Zoológicos cerca de CDMX: lugares para ver animales de cerca con tus hijos

¿Te imaginas recorrer un lugar donde puedas ver leones, jirafas y otras especies a pocos metros de distancia? Si a tus hijos les encantan los animales y estás buscando una escapada cerca de la Ciudad de México, estas opciones son perfectas para vivir una experiencia diferente en familia.

Desde alimentar animales hasta recorrer safaris en jeep o navegar por ríos temáticos con dinosaurios, estos lugares ofrecen actividades que combinan diversión y aprendizaje para todas las edades.

Zoológicos cerca de CDMX

¿Qué incluye la entrada a Africam Safari?

En este parque podrás adentrarte en la vida salvaje africana a través de un recorrido en auto o jeep, ideal para quienes buscan una experiencia más emocionante.

Aquí podrás ver de cerca animales como leones y jirafas, además de interactuar con algunas especies al alimentarlas. Sin duda, una experiencia educativa y llena de aventura para chicos y grandes.

Ubicación: Carretera al Oasis 17302 int. 22, Col. Africam, Puebla

Ubicación: Carretera al Oasis 17302 int. 22, Col. Africam, Puebla Precio: $458 adultos y $454 niños

¿Cuánto cuesta la entrada al Bioparque Estrella?

Este parque ofrece un recorrido de aproximadamente una hora donde podrás observar animales en semilibertad.

Uno de sus mayores atractivos es el río jurásico, perfecto para los pequeños amantes de los dinosaurios. También cuenta con espectáculos acuáticos, como la exhibición de lobos marinos, que encantan a toda la familia.

Ubicación : Carretera Jilotepec - Ixtlahuaca Km 38.5, Estado de México

: Carretera Jilotepec - Ixtlahuaca Km 38.5, Estado de México Precio: desde $520

Zoofari Morelos

En este parque podrás recorrer diferentes zonas y alimentar a varias especies durante el trayecto, lo que hace la visita mucho más interactiva.

Además, ofrece actividades como tirolesa y la posibilidad de convivir con capibaras, una experiencia que ayuda a que los niños conecten con la naturaleza y aprendan sobre el cuidado animal.

Ubicación : Km 55, Huajintlán, Amacuzac, Morelos

: Km 55, Huajintlán, Amacuzac, Morelos Precio: $385 niños y $395 adultos

Parque Ecológico Zacango

Este parque es ideal si buscas una opción más tranquila y educativa. Cuenta con áreas dedicadas a diferentes especies como carnívoros, primates, herbívoros y un aviario.

También encontrarás un lago artificial, zona de juegos infantiles, restaurantes y espacios para aprender sobre conservación.

Ubicación: Metepec Km 7, Santa María Nativitas, Estado de México

¿Qué incluye la entrada a Tuzoofari?

https://zacango.edomex.gob.mx/

Aquí podrás conocer más de 200 especies en espacios como su herpetario y mini granja. Es perfecto para quienes buscan una experiencia más cercana con los animales.

También cuenta con actividades como tirolesa y áreas para tomarse fotos inolvidables en familia.

Ubicación: Epazoyucan, Hidalgo

Ubicación: Epazoyucan, Hidalgo Precio: desde $200 adultos y $150 niños

Si estás buscando un plan diferente cerca de la CDMX, estos zoológicos y safaris son una excelente opción para desconectarte de la rutina.

No solo se trata de divertirse, sino también de que tus hijos aprendan sobre los animales, su hábitat y la importancia de cuidarlos.