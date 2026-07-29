Bichos chic: Los insectos que conquistan las tendencias en joyería (y dónde encontrarlos)

De criaturas que normalmente pasarían desapercibidas a protagonistas de anillos, collares y aretes. Los insectos se han convertido en uno de los motivos más llamativos de la joyería maximalista y, lejos de ser una tendencia pasajera, todo apunta a que seguirán ganando terreno entre quienes buscan accesorios capaces de transformar por completo un look.

Los insectos que conquistan la joyería en 2026

Escarabajos, cigarras, abejas, moscas, caracoles e incluso medusas forman parte de esta nueva fascinación por la naturaleza llevada al terreno de la moda. La propuesta responde a una idea cada vez más presente entre quienes aman los accesorios: la joyería ya no tiene que ser discreta para resultar sofisticada.

Escarabajos, cigarras, abejas y moscas se convierten en los accesorios más buscados. Cortesía

Para Amai Moreno, fundadora de Forchetta, los insectos son una de las categorías que más curiosidad y demanda han generado entre su comunidad.

Dentro del universo Alquimia de la marca, estas pequeñas criaturas se convierten en piezas protagonistas que pueden llevarse de manera individual o combinarse hasta crear un auténtico jardín de metal y color sobre las manos.

¿Dónde conseguir joyería inspirada en insectos?

La nueva propuesta incorpora especialmente escarabajos, caracoles y medusas, que se suman a otros diseños inspirados en insectos que ya formaban parte del catálogo, como cigarras, abejas y moscas.

Escarabajos, caracoles y medusas se suman a la nueva colección de joyería maximalista. Cortesía forchetta.mx

La respuesta del público ha sido determinante. De acuerdo con Moreno, algunas clientas incluso han pedido más diseños de este tipo después de convertir los primeros modelos en piezas recurrentes de sus looks.

Y es precisamente esa conversación con la comunidad la que ha impulsado a la marca a ampliar su particular colección de "bichos".

¿Por qué los bichos son tan irresistibles?

Parte de su encanto está en que rompen con la idea tradicional de la joyería delicada. Un escarabajo dorado sobre un anillo, una medusa convertida en dije o una cigarra como protagonista de un accesorio pueden funcionar como pequeños objetos escultóricos.

La joyería inspirada en animales demuestra que los accesorios también pueden ser protagonistas. Cortesía forchetta.mx

Además, los insectos encajan perfectamente con el espíritu maximalista: permiten mezclar tamaños, texturas, materiales y colores sin necesidad de seguir reglas estrictas.

En Forchetta, esta filosofía se traduce en piezas grandes, coloridas y pensadas para combinarse. El maximalismo de la firma no consiste únicamente en llevar accesorios llamativos, sino en experimentar con ellos y convertirlos en una forma de expresión personal.

El universo Alquimia y otros mundos de Forchetta

Los insectos tienen su propio espacio dentro de Alquimia, uno de los universos creativos de la firma. Mientras que otras piezas se relacionan con conceptos como Musa, Mar o Recreo, los diseños inspirados en bichos encuentran aquí su lugar natural.

La tendencia de los bichos chic conquista a quienes prefieren joyas grandes y llamativas. Cortesía forchetta.mx

La selección también responde a una curaduría internacional. Moreno busca piezas provenientes de distintas partes del mundo y las incorpora al ADN de la marca después de someterlas a un proceso de selección y pruebas de calidad.

El acero inoxidable funciona como una de las bases principales para conseguir accesorios resistentes sin abandonar precios accesibles.

Y aunque las tendencias cambien, la apuesta por los insectos parece tener un lugar asegurado. Para una estética maximalista, no se trata de perseguir cada moda, sino de encontrar aquello que realmente representa la personalidad de quien lo lleva.

Así que, si alguna vez pensaste que una mosca, un escarabajo o una cigarra no tenían lugar en tu joyero, quizá sea momento de reconsiderarlo. En 2026, los bichos dejaron de ser simples criaturas para convertirse en auténticos objetos de deseo.