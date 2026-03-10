Abeja melipona: qué es y la importancia de su conservación

Todos conocemos las abejas porque son las responsables de la miel que da sabor a nuestros hot cakes. Sin embargo, su importancia va mucho más allá. ¿Sabías que existen miles de especies en el mundo? En México está la abeja melipona, conócela.

Aunque temidas por muchos, las abejas son uno de los grupos de insectos más importantes en el planeta. Su papel en el equilibrio de los ecosistemas y la seguridad alimentaria es vital, pues son grandes polinizadores.

Como dato curioso, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca del 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo dependen de los polinizadores, especialmente de insectos como las abejas.

Desgraciadamente, en las últimas décadas se ha detectado una disminución de las poblaciones de abejas en el mundo. De ahí la importancia de protegerlas, pero también, de conocer más de estas pequeñas.

Por ejemplo, pocos saben que hay una abeja que fue cultivada por los mayas y se puede encontrar en el sureste mexicano. Se trata de la abeja melipona. Conoce más sobre ella, la importancia de cuidarla y las acciones que se llevan a cabo para su conservación.

En el mundo existen más de 20 mil tipos de abejas Canva

¿Cuántos tipos de abejas existen en el mundo?

La mayoría conocemos a la abeja con aguijón, utilizada en la apicultura. Sin embargo, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el planeta existen más de 20 mil especies de este insecto, distribuidas en casi todos los continentes.

Estas especies varían en tamaño, comportamiento, hábitat y forma de organización. Entre todas estas, destaca un grupo con una característica muy particular: no tiene aguijón. Se trata de la tribu Meliponini, que abarca más de 500 especies, incluyendo a la abeja melipona.

Abeja melipona, la abeja sagrada maya y su importancia en México

Las abejas meliponas forman parte de la tribu Meliponini. Al igual que ocurre con las abejas domésticas o apis, viven en colonias organizadas con una reina, obreras y zánganos, aunque presentan diferencias importantes.

Una de sus principales características es la falta de aguijón funcional, por lo que no pueden picar. Asimismo, son más pequeñas que la abeja europea y producen menos miel; esta también es más líquida y aromática, además de tener propiedades particulares.

La abeja melipona tenía un papel económico, cultural y religioso en la cultura maya Canva

¿Por qué la abeja melipona era sagrada para los mayas?

La abeja melipona es conocida como la abeja maya sagrada, pues en la cosmovisión de esta cultura, este insecto tenía un lugar especial por su importancia espiritual, económica y medicinal.

Asimismo, los mayas establecieron una importante relación con ellas, pues ya practicaban la meliponicultura. Incluso, existía una deidad relacionada con la apicultura: Ah‑Mucen‑Kab, representado en templos y códices como el protector de las abejas.

Según investigaciones, los apicultores mayas realizaban rituales y ofrendas para pedir protección a las abejas y buenas cosechas de miel.

La razón era que, además de usarse como alimento y con fines curativos, la miel de la abeja melipona formaba parte de rituales religiosos, bebidas ceremoniales y ofrendas para los dioses, demostrando su papel tanto religioso como económico.

Colmena de abeja melipona Excélsior

La importancia de la abeja melipona en la actualidad

La abeja melipona sigue siendo importante para el planeta, pero especialmente para México, donde tiene un papel a nivel ecológico, económico y cultural.

Por un lado, este insecto cumple una función esencial en la polinización de plantas silvestres y cultivos. Muchos árboles y flores de los ecosistemas tropicales dependen de ellos para reproducirse.

Asimismo, estudios han demostrado que las meliponas pueden beneficiar la agricultura, pues mejoran la polinización de cultivos tropicales como cacao, café, frutas tropicales y hortalizas, aumentando la calidad y rendimiento.

Finalmente, la miel de melipona tiene un alto valor cultural y comercial. Además, la meliponicultura representa una actividad económica sostenible para comunidades rurales, ya que permite generar ingresos sin dañar los ecosistemas.

Pese a esto, las poblaciones de abejas meliponas han disminuido en las últimas décadas. Las principales razones son la deforestación y la expansión urbana, los pesticidas, el cambio climático y la sustitución por especies introducidas.

La abeja melipona tiene un papel importante para el cultivo del cacao Canva

¿Cómo se puede proteger a la abeja melipona?

Promoción de la meliponicultura, es decir, la crianza de abejas sin aguijón . Esta se ha convertido en una estrategia muy importante de conservación, por lo que diversas organizaciones promueven esta práctica.

. Esta se ha convertido en una estrategia muy importante de conservación, por lo que diversas organizaciones promueven esta práctica. Protección de los ecosistemas. La conservación de selvas y bosques tropicales es fundamental para mantener las poblaciones de abejas meliponas .

. Investigación científica, con el fin de estudiar la biología, comportamiento y genética de estas abejas para diseñar estrategias de conservación efectivas.

Educación ambiental. Es clave crear campañas educativas que ayuden a sensibilizar a la población sobre la importancia de los polinizadores.

Es clave crear campañas educativas que ayuden a sensibilizar a la población sobre la importancia de los polinizadores. Jardines para polinizadores. La acción más sencilla y al alcance de todos es sembrar plantas nativas y flores que produzcan néctar y polen. Así ayudamos a crear refugios para abejas y otros polinizadores.

Los hoteles de abejas y meliponarios son estrategias para la conservación de esta especie Excélsior

Alianza a favor de las abejas meliponas

En los últimos años, hoteles y complejos turísticos del sureste de México se han unido con organizaciones y comunidades locales para programas de conservación de la abeja melipona.

El objetivo es proteger esta especie nativa mediante la creación de meliponarios, programas de educación ambiental y colaboraciones con comunidades mayas y organizaciones de conservación.

Por ejemplo, en el Hilton Cancún Mar Caribe All-Inclusive Resort, se creó un santuario para abejas meliponas, conocido como un “hotel para abejas”. De esta forma, protegen a esta especie, además de fomentar su reproducción y la producción de miel.

Al mismo tiempo, el hotel busca promover la educación ambiental entre los visitantes. Por esa razón, una vez a la semana los pequeños que están en el kids club acuden a este espacio para conocer más sobre las abejas.

Para esta misión, el hotel se unió a Hamuli Kab, una asociación de Puerto Morelos, Quintana Roo, dedicada a la educación ambiental, aprovechamiento, rescate y reubicación de abejas. De esta forma, se logra un trabajo integral.

Otros hoteles también se han unido a la causa, creando meliponarios e incluso incorporado la miel de melipona en experiencias gastronómicas y de bienestar, con el fin de revalorizar su importancia cultural.

¿Conocías las abejas meliponas? Esta especie no solo es incapaz de picarte, sino que tiene un papel esencial en el planeta. La próxima vez que viajes al sureste mexicano, pon atención y únete a las estrategias para protegerlas.