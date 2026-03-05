Pueblos mágicos de Nuevo León: conoce la belleza oculta de este estado

¿Sabías que en México hay 177 pueblos mágicos distribuidos en los 32 estados? Nuevo León no es la excepción. Aunque es un estado conocido por su papel a nivel económico, también es un interesante destino turístico. Aquí te contamos sobre sus pueblos mágicos.

Si tuviéramos que elegir a los estados claves para México, Nuevo León definitivamente estaría en la lista. De hecho, es considerado uno de los estados más importantes del norte, con un papel clave a nivel industrial y económico.

A lo largo de su historia, ha destacado por su desarrollo empresarial y actividad manufacturera, entre otras actividades económicas. Es decir, la mayoría visitan Nuevo León y, más específicamente, Monterrey, por negocios.

Sin embargo, también tiene potencial turístico. La prueba son sus paisajes, que van desde espectaculares montañas hasta encantadores pueblos.

De igual modo, la Sierra Madre Oriental, que atraviesa gran parte de su territorio, ha permitido el desarrollo de destinos de ecoturismo, senderismo, escalada y otras actividades al aire libre.

Otra razón para visitar Nuevo León es su gastronomía, donde la carne tiene un papel clave: desde la carne asada y el cabrito hasta la machaca, presente en desayunos y otras recetas.

Pero, ¿sabías que Nuevo León también tiene pueblos mágicos? Descubre los secretos mejor guardados de este estado.

Monterrey es el destinomás conocido de Nuevo León por ser un importante centro turístico Canva

¿Cuántos pueblos mágicos hay en Nuevo León?

Actualmente, Nuevo León cuenta con cinco pueblos mágicos reconocidos oficialmente por la Secretaría de Turismo de México (Sectur). Pero, ¿qué son los pueblos mágicos y cómo se eligen?

Este nombramiento forma parte de un programa creado en 2001 por el gobierno de México, para impulsar el turismo en diferentes localidades del país, más allá de las grandes ciudades o destinos típicos.

De acuerdo con la Sectur, el título de pueblo mágico se da a aquellas comunidades que cumplen con los criterios establecidos, como preservar su identidad cultural, ofrecer atractivos turísticos relevantes y contar con infraestructura básica para recibir visitantes.

Algunos de los aspectos que se evalúan para obtener este nombramiento son la presencia de patrimonio histórico o cultural significativo, tradiciones vivas y festividades representativas, belleza natural o paisajes destacados, gastronomía típica y compromiso de la comunidad con el turismo.

Santiago es el pueblo mágico más conocido de Nuevo León por su cascada cola de caballo Canva

¿Cuáles son los pueblos mágicos de Nuevo León?

Santiago

Ubicado a alrededor de 30 kilómetros de Monterrey, es el pueblo mágico más conocido de Nuevo León. Su nombramiento llegó en 2006 gracias a su arquitectura tradicional, su entorno natural y su cercanía con increíbles paisajes.

En el centro histórico de Santiago podemos encontrar casas coloniales, plazas arboladas y su emblemático Templo de Santiago Apóstol, construido en el siglo XVIII. Todo emerge de sus calles empedradas, perfectas para recorrer a pie.

Uno de sus principales atractivos naturales es la cascada Cola de Caballo, ubicada dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. En cuanto a su gastronomía, destacan el cabrito, la carne asada y los dulces artesanales.

Bustamante

Fue nombrado pueblo mágico en 2018 y es conocido como el "jardín de Nuevo León", gracias a sus paisajes montañosos y su abundante vegetación.

Si visitas este lugar, no te puedes perder las Grutas de Bustamante, un sistema de cavernas descubierto a principios del siglo XX. Gracias a sus formaciones de estalactitas y estalagmitas, se han convertido en una de las atracciones naturales más importantes del estado.

En cuanto al pueblo, llama la atención la arquitectura tradicional del centro, además de la Parroquia de San Miguel Arcángel. Construida en el siglo XVIII, es uno de los edificios históricos más representativos de la localidad.

Además, para los amantes del pan, están el pan de Bustamante, elaborado de forma artesanal, así como las empanadas, sin dejar de lado sus dulces tradicionales.

Linares

El municipio de Linares recibió el título de pueblo mágico en 2015 y es reconocido por su historia colonial, su arquitectura y su tradición gastronómica.

Fundado en el siglo XVIII, su centro histórico conserva edificios de estilo colonial y neoclásico. Uno de los sitios más importantes es la Catedral de San Felipe Apóstol, considerada uno de los templos más emblemáticos del noreste de México.

¿Has escuchado sobre las glorias de Linares? Este dulce mexicano nació aquí, donde se elabora con leche de cabra, azúcar y nuez. Actualmente, son un símbolo gastronómico del estado y se venden tanto en tiendas tradicionales como en mercados locales.

Además, Linares ofrece festivales culturales y museos que permiten conocer la historia de la región.

General Terán

General Terán se integró al programa pueblos mágicos en 2021. Ubicado en la región citrícola del estado, este municipio destaca por sus huertas y por la producción de frutas como naranja, toronja y mandarina.

A nivel arquitectónico, el centro conserva edificios históricos y plazas tradicionales donde se realizan eventos culturales y festividades locales. Al recorrer sus calles no te puedes perder sus templos históricos, casas antiguas y espacios culturales que reflejan la historia de la comunidad.

Finalmente, dada la importancia de la agricultura en este lugar, General Terán ofrece experiencias de turismo rural para conocer las actividades agrícolas de la región y disfrutar de los productos locales.

General Zaragoza

Hasta el momento, General Zaragoza es el último pueblo mágico de Nuevo León, pues fue nombrado así en 2022.

Ubicado en la Sierra Madre Oriental, destaca por estar rodeado de naturaleza, lo que lo vuelve ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Entre sus principales atractivos se encuentran ríos, miradores naturales y áreas para senderismo.

Además, el pueblo conserva su arquitectura tradicional, dándole un toque pintoresco. Finalmente, la tranquilidad del lugar también ha influido en que cada vez más visitantes lleguen a este lugar.

Aunque al pensar en un destino en Nuevo León, la mayoría ubicamos Monterrey, esta entidad tiene mucho más que ofrecer. Si viajas por trabajo o esparcimiento, date la oportunidad de conocer los pueblos mágicos de Nuevo León.