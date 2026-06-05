Tortuguero es uno de esos destinos que cambian la forma en la que entendemos la naturaleza. Aquí no se trata únicamente de visitar un lugar bonito o de tachar un destino más de la lista de viajes pendientes; se trata de escuchar, observar y dejarse sorprender.

Ubicado en la costa caribeña de Costa Rica, dentro de la provincia de Limón, este rincón es conocido como el Amazonas de Costa Rica por su extensa red de canales, su biodiversidad y la sensación de estar inmerso en un ecosistema donde la naturaleza sigue marcando el ritmo de la vida.

Si estás buscando qué hacer en Tortuguero, prepárate para una experiencia muy distinta a la de cualquier otro destino turístico. Aquí no hay carreteras, centros comerciales ni grandes avenidas. Hay agua, selva, fauna silvestre y una comunidad que ha aprendido a convivir con uno de los ecosistemas más importantes del país.

Qué hacer en Tortuguero: 5 experiencias imperdibles en el Amazonas de Costa Rica Carolina Laureles

¿Cómo llegar a Tortuguero?

Antes de pensar en las actividades que harás, hay algo que debes saber: llegar a Tortuguero ya forma parte de la aventura.

El acceso es exclusivamente por vía fluvial. No existen carreteras que conecten directamente con el pueblo, por lo que necesariamente tendrás que abordar una lancha o bote desde alguno de los muelles autorizados. Los principales puntos de salida son La Pavona, Caño Blanco y Puerto Moín.

En nuestro caso llegamos desde Caño Blanco, un recorrido que tomó aproximadamente entre una hora y hora y media. El trayecto permite comenzar a familiarizarse con los paisajes que hacen de esta región uno de los tesoros naturales más importantes de Costa Rica.

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Parque Nacional Tortuguero: el corazón verde de Costa Rica

Tortuguero forma parte de un enorme sistema de canales y deltas naturales que se han formado durante siglos por la interacción entre ríos, lluvias y el mar Caribe. Un delta es una zona donde los ríos se dividen en múltiples brazos al acercarse al mar, creando una compleja red de caminos acuáticos.

Por la mañana, mientras la niebla aún cubre parte de la vegetación, es posible apreciar la inmensidad de este ecosistema, cuyos canales alcanzan profundidades de hasta 20 metros en algunas zonas. Actualmente se estima que alrededor de 2 mil personas viven en Tortuguero, una comunidad que depende principalmente del turismo y de la conservación ambiental.

El Parque Nacional Tortuguero se ubica al noreste del territorio costarricense y es uno de los principales íconos turísticos del país. Su importancia es reconocida a nivel internacional porque protege la playa de anidación de tortugas verdes más importante del hemisferio occidental.

Pero Tortuguero es mucho más que tortugas. Es un santuario para cientos de especies de aves, reptiles, anfibios y mamíferos que encuentran refugio entre los canales y la selva tropical.

Si visitas este lugar debes hacerlo con la disposición de conectar con la naturaleza en su máxima expresión. Aquí los despertadores sobran. Antes de las cinco de la mañana los monos aulladores y el sonido constante de las cigarras anuncian el inicio de un nuevo día.

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¿Qué hacer en Tortuguero en tu primera visita?

1. Subir al Cerro Tortuguero

Si buscas una de las mejores vistas panorámicas de la región, el Cerro Tortuguero es una parada obligatoria. Ubicado dentro del Parque Nacional Tortuguero, este recorrido implica subir más de 400 escalones rodeados de vegetación tropical. El esfuerzo vale completamente la pena.

Desde la cima se observa el pueblo, la inmensidad de los canales y el encuentro entre la selva y el mar Caribe. La vista recuerda inevitablemente a algunas escenas de Jurassic Park.

Durante el ascenso también es posible encontrar distintas especies de fauna, entre ellas sapos rojos, murciélagos polinizadores y monos araña.

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2. Navegar por los canales de Tortuguero

Entre las mejores actividades para quienes buscan qué hacer en Tortuguero está navegar por sus canales. Estos paseos permiten adentrarse en áreas donde la naturaleza permanece prácticamente intacta y donde la observación de fauna se convierte en una experiencia constante.

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Si algo aprenderás rápidamente en Tortuguero es que los guías son tus mejores aliados. No solo conocen los canales y senderos, también son capaces de identificar animales que pasarían desapercibidos para cualquier visitante. Muchas veces lo que parece una rama es en realidad una serpiente, y aquello que parece una hoja inmóvil puede ser una rana perfectamente camuflada.

Conviene mantener los ojos bien abiertos porque en cualquier momento pueden aparecer monos araña, monos aulladores, monos cariblancos, monos colorados, caimanes, iguanas y una enorme variedad de aves.

Entre las especies más llamativas destacan la jacana, conocida por caminar sobre la vegetación flotante, y el pato aguja (Anhinga anhinga), famoso por nadar con el cuerpo sumergido mientras deja únicamente visible su largo cuello.

