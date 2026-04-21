¿Qué pasó con los perros corgi de la Reina Isabel II? Los verdaderos herederos de la corona inglesa

¿Qué pasó con los perros corgi de la Reina Isabel II? Ellos eran los verdaderos herederos de la corona inglesa, pues fueron una constante que humanizaba la figura de una reina a veces percibida como distante.

Cuando la Reina Isabel II falleció en septiembre de 2022, el mundo se preguntó por sus compañeros más fieles: sus perros corgi. Estos pequeños canes de patas cortas y orejas alerta no eran simples mascotas; eran extensiones de la identidad soberana, símbolos vivientes de su vida privada y los únicos miembros de la corte que se permitían el lujo de ignorar el protocolo real.

Durante siete décadas, el eco de los ladridos en los pasillos de Buckingham fueron parte de la vida de la Reina Isabel II. ¿Y qué sucede con los animales cuando el trono cambia de manos? En una institución regida por leyes de sucesión estrictas y herencias multimillonarias, el destino de los corgis representaba el cabo suelto más sentimental de la Operación London Bridge.

¿Qué pasó con los perros corgi de la Reina Isabel II? Instagram @jetapets

¿Qué pasó con los perros corgi de la Reina Isabel II?

Tras el funeral de Estado, se confirmó que los dos corgis más jóvenes de la monarca, Muick y Sandy, se mudarían a Royal Lodge en Windsor. El encargado de su custodia no fue el Rey Carlos III, sino el Príncipe Andrés, Duque de York, junto con su exesposa, Sarah Ferguson.

Esta decisión no fue al azar, sino un retorno al origen, ya que fue Andrés quien le regaló los cachorros a su madre para animarla mientras el Príncipe Felipe estaba hospitalizado.

Sarah Ferguson, la Duquesa de York, ha sido la voz oficial sobre el estado de los perros. A través de sus redes sociales y entrevistas, ha compartido que los corgis son "tesoros nacionales" y que fue un honor integrarlos en su hogar.

En Royal Lodge, los perros conviven con otros cinco terriers de la duquesa, formando una "jauría real" que disfruta de los extensos terrenos de Windsor. Ferguson ha mencionado en tono de broma que los perros la ven como "alguien que trae golosinas".

¿Qué pasó con los perros corgi de la Reina Isabel II? Instagram @sarahferguson15

¿Dónde viven actualmente los corgis de la Reina Isabel II?

Después de que Andrés Mountbatten-Windsor fuera despojado de todos sus títulos, tratamientos y honores; así como de su residencia en el Royal Lodge en 2025, tanto él como Sarah Ferguson buscaron un nuevo lugar para vivir, junto con los perros.

Ambos se separaron para encontrar su independencia y fue Andrés Mountbatten quien se quedó con los corgis de la Reina Isabel II, Muick y Sandy. Ahora viven en Marsh Farm, ubicada en Sandringham.

De hecho, fueron vistos paseando con Andrés después de haber sido liberado de su arresto durante el mes de febrero de 2026.

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¿Los perros corgi de la Reina Isabel II recibieron una herencia?

Aunque la Reina tenía una fortuna personal inmensa, los perros no "heredan" dinero directamente bajo la ley británica.

Sin embargo, se estableció un fondo o provisión dentro de los gastos de la casa real para cubrir de por vida a los corgis, tanto sus gastos médicos, alimentación de alta gama y cuidados, garantizando que el Príncipe Andrés no tenga que pagar de su bolsillo el mantenimiento de estos "activos" históricos.

¿Cuántos perros de la Reina Isabel II quedaron después de su muerte?

Al momento del fallecimiento de la Reina Isabel II , quedaron cuatro perros: los corgis Muick y Sandy, la dorgi Candy y una cocker spaniel llamada Lissy.

Lissy, al ser una perra de competencia y caza, regresó con su entrenador tras un periodo de luto, mientras que los otros tres permanecen en el núcleo familiar de los York.

Los perros corgi de la Reina Isabel II siguen viviendo una vida de lujos y privilegios, ajenos a las crisis de la corona británica, pero conscientes de que, en su pequeño mundo, siguen siendo los reyes.