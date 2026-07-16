PayPal y Domino's Pizza se unen para que pedir pizza en México sea más fácil que nunca

En una de las temporadas de mayor consumo de pizza y pedidos a domicilio del año, PayPal y Domino's Pizza anuncian una alianza que hace esa experiencia más rápida, segura y sin complicaciones: ahora, los usuarios pueden pagar sus pedidos en la app de Domino's directamente con su cuenta PayPal, en un clic, sin necesidad de ingresar datos bancarios cada vez.

La integración convierte a PayPal en una opción de pago nativa dentro de la aplicación de Domino's México, que desde 2015 es pionera en pedidos digitales en el país y hoy atiende a millones de clientes desde más de 985 tiendas en todo el territorio nacional. Esta alternativa de pago ya está disponible en las más de 515 tiendas corporativas en México.

El momento perfecto para una alianza perfecta

Según el PayPal Soccer Fans Report, 7 de cada 10 mexicanos planean gastar en alimentos y snacks durante esta temporada, y el food delivery se posiciona como la segunda categoría de consumo más popular del torneo (65%). El 46% de los mexicanos ya identifica a PayPal como su aplicación digital favorita para hacer compras durante la temporada futbolística.

Además, 48% de los mexicanos planea consumir pizza durante la temporada, solo por detrás de las botanas y snacks (58%).

"En Domino's, trabajamos constantemente para hacer que cada pedido sea una experiencia sencilla desde el primer clic hasta la entrega. Integrar a PayPal como alternativa de pago nos permite ofrecer a nuestros clientes mayor flexibilidad y fortalecer nuestra propuesta digital", señaló Iliana Jiménez, Directora de Mercadotecnia de Domino's México.

Por su parte, Allan Picos, Director Comercial de PayPal México, destacó: "Los momentos de alto consumo requieren experiencias de pago que sean ágiles y confiables. En PayPal, estamos felices de sumarnos a la plataforma de Domino's, y de poder ser una opción de pago sin fricción para todos los fanáticos del fútbol y de la pizza."

Dos líderes digitales que se encuentran

Domino's, la pizzería más grande del mundo, con más de 17,600 tiendas en más de 90 países y 400 millones de pizzas entregadas el año pasado, se consolida como una empresa de tecnología pionera en el rastreo de pedidos en tiempo real y en el constructor de pizzas interactivo, redefiniendo el estándar del delivery digital en México.

PayPal, con presencia en más de 200 mercados, es hoy la plataforma digital de procesamiento de pagos de mayor confianza entre los consumidores mexicanos que compran en línea. La integración de ambas plataformas, representa un paso concreto hacia un ecosistema digital más fluido para el consumidor.

¿Cómo funciona?

Los usuarios solo necesitan seleccionar PayPal* como método de pago al finalizar su pedido en la app o sitio web de Domino’s México. La transacción se completa de forma segura sin exponer datos bancarios, y el pedido continúa con el mismo proceso ágil que ya caracteriza a Domino’s.

Con esta alianza, PayPal y Domino’s Pizza refuerzan una experiencia de compra digital pensada para consumidores que buscan conveniencia, confianza y rapidez, desde la elección del pedido hasta el pago final.