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3. Conocer la planta de reciclaje de Tortuguero

Puede parecer una actividad poco común para unas vacaciones, pero visitar la planta de reciclaje de Tortuguero ayuda a comprender mejor cómo funciona esta comunidad insular.

Al estar rodeado de agua y tener acceso limitado por tierra, el manejo de residuos representa un desafío importante. Por ello, desde 2006 opera la Asociación Planta Recicladora Barra del Tortuguero, creada en conjunto con la Municipalidad de Pococí.

La organización se encarga de la recolección, separación, reciclaje y compostaje de residuos, mientras que donaciones internacionales provenientes de Japón y Alemania han contribuido a modernizar los procesos.

Visitar este espacio permite entender por qué Costa Rica es considerada una de las naciones más comprometidas con la conservación ambiental y cómo una comunidad pequeña puede generar cambios importantes en favor del planeta.

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4. Hacer kayak entre la selva

Si haces una lista de qué hacer en Tortuguero, el kayak debe ocupar uno de los primeros lugares, incluso si no sabes nadar, el kayak es una de las actividades imperdibles en Tortuguero. Los recorridos se realizan con chaleco salvavidas y acompañamiento de guías especializados, lo que permite disfrutar de la experiencia con seguridad.

La sensación de remar entre canales rodeados de vegetación es difícil de describir. El silencio, interrumpido únicamente por sonidos de aves y animales, hace que el recorrido se convierta en uno de los momentos más especiales del viaje.

Un consejo práctico es llevar protector solar, gorra y una funda impermeable para el celular. Dependiendo del tour, las rutas pueden durar entre una y dos horas.

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5. Cena flotante en Katonga

Entre las experiencias más originales de qué hacer en Tortuguero destaca esta cena flotante. Después de un día explorando canales y senderos, existe una forma diferente de cerrar la jornada: Katonga, operado por Grupo Mawamba, es el único restaurante flotante y navegable de Tortuguero.

Durante aproximadamente dos horas, los visitantes disfrutan de una cena de tres tiempos mientras navegan por los canales y observan el paisaje desde una perspectiva completamente distinta.

La experiencia está disponible para grupos desde dos hasta 24 personas y tiene un costo aproximado de 70 dólares por persona.

Aunque también ofrecen servicio de almuerzo, la cena tiene un encanto especial gracias a la tranquilidad de la noche y al ambiente relajado que caracteriza a Tortuguero.

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Consejos para visitar Tortuguero por primera vez

Si estás investigando qué hacer en Tortuguero y será tu primera visita, hay algunas recomendaciones que pueden hacer que disfrutes mucho más la experiencia.

Lo primero es entender que Tortuguero no es un destino de lujo tradicional ni una ciudad de playa convencional. Aquí el protagonista es el entorno natural, por lo que conviene viajar con ropa ligera, impermeable, repelente para insectos, protector solar y calzado cómodo para caminar.

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También vale la pena ajustar tu reloj al ritmo local. Las actividades comienzan muy temprano porque es cuando existe mayor posibilidad de observar fauna silvestre. Despertar antes de las 6 de la mañana puede marcar la diferencia entre ver monos, aves y caimanes o perderse gran parte de la actividad natural del lugar.

Otro consejo importante es contratar recorridos con guías certificados. Ellos conocen los canales, identifican especies que pasarían desapercibidas para cualquier visitante y ayudan a comprender mejor el ecosistema que hace tan especial a este rincón del Caribe costarricense.

Llega con disposición de desconectarte. Parte de la magia de Tortuguero consiste en cambiar el ruido de la ciudad por el sonido de la selva, los canales y el mar Caribe. Si buscas qué hacer en Tortuguero, descubrirás que más allá de los recorridos y excursiones, la experiencia consiste en aprender a observar la naturaleza con calma y admirarla tal como es.

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Eso sí, hay algo que debes considerar antes de viajar: si normalmente te cuesta convivir con mosquitos o insectos en la ciudad, en Tortuguero tendrás que hacer un pequeño esfuerzo adicional. Aquí estás entrando a la naturaleza en estado puro, por lo que el repelente será tan importante como tu cámara fotográfica.

No es casualidad que Tortuguero forme parte de los destinos que Costa Rica busca mostrar al mundo a través de iniciativas como Expotur 2026. Más allá de sus playas y volcanes, el país ha encontrado en lugares como este una forma distinta de hacer turismo: una que pone en el centro la conservación, la biodiversidad y el contacto respetuoso con la naturaleza.

Y precisamente ahí radica parte de su magia. Tortuguero no intenta domesticar la naturaleza para el visitante; es el visitante quien aprende a adaptarse a ella por unos días. Esa es, quizá, la experiencia más valiosa que ofrece este rincón del Caribe costarricense. ¡Pura Vida!