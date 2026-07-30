¿Qué pasa si sobrevenden mi vuelo? Estos son tus derechos

Llegar al aeropuerto y descubrir que ya no hay lugar en el avión, a pesar de tener un boleto confirmado, es una situación que puede ocurrir con más frecuencia de lo que muchos imaginan.

Lo mismo sucede cuando una aerolínea modifica el horario o la fecha de un vuelo y eso afecta los planes de viaje. En ambos casos, la Profeco recuerda que los pasajeros cuentan con derechos y que las empresas deben ofrecer soluciones, no solo disculpas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó qué opciones tienen los viajeros cuando enfrentan una sobreventa de vuelos o un cambio de itinerario, además de las compensaciones que pueden solicitar dependiendo de cada caso.

Profeco explica qué hacer si tu vuelo fue sobrevendido. Canva

La sobreventa de vuelos no significa que pierdas tu dinero

La sobreventa ocurre cuando una aerolínea comercializa más boletos de los asientos disponibles en un vuelo.

Aunque esta práctica está permitida bajo ciertas condiciones, las empresas no pueden dejar al pasajero sin alternativas.

De acuerdo con la Profeco, si no puedes abordar por esta razón, la aerolínea debe ofrecerte opciones para resolver el problema.

Una de ellas es asignarte un lugar en el siguiente vuelo disponible hacia tu destino. Si esa alternativa ya no te conviene, también puedes solicitar el reembolso completo del boleto.

Además, dependiendo de la situación y de la legislación aplicable, la empresa debe otorgar una compensación adicional, la cual puede consistir en dinero, descuentos para futuros viajes o beneficios relacionados con el servicio.

Por ello, antes de aceptar cualquier propuesta, es recomendable conocer todas las opciones disponibles y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

Si una aerolínea cambia tu vuelo, conoce los derechos que te protege la Profeco. Canva

¿Qué pasa si la aerolínea cambia el itinerario?

Los cambios de horario, escalas o fechas pueden generar complicaciones, sobre todo cuando existen reservaciones de hotel, conexiones o compromisos laborales.

En estos casos, la Profeco señala que el pasajero no está obligado a aceptar un nuevo itinerario si este afecta de forma importante sus planes.

Cuando el cambio resulta significativo y el usuario decide no viajar bajo las nuevas condiciones, tiene derecho a solicitar el reembolso total del boleto.

Si, por el contrario, acepta el nuevo horario, la aerolínea debe brindar asistencia mientras espera la salida del vuelo.

Esa atención puede incluir alimentos, bebidas e incluso hospedaje cuando el retraso o la modificación del itinerario obliga al pasajero a permanecer varias horas o toda la noche en el aeropuerto.

Cada caso puede variar dependiendo del tiempo de espera y de las condiciones del servicio contratado, pero la empresa tiene la obligación de informar claramente las alternativas disponibles.

La sobreventa de vuelos da derecho a compensaciones, según Profeco. Canva

Conserva toda la información relacionada con tu vuelo

Ante una sobreventa o un cambio de itinerario, la Profeco recomienda conservar todos los documentos relacionados con el viaje.

El pase de abordar, el boleto electrónico, los correos enviados por la aerolínea y cualquier mensaje donde se informe la modificación del vuelo pueden servir como evidencia si posteriormente decides presentar una reclamación.

También es aconsejable solicitar por escrito la explicación del motivo por el que no pudiste abordar o por el que se modificó el itinerario, ya que esta información puede facilitar cualquier procedimiento posterior.

Mientras más datos tenga el pasajero sobre lo ocurrido, más sencillo será acreditar la situación en caso de que sea necesario acudir a una instancia de defensa del consumidor.

Profeco recuerda que los pasajeros pueden solicitar un reembolso en ciertos casos. Canva

¿Qué hacer si no respetan tus derechos?

Cuando una aerolínea no ofrece las opciones establecidas o se niega a cumplir con sus obligaciones, los pasajeros pueden solicitar orientación o presentar una queja ante la Profeco.

La dependencia recuerda que las empresas deben respetar los derechos de los consumidores y proporcionar información clara sobre las alternativas disponibles cuando existe una afectación en el servicio contratado.

Antes de firmar cualquier documento o aceptar una compensación, es recomendable revisar las condiciones ofrecidas y asegurarse de que realmente respondan al inconveniente ocasionado.