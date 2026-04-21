¿Qué países otorgan la nacionalidad por nacimiento? Lista y cómo funciona el jus soli en 2026

La posibilidad de adquirir la nacionalidad por nacimiento no es igual en todos los países, aunque muchas personas asumen que se trata de un derecho automático. En realidad, las reglas cambian para los bebés recién nacidos según el sistema legal de cada nación y el modelo que adopte para reconocer la ciudadanía por nacimiento.

Por ello, surge una pregunta clave: ¿qué países otorgan la nacionalidad por nacimiento y bajo qué condiciones se aplica el jus soli? Entender estas diferencias permite conocer cómo se define la pertenencia legal desde el primer día de vida y por qué este tema sigue en el centro del debate internacional.

¿Qué países otorgan la nacionalidad por nacimiento? Canva

¿Qué es la nacionalidad por nacimiento y cómo funciona el jus soli?

La nacionalidad por nacimiento es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado desde el momento en que nace. Este reconocimiento puede darse a partir de dos principios fundamentales:

Jus soli (derecho de suelo): se adquiere la nacionalidad por haber nacido en el territorio de un país.

Jus sanguinis (derecho de sangre): se obtiene por la nacionalidad de los padres.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el jus soli permite que una persona sea reconocida como nacional sin importar el origen de sus padres, siempre que el nacimiento ocurra dentro del territorio del Estado.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que la nacionalidad es un derecho humano fundamental, ya que garantiza acceso a servicios básicos y protección legal.

¿Qué países otorgan la nacionalidad por nacimiento? Canva

Lista de países que otorgan ciudadanía por nacimiento

El modelo de ciudadanía por nacimiento predomina en el continente americano. Diversos estudios jurídicos coinciden en que más de 30 países aplican el jus soli, en su mayoría con pocas restricciones. Entre ellos se encuentran:

1. África

Chad, Lesotho

2. América

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela

3. Oceania

Fiji, Tuvalu

4. Asia

Pakistan

Este sistema se consolidó en América como una herramienta para fortalecer la integración social y fomentar el crecimiento poblacional tras los procesos históricos de independencia.

De acuerdo con la Biblioteca Digital de las Naciones Unidas, el jus soli ha contribuido a la formación de sociedades más inclusivas en la región.

¿Qué países otorgan la nacionalidad por nacimiento? Canva

¿Qué países tienen jus soli automático y cuáles lo condicionan?

Aunque el jus soli puede parecer un derecho generalizado, su aplicación varía según el país.

1. Jus soli automático

Se concede sin condiciones. Basta con nacer en el territorio nacional.

2. Jus soli condicionado

Requiere cumplir ciertos requisitos, como:

Situación migratoria regular de los padres

Periodo mínimo de residencia

Limitaciones para evitar la doble nacionalidad automática

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados explica que estas condiciones buscan equilibrar las políticas migratorias y reducir posibles vacíos legales.

¿Qué países otorgan la nacionalidad por nacimiento? Canva

¿Cuándo no se otorga la nacionalidad al nacer?

Incluso en países que aplican el jus soli, existen casos en los que la nacionalidad no se concede de manera automática.

Entre las excepciones más comunes están:

Hijos de diplomáticos extranjeros

Personas cuyo nacimiento no fue registrado oficialmente

Situaciones específicas contempladas en leyes migratorias

Uno de los factores más relevantes es el subregistro de nacimientos. El ACNUR advierte que la falta de inscripción puede derivar en apatridia, es decir, cuando una persona no es reconocida como nacional por ningún país.

¿Qué países otorgan la nacionalidad por nacimiento? Canva

¿Por qué algunos países han limitado la ciudadanía por nacimiento?

En años recientes, varios países han modificado sus leyes para restringir la nacionalidad por nacimiento. Esta tendencia responde a distintos factores:

1. Control migratorio

Algunos gobiernos buscan evitar que este derecho funcione como un mecanismo indirecto de regularización.

2. Cambios demográficos

El aumento de la migración ha generado presión sobre los sistemas legales y sociales.

3. Tendencias jurídicas internacionales

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que en Europa predomina el jus sanguinis, que prioriza la herencia familiar sobre el lugar de nacimiento.

4. Protección contra la apatridia

Organismos internacionales promueven reformas para garantizar que ninguna persona quede sin nacionalidad.

Un derecho en transformación global

La nacionalidad por nacimiento continúa como un pilar en gran parte del continente americano. Sin embargo, el panorama global muestra una tendencia hacia modelos mixtos que combinan el lugar de nacimiento con el origen familiar.

Estos cambios reflejan la evolución de las políticas públicas frente a fenómenos como la migración y la globalización, así como la necesidad de equilibrar derechos individuales con regulaciones estatales.

La nacionalidad por nacimiento es un mecanismo clave para definir la pertenencia legal de una persona a un país. Su aplicación varía entre regiones, con América como principal exponente del jus soli y Europa inclinada hacia el jus sanguinis.

En la actualidad, las legislaciones evolucionan hacia esquemas combinados que responden a nuevas dinámicas sociales y migratorias. Este panorama permite entender cómo cada Estado adapta sus normas para atender tanto compromisos internacionales como necesidades internas.