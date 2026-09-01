Niño de 11 años es mordido por una víbora de cascabel

Un menor de 11 años fue llevado de emergencia al hospital luego de ser mordido por una víbora de cascabel en el municipio de García, en Nuevo León.

El ataque del reptil fue confirmado por el alcalde municipal Manuel Guerra, quien subió un video a sus redes sociales, en donde explicó brevemente lo ocurrido.

Compartirles que ahorita llevamos a un menor de 11 años al Hospital Universitario, lo mordió una víbora de cascabel, va en una ambulancia de la ciudad custodiada por una unidad de movilidad para abrir paso en el trayecto”, indicó.

El edil reveló que la víctima, un vecino de la colonia Encinos, estaba siendo trasladada en ambulancia, y exhortó a los automovilistas a respetar el trayecto de estas unidades de emergencia.

A los vecinos que van circulando por avenida Lincoln y Paseo de los Leones, les pido su apoyo para que seamos solidarios con la ambulancia de la ciudad, que van ahorita a toda prisa para que llegue este jovencito a tiempo al hospital y pueda recibir el antídoto”, aclaró.

Hasta el momento se desconoce cómo ha evolucionado el estado de salud del joven afectado, ya que las autoridades no compartieron mayores detalles.

¿Qué hacer ante la mordedura de una víbora de cascabel?

Las serpientes de cascabel son una de las especies más venenosas en la región, por lo que es vital reaccionar con prontitud ante cualquier caso de mordedura o ataque.

Si una víbora de cascabel lo muerde, debe de llamar inmediatamente a la línea de emergencia 911 o ser trasladado al hospital más cercano en busca de especialistas que puedan suministrarle el antídoto correspondiente que detenga el avance del veneno por su organismo.

Durante los primeros segundos posteriores al ataque, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Aléjate de la serpiente.

Quédate inmóvil y mantén la calma.

Quítate joyas, relojes o ropa ajustada antes de que empiece la hinchazón.

Siéntate o recuéstate de forma que la picadura quede en una posición neutral y cómoda.

Limpia la zona con agua y jabón. Además, cúbrela o envuélvela sin apretar con un vendaje limpio y seco.

No tomes analgésicos, como aspirina, ibuprofeno, ni naproxeno sódico; lo ideal es esperar una ambulancia o ser trasladado con prontitud a un hospital.

Oso sorprende a habitantes del sur de Monterrey

El avistamiento de un oso deambulando por las calles de Monterrey generó una rápida movilización por parte de elementos de Protección Civil de Nuevo León durante la mañana del viernes 28 de agosto.

El avistamiento fue reportado a las 06:48 horas en la colonia Soria Privada Natural al sur de la capital del estado. Elementos de la corporación estatal que atendieron el llamado y acudieron a la zona comprobaron la presencia del animal que andaba deambulando por calles de la colonia.

En el cruce de Paseo del Acueducto y Soria, el animal fue interceptado y ahuyentado hacia su hábitat, de forma preventiva. Autoridades no informaron de viviendas afectadas ni personas lesionadas.

Los avistamientos de osos en colonias cerca de zonas serranas son comunes en Nuevo León.