¿Qué hacer en Cholula? Opciones para viajes de un día o de fin de semana

Cholula es uno de los Pueblos Mágicos más bellos de Puebla y uno de los destinos más ricos en historia, cultura y tradición en México. Este lugar emblemático destaca por su arquitectura colonial, calles llenas de color y sitios históricos que conservan siglos de historia.

Si te gustaría conocer este destino famoso por su gastronomía, sus iglesias y su enorme pirámide, aquí te compartimos algunos de los lugares imperdibles que puedes visitar en Cholula, desde plazas históricas hasta zonas arqueológicas.

¿Qué hay en Cholula?

Plaza de la Concordia y Los Portales

Si quieres recorrer un sitio lleno de historia y arquitectura colonial, este es el lugar ideal. En esta zona encontrarás los famosos 46 arcos construidos desde 1573, considerados uno de los espacios más representativos de Cholula.

Además, podrás disfrutar de la gastronomía típica poblana en sus restaurantes y cafeterías, donde destacan platillos como las cemitas, el mole y otros antojitos tradicionales.

Ubicación: Av. Miguel Hidalgo y 4 Oriente, Centro.

Santuario de Nuestra Señora de los Remedios

Uno de los lugares más emblemáticos de Cholula es el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, el cual está ubicado en la cima de la Gran Pirámide, por lo que desde este punto podrás disfrutar de una increíble vista panorámica.

También puedes recorrer los túneles y la Zona Arqueológica de Cholula para conocer más sobre la historia prehispánica del lugar.

¿Qué hacer en Cholula, Puebla? Foto: Canva

Ex-Convento de San Gabriel

Para quienes disfrutan de la historia y la arquitectura, el Ex-Convento de San Gabriel es una parada obligatoria. Se trata de uno de los monumentos coloniales más emblemáticos de Cholula y uno de los complejos religiosos construidos durante la Nueva España.

En este lugar podrás admirar su arquitectura, al visitar la iglesia que forma parte del conjunto religioso.

Ubicación: Calle 2 Norte 4, Centro, 72760 San Pedro Cholula, Puebla.

¿Qué hacer en Cholula, Puebla? Foto: Canva

Parque Soria

Si buscas un lugar al aire libre para descansar y caminar, el Parque Soria es una excelente opción. Este corredor turístico se encuentra frente a la Gran Pirámide de Cholula y ofrece una gran variedad de espacios para disfrutar del ambiente de la zona.

Además, alrededor encontrarás restaurantes y locales donde podrás probar la oferta gastronómica típica de Cholula y Puebla.

Ubicación: Parque Soria, San Miguel, Centro, 72760 San Andrés Cholula, Puebla.

Gran Pirámide de Cholula

La Gran Pirámide de Cholula es uno de los sitios arqueológicos más importantes de México y una parada imperdible para quienes aman la historia. Aquí podrás conocer vestigios de las culturas prehispánicas y apreciar la mezcla entre el pasado colonial y ancestral del lugar.

En la cima se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, uno de los símbolos más representativos de Cholula y de Puebla.

Ubicación: C. 14 Poniente S/N, San Miguel, Zona Arqueológica San Andrés Cholula, 72810 San Andrés Cholula, Puebla.

¿Qué hacer en Cholula, Puebla? Foto: Canva

Cholula es un destino perfecto para disfrutar de historia, arquitectura, gastronomía y cultura en un solo lugar. Así que si planeas una escapada a Puebla, este Pueblo Mágico tiene varios rincones imperdibles que seguro te sorprenderán.