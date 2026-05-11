Museo Amparo distribuirá su catálogo editorial en todo el país

El Museo Amparo, ubicado en el centro histórico de Puebla, anunció que difundirá y distribuirá su catálogo editorial en diversas librerías del país para llevar sus volúmenes a un público más amplio.

Esto permitirá que su colección, ideada a partir de sus exposiciones temporales, sea adquirida en Gandhi, El Péndulo, Exit, Mariane Ibrahim, Casa Tomada, Profética, El Entusiasmo y La Moraleja, y en las tiendas de los museos Tamayo, Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y el Universitario del Chopo.

El Museo Amparo cuenta, desde 1991, con un programa editorial dedicado a la investigación y difusión del arte en México, cuyo catálogo incluye obras de reconocidos artistas contemporáneos mexicanos y latinoamericanos. Cortesía Museo Amparo

Es una gran noticia que estos libros tengan una distribución amplia en librerías a nivel nacional, detalló Luis Vargas Santiago, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y colaborador con el recinto.

“Esto es posible gracias a una Alianza con Fauna Libros, una editorial independiente que se ha especializado en libros de arte y que ahora también toma la batuta de ayudar al museo como canal de distribución”, abundó.

Reproducir Desde su inauguración en 1991, el Museo Amparo ha sido un punto de encuentro en el Centro Histórico de Puebla para compartir diálogos, experiencias y aproximaciones al arte en México.

Alianza estratégica con Fauna Libros

Uno de los títulos que recién lanza el recinto es Arte Virreinal y Siglo XIX. Colección del Museo Amparo, que reúne una cuidada selección de obras producidas durante el periodo novohispano (1521-1821) y desde la Independencia hasta finales del siglo XIX.

La publicación da cuenta de la diversidad artística de la región a través de mobiliario, platería, porcelana, textiles, óleos sobre lienzo y lámina, esculturas en marfil y tallas en madera policromada.

El Museo Amparo cuenta, desde 1991, con un programa editorial dedicado a la investigación y difusión del arte en México, cuyo catálogo incluye obras de reconocidos artistas contemporáneos mexicanos y latinoamericanos. Cortesía Museo Amparo

Además, integra cuatro ensayos de especialistas como Antonio Rubial García, Carlos Montero Pantoja, Ana Garduño Ortega, Paula Mues Orts y Pablo F. Amador Marrero.

El catálogo de publicaciones del Museo Amparo es uno de los más ricos y sistemáticos en el gremio”, afirma Vargas Santiago.

Además, Vargas Santiago destacó que el Museo Amparo tiene una política interesante respecto de otros museos, “porque su producción editorial, aunque acompaña a las exposiciones, muchas veces se publica más bien como un correlato después de la exhibición, lo cual permite que las publicaciones se trabajen con más tiempo, con mayor rigor y que cuando ya lleguen a librerías y bibliotecas hubo un tiempo incluso para ver cómo funcionaron las obras con los públicos”.

El Museo Amparo ha publicado los catálogos dedicados a artistas como Manuel Felguérez, Cisco Jiménez, Rodrigo Moya, Melanie Smith, Yoshua Okón, Jan Hendrix y Betsabeé Romero, entre muchos otros. Cortesía Museo Amparo

Investigación y rigor en cada volumen

Y subrayó la importancia del modelo con que trabajan los libros, a partir de fichas comentadas, “que son descripciones a profundidad centradas en obras específicas. Entonces, es como si fuera un catálogo razonado hecho por especialistas y muchos de ellos son estimados colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas, entre otros, quienes tienen la oportunidad de profundizar en obras que son clave para la historia del arte mexicano”.

Inaugurado en 1991, el Museo Amparo ha publicado los catálogos de sus exposiciones temporales, los cuales documentan la obra y trayectoria de artistas locales, nacionales e internacionales, entre ellos se encuentran Manuel Felguérez, Cisco Jiménez, Rodrigo Moya, Jose Dávila, Erick Meyenberg, Melanie Smith, Sheila Hicks, William Kentridge, Mathias Goeritz y Luis Felipe Ortega.

El Museo Amparo ha publicado los catálogos de sus exposiciones temporales, los cuales documentan la obra y trayectoria de artistas locales, nacionales e internacionales. Cortesía Museo Amparo

Así como de Marcos Kurtycz, Tercerunquinto, Juan Rulfo, Graciela Iturbide, Isaac Julien, Yoshua Okón, Perla Krauze, Magdalena Fernández, Teresa Serrano, Jan Hendrix, Betsabeé Romero, Kati Horna, Yishai Jusidman, Pablo Vargas Lugo, Rodolfo Morales, Roberto Cortázar y Juan Soriano, por mencionar algunos.