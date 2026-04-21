“Quiero ser influencer”: cómo reaccionar si tu hijo te lo dice

En la era digital, los niños tienen cada vez más contacto con influencers, al punto de que muchos ya consideran esta actividad como una profesión a futuro.

Para algunos padres, esto puede generar preocupación, sobre todo al no tener claridad sobre lo que implica: desde la exposición en internet hasta los riesgos relacionados con la privacidad. Sin embargo, especialistas señalan que este interés no debe ignorarse, sino entenderse y acompañarse.

¿Mi hijo quiere ser influencer?

Si tu hijo ya te dijo que quiere ser influencer, los expertos coinciden en algo: es un deseo válido, pero lo primero es entender por qué.

De acuerdo con Deborah Woldemichael, directora de la iniciativa Klicksafe de la Unión Europea, citada por la Agencia Alemana de Prensa (dpa), los padres deben enfocarse en la motivación detrás de este interés.

Algunas preguntas que puedes hacerles ¿por qué quiere ser famoso?, ¿Le atrae viajar o vivir experiencias emocionantes? ¿Le interesa el dinero o la popularidad? Entender esto te ayudará a guiar mejor la conversación con tus hijos al conocer qué lo motiva.

Niños en la era digital ¿Porque los niños quieren ser influencers? Foto: Canva

¿Cuáles son los riesgos de ser influencer?

Muchos niños tienen una idea idealizada de lo que significa ser influencer, pero esta suele estar lejos de la realidad. Uno de los principales errores es creer que se gana dinero fácil y rápido, sin considerar el trabajo que hay detrás: planeación, grabación, edición y constancia.

Además, existen riesgos importantes como la exposición excesiva en redes sociales o presión por generar contenido constante. Hablar de estos puntos de forma clara es clave para aterrizar expectativas.

Niños en la era digital ¿Porque los niños quieren ser influencers? Foto: Canva

¿Cómo afectan los influencers a los niños?

Muchos padres se preguntan si los influencers realmente afectan el comportamiento de sus hijos. La respuesta es sí, pero de una forma más compleja de lo que parece.

Según Kelli S. Burns, profesora de la Universidad del Sur de Florida, citada por Children and Screens, los niños procesan activamente la información en redes sociales, a diferencia de lo que ocurre con la televisión.

Esto significa que confían más en los influencers, pueden imitar conductas o decisiones, les cuesta distinguir entre contenido real y publicidad. Por eso, es importante enseñarles a cuestionar lo que ven.

Niños en la era digital ¿Porque los niños quieren ser influencers? Foto: Canva

¿Qué hacer si mi hijo quiere ser youtuber?

Lo más importante: no desestimar su interés. En lugar de prohibir, lo ideal es acompañar y orientar. Algunas recomendaciones:

Tener una conversación abierta sobre lo que implica ser influencer. Identificar qué le gusta del contenido digital. Fomentar el pensamiento crítico frente a redes sociales. Informarse juntos sobre privacidad y seguridad. Explicarle que requiere habilidades (comunicación, creatividad, disciplina). Hablar sobre los riesgos de compartir información personal. Acercarse a un especialista que los oriente.

Esto puede incluso convertirse en una oportunidad para desarrollar habilidades útiles.

Niños en la era digital ¿Porque los niños quieren ser influencers? Foto: Canva

Edad mínima para tener redes sociales

La mayoría de las plataformas establece una edad mínima de 13 años. Sin embargo, más allá de la edad, lo fundamental es que cuenten con acompañamiento y supervisión.

Lo más importante que debes tener en cuenta es proteger su privacidad, establecer límites claros y mantener comunicación constante.

Recuerda que el interés de tu hijo por ser influencer no es algo que debas ignorar, sino una oportunidad para educarlo sobre el mundo digital.

Niños en la era digital ¿Porque los niños quieren ser influencers? Foto: Canva

Acompañarlo, informarte y acercarte a especialistas puede marcar la diferencia para que explore este interés de forma segura y consciente.