¿Sin plan en CDMX? Lugares con historia y naturaleza que puedes visitar en Milpa Alta

Si no sabes qué hacer o te has quedado sin ideas de lugares para visitar en la Ciudad de México, la alcaldía Milpa Alta tiene varias opciones que podrían sorprenderte.

Este destino al sur de la capital resguarda una gran riqueza histórica, cultural y natural, por lo que es ideal para quienes disfrutan recorrer sitios con historia, desde espacios vinculados con la Revolución Mexicana hasta recintos arquitectónicos llenos de tradición. Aquí te contamos algunos lugares que puedes visitar.

Milpa Alta CDMX

La alcaldía Milpa Alta destaca por su historia, tradiciones y paisajes naturales. Además, es uno de los principales productores de nopal en la CDMX, lo que la convierte en un lugar rodeado de naturaleza y cultura gastronómica.

Si buscas un plan diferente en la capital, estas son algunas opciones que puedes considerar.

Ex Convento de la Asunción

Si te interesa conocer más sobre historia y arquitectura religiosa, puedes visitar el Ex Convento de la Asunción, una construcción que destaca por su arquitectura del siglo XVI.

Este recinto fue edificado por frailes franciscanos con el objetivo de evangelizar a los pueblos originarios. Además de su valor histórico, en este lugar también se encuentra la Parroquia de la Asunción de María, que resguarda parte de la tradición religiosa de la comunidad.

Ubicación:

​Av. México Nte., Villa Milpa Alta, Centro, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX

¿Qué hacer en Milpa Alta? Lugares en CDMX Foto: Google Maps

FARO Milpa Alta-Miacatlán

El FARO Milpa Alta-Miacatlán forma parte de la Red de FAROS y Centros Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

En este espacio se realizan distintos eventos culturales y talleres abiertos al público, cuyos detalles suelen compartirse en sus redes sociales y páginas oficiales.

Si te interesa participar en alguno de sus talleres o actividades culturales, puedes consultar los requisitos y fechas en sus canales oficiales.

Ubicación:

​Simón Bolívar s/n, entre Av. del Comercio y Tepetlpa, Milpa Alta, 12600

Museo del Cuartel Zapatista

Para los amantes de la historia, el Museo del Cuartel Zapatista es un sitio imperdible. Este museo se encuentra en una antigua casona que fue utilizada como cuartel general del ejército zapatista durante la Revolución Mexicana.

En su interior podrás encontrar exposiciones fotográficas, objetos históricos y artefactos que pertenecieron al movimiento encabezado por Emiliano Zapata, lo que permite conocer más sobre esta etapa clave en la historia de México.

Ubicación:

​C. Hermenegildo Galeana Sur s/n, San Pablo Oztotepec, Milpa Alta, 12400 CDMX

Rutas Milpa Alta

Si te interesa conocer más sobre la producción de nopal, también puedes realizar la ruta turística “Vive, siente y ama el oro verde”, que te lleva por distintos cultivos de la región, como el Paraje Tepehualli.

En este recorrido podrás conocer de cerca el proceso de cultivo del nopal, uno de los productos más representativos de la alcaldía.

Para más información sobre horarios, requisitos o reservaciones, puedes consultar las página oficial de turismo local.

Explanada alcaldía de Milpa Alta

https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/rutas.html

Otra opción para visitar es el centro de Villa Milpa Alta, donde suelen realizarse eventos cívicos, ferias y actividades culturales durante distintas épocas del año.

Además, en sus alrededores podrás encontrar distintos puestos y restaurantes donde probar la gastronomía local, lo que convierte la visita en un plan ideal para pasar un día diferente en la capital.

Ubicación:

​Villa Milpa Alta, Centro, Milpa Alta, 12000 Ciudad de México, CDMX

¿Qué hacer en Milpa Alta? Lugares en CDMX Foto: Google Maps

En definitiva, Milpa Alta es una de las alcaldías con mayor riqueza histórica, cultural y natural de la Ciudad de México, por lo que ofrece diversas opciones para quienes buscan descubrir lugares diferentes dentro de la capital.