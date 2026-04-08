¿Qué cambia entre la Luna llena y la Luna nueva? Así funciona el ciclo lunar

La Luna tiene diferentes fases debido a que orbita alrededor de la Tierra, lo que provoca que desde nuestro planeta observemos distintas porciones iluminadas por el Sol. Este satélite natural no solo ilumina las noches, también regala espectaculares panorámicas en el cielo que muchas personas disfrutan observar.

Cada fase lunar tiene características distintas, por lo que es común que surja una duda muy frecuente: ¿cuál es la diferencia entre la Luna llena y la Luna nueva?

Si alguna vez te lo has preguntado, aquí te explicamos qué significa cada una y cómo distinguirlas.

¿Cuántas y cuáles fases tiene la Luna?

Primero hay que recordar que la Luna gira alrededor de la Tierra, y dependiendo de su posición respecto al Sol, podemos observar diferentes partes de su superficie iluminada.

Según la NASA, el ciclo lunar se compone de ocho fases:

Luna nueva Cuarto creciente Primer cuarto Gibosa creciente Luna llena Gibosa menguante Tercer cuarto Cuarto menguante

Este ciclo completo se repite aproximadamente cada 29.5 días, periodo conocido como mes lunar.

¿Qué diferencia hay entre luna llena y luna nueva? Foto: Canva

¿Cuál es la diferencia entre la Luna llena y la Luna nueva?

La principal diferencia entre la Luna llena y la Luna nueva tiene que ver con la posición que ocupan la Tierra, el Sol y la Luna.

Cuando ocurre la Luna llena, nuestro satélite se observa completamente iluminado desde la Tierra, lo que permite verla brillante y redonda en el cielo nocturno.

En cambio, durante la Luna nueva, la Luna puede resultar prácticamente invisible, ya que su posición hace que el lado iluminado por el Sol quede del lado opuesto al que vemos desde la Tierra.

¿Qué diferencia hay entre luna llena y luna nueva? Foto: Canva

¿Qué hace la Luna llena?

La Luna llena, también conocida como plenilunio, ocurre aproximadamente cada 29.5 días dentro del ciclo lunar.

Este fenómeno sucede cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, permitiendo que toda la cara visible del satélite quede iluminada.

Desde el punto de vista astronómico, durante esta fase se presentan:

Mareas más altas

Mayor luminosidad durante la noche

Con el paso del tiempo, diversas culturas también han relacionado la Luna llena con momentos de alta energía, cambios emocionales y cierre de ciclos, interpretaciones que forman parte de tradiciones y creencias populares.

¿Qué diferencia hay entre luna llena y luna nueva? Foto: Canva

¿A qué se refiere la Luna nueva?

La Luna nueva, también llamada novilunio, ocurre cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol.

En esta fase, el lado iluminado del satélite queda orientado hacia el Sol y su lado oscuro apunta hacia la Tierra, por lo que no es visible a simple vista en el cielo nocturno.

Entre sus efectos naturales destacan:

Mareas vivas, con mareas altas y bajas más intensas.

Mareas vivas, con mareas altas y bajas más intensas. Influencia en algunos calendarios agrícolas, donde se considera un periodo de reposo para las plantas, ya que la circulación de savia disminuye y se concentra en las raíces.

¿Qué diferencia hay entre luna llena y luna nueva? Foto: Canva

Aunque ambas forman parte del mismo ciclo lunar, la Luna llena y la Luna nueva son completamente distintas: mientras en una podemos ver el satélite totalmente iluminado, en la otra prácticamente desaparece del cielo debido a su posición.