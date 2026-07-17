¿Se pueden subir las pulgas de la mascota a un ser humano?

Tener una mascota con comezón constante enciende las alarmas en el hogar. Saber si se pueden subir las pulgas de tu mascota a las personas te ayudará a tomar medidas rápidas para proteger tu piel y la salud de toda tu familia.

Según investigaciones avaladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), estos parásitos sí saltan hacia los humanos para alimentarse. Aunque prefieren la sangre de los animales, el contacto estrecho facilita que piquen a las personas cuando la infestación avanza.

¿Se pueden subir las pulgas de tu mascota? Canva

Por qué las pulgas saltan a los seres humanos

Las pulgas buscan activamente la sangre de los humanos cuando la población de parásitos crece demasiado en el pelaje de los perros o gatos del hogar.

Al no encontrar espacio suficiente en el animal, los insectos saltan hacia los sillones, alfombras y camas, esperando tocar la piel humana. Su capacidad de salto les permite alcanzar fácilmente tus piernas o tobillos cuando caminas cerca de sus zonas de refugio.

El calor corporal y el dióxido de carbono que emitimos atraen a estos diminutos invasores, convirtiéndote en una fuente de alimento temporal muy accesible.

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¿Pueden estos parásitos vivir de forma permanente en tu piel?

Las pulgas de las mascotas no pueden vivir ni reproducirse de forma permanente sobre la piel humana debido a nuestra evidente falta de pelo denso.

Los dermatólogos explican que los humanos carecemos del pelaje espeso que estos parásitos necesitan para protegerse, ocultar sus huevos y mantener su temperatura óptima. Por ello, tras morder y alimentarse de nuestra sangre, suelen bajarse del cuerpo para buscar refugio en el entorno de la casa.

Esto significa que no colonizarán tu cabeza ni tu cuerpo, pero seguirán picándote intermitentemente si no erradicas la plaga de tus habitaciones.

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Síntomas comunes de las picaduras de pulga en personas

Las picaduras se manifiestan como pequeños bultos rojos que causan una picazón intensa y suelen aparecer agrupados en hileras de tres o cuatro marcas.

Zonas frecuentes : Las lesiones se localizan principalmente en los tobillos, los pies, las pantorrillas y alrededor de la cintura.

: Las lesiones se localizan principalmente en los tobillos, los pies, las pantorrillas y alrededor de la cintura. Halo rojizo: Cada roncha suele presentar un punto rojo central oscuro, que corresponde al sitio exacto donde el insecto succionó la sangre.

Cada roncha suele presentar un punto rojo central oscuro, que corresponde al sitio exacto donde el insecto succionó la sangre. Alergias locales: Algunas personas desarrollan dermatitis por picadura, una reacción alérgica exagerada a la saliva que el parásito inyecta al alimentarse.

Rascarse en exceso estas ronchas puede romper la barrera cutánea e introducir bacterias, provocando infecciones secundarias en la piel que requerirán antibióticos médicos.

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Cómo eliminar las pulgas del hogar y de los animales

Para eliminar las pulgas de raíz es obligatorio aplicar simultáneamente un tratamiento antiparasitario al animal y realizar una desinfección profunda de toda la vivienda.

Fármacos veterinarios: Consulta al especialista para aplicar pipetas, collares o pastillas masticables que interrumpan eficazmente el ciclo de vida del parásito.

Consulta al especialista para aplicar pipetas, collares o pastillas masticables que interrumpan eficazmente el ciclo de vida del parásito. Aspirado intenso: Limpia alfombras, bases de camas y sillones diariamente para succionar los huevos, larvas y capullos ocultos en las fibras.

Limpia alfombras, bases de camas y sillones diariamente para succionar los huevos, larvas y capullos ocultos en las fibras. Lavado a alta temperatura: Introduce la ropa de cama de la familia y las mantas de la mascota en la lavadora a 60 grados.

El uso de productos ambientales con reguladores del crecimiento de insectos ayuda a frenar la maduración de las larvas en los rincones más oscuros.

Enfermedades que transmiten estos insectos a los humanos

Además de provocar molestias estéticas, estos vectores biológicos son capaces de transmitir patógenos que ponen en riesgo la salud pública si no se controlan.

La bacteria Rickettsia typhi, causante del tifus murino, se transmite a través de las heces de estos insectos cuando entran en contacto con la herida. Asimismo, si un humano ingiere accidentalmente un parásito infectado, puede contraer la tenia (Dipylidium caninum), una infección parasitaria intestinal.

Mantener al día el calendario de desparasitación de tus animales es la barrera más sólida para evitar que estas complicaciones afecten tu entorno familiar.

Tomar el control de la higiene de tus animales y actuar con rapidez ante los primeros síntomas de rascado evitará que los parásitos colonicen tu espacio vital. Proteger a quienes más quieres empieza por un cuidado responsable y constante de la salud de tus fieles compañeros de cuatro patas.