B, los sitios sagrados desde donde despegaron las misiones Apolo y desde donde hoy en día SpaceX lanza sus cohetes Falcon Heavy.

La parada final obligatoria es el Centro Apolo/Saturno V, un pabellón de exhibición con una recreación histórica de alta fidelidad dentro del cuarto de control de la misión Apolo 8. De igual forma, puedes ver el cohete Saturno V con sus 111 metros de longitud, el más grande, pesado y potente que ha alcanzado con éxito el estado operativo en la historia.

Pabellón Gateway

Esta zona de misión se enfoca en los planes para regresar a la Luna a través del programa Artemis y los diseños conceptuales para las primeras misiones tripuladas hacia Marte. Aquí puedes ver algunos componentes aeroespaciales auténticos de SpaceX y Blue Origin.

También puedes visitar el Spaceport KSC, un simulador de movimiento donde puedes elegir entre cuatro trayectos galácticos distintos: un viaje de exploración hacia los cañones y desiertos del planeta Marte, un recorrido turístico orbital por las lunas heladas de Júpiter y Saturno, un viaje hiperespacial hacia un exoplaneta lejano o un recorrido de inspección por las estaciones mineras ubicadas en el cinturón de asteroides.

¿Cómo presenciar un lanzamiento de en el Kennedy Space Center?

El Centro Espacial Kennedy ofrece, dependiendo de la naturaleza de la misión y los horarios, la oportunidad de adquirir boletos de acceso premium especiales para presenciar los lanzamientos desde ubicaciones de observación privilegiadas y exclusivas dentro de la base, como las gradas del Centro Apolo/Saturno V o las inmediaciones de las vialidades del Banana River.

Si planeas organizar tu itinerario en función de un lanzamiento de cohete, la recomendación es reservar una ventana de dos o tres días de disponibilidad en tu calendario de viaje (y de compra) por si el despegue se pospone o tiene retrasos.

Si eres fanático del espacio, el Kennedy Space Center tiene todo para tu visita: una mezcla de parque temático y museo que hará de tu experiencia un viaje inigualable.