Challenge Whipping Cream: Una novedad de alto rendimiento y precisión

La industria de alimentos y bebidas demanda ingredientes que garanticen consistencia, rendimiento y eficiencia en cada proceso de elaboración. En respuesta a estas necesidades, Challenge Whipping Cream, elaborada con leche de California y respaldada por el sello Real California Milk, ofrece una solución desarrollada para aplicaciones profesionales en panificación, repostería, foodservice, cocina y bebidas.

Diseñada para responder a las exigencias del sector profesional, Challenge Whipping Cream combina un contenido de grasa de 35.1% con atributos que favorecen un desempeño uniforme en distintas aplicaciones culinarias. Su color blanco brillante, textura sedosa y sabor neutro permiten obtener preparaciones con una presentación consistente y un acabado de alta calidad. El producto incorpora tecnología de infusión de vapor y un proceso de ultrapasteurización que contribuyen a preservar las características de la crema y a mantener un rendimiento constante durante su uso. Asimismo, ofrece estabilidad frente al calor, la acidez y los procesos de congelación y descongelación, ampliando sus posibilidades de aplicación en diferentes entornos de producción y servicio.

Entre sus especificaciones técnicas, Challenge Whipping Cream presenta un tiempo de montado de 2 minutos con 15 segundos, un rendimiento de 2.5 veces su volumen y una vida útil de 9 meses bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas, características que favorecen la eficiencia operativa en establecimientos especializados.

Su desempeño fue evaluado por el Food Innovation Center de la Universidad del Estado de Oregón, donde las aplicaciones elaboradas con la crema mantuvieron estabilidad durante 48 horas bajo refrigeración a 4 °C y conservaron una estructura aceptable después de siete días de almacenamiento.

Gracias a estas características, Challenge Whipping Cream puede incorporarse en operaciones de panificación, repostería, cafeterías, hoteles, restaurantes y establecimientos especializados en bebidas. Sus aplicaciones incluyen chantilly, mousses, bavarois, natillas, rellenos y coberturas de postres, así como salsas, sopas, purés y espumas para bebidas, donde la estabilidad y la consistencia son factores clave para obtener resultados uniformes.

Respaldada por California Dairies, Inc., organización integrada por productores lecheros de California, Challenge Whipping Cream forma parte de una oferta de ingredientes elaborados con leche de California para atender las necesidades de la industria alimentaria y del sector foodservice